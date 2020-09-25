Red Hat выпустила OpenShift Container Storage 4.5

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Red Hat OpenShift Container Storage 4.5. Это решение предоставляет современным облачным приложениям Kubernetes-сервисы для работы с данными в гибридных облачных средах и тесно интегрируется с Red Hat OpenShift Container Platform, ведущей отраслевой Kubernetes-платформой корпоративного класса, для создания дата-сервисов для приложений.

Red Hat OpenShift Container Storage – это динамическое хранилище для целого ряда сервисов на платформе Red Hat OpenShift Container Platform, включая метрики, журналы и реестры. После недавнего выпуска Red Hat OpenShift Virtualization заказчики получили возможность размещать виртуальные машины и контейнеры на единой интегрированной платформе, которая включает в себя Red Hat OpenShift Container Storage. Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 расширяет список преимуществ высокодоступного постоянного хранилища, в частности за счет блочного доступа RWX (ReadWriteMany) для большей производительности и использования единого интегрированного решения хранения для контейнеров и виртуальных машин.

Дата-сервисы Red Hat реализуют специальный уровень облачной абстракции при доступе к данным и преобразовании, обеспечивая единый пользовательский опыт в открытом гибридном облаке. Работая на основе Red Hat OpenShift Container Storage, эти сервисы обеспечивают углубленное взаимодействие между провайдерами и потребителями данных на этапах хранения, перемещения и обработки.

Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 предлагает новый режим внешнего развертывания с использованием системы хранения Red Hat Ceph Storage, обеспечивая масштабируемость до уровня более чем 10 млрд объектов без снижения производительности.

Благодаря встроенной поддержке объектных, файловых и блочных хранилищ, Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 не только обеспечивает работу со всеми типами данных, которые обычно применяются в контейнерных приложениях, но и реализует это с помощью единого уровня управления, что значительно упрощает работу с данными и расширяет выбор заказчика. Специальный Kubernetes-оператор Rook для Red Hat Ceph Storage дополнительно повышает управляемость платформы.

Традиционные архитектуры пакетной обработки данных плохо подходят под современные требования бизнеса к быстрому анализу информации. При наличии множества разнородных точек сбора данных разработчикам приложений и дата-специалистам бывает трудно агрегировать их и быстро передавать бизнес-пользователям для дальнейшей обработки

Благодаря поддержке интегрированных уведомлений bucket notifications платформы Amazon S3, OpenShift Container Storage 4.5 позволяет пользователям создавать автоматизированные конвейеры для приема, каталогизации, маршрутизации и обработки данных в реальном времени. Возможность создавать архитектуры, управляемые уведомлениями. Интегрированный доступ к Red Hat AMQ Streams и OpenShift Serverless, позволяет организациям создавать эффективные автоматизированные конвейеры обработки данных.

Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 предоставляет организациям более детальный контроль над тем, как разделять сами данные и их обработку, чтобы эффективно поддерживать широкий спектр рабочих нагрузок, от чувствительных к задержкам СУБД до ориентированных на пропускную способность решений класса data warehouses и data lakes. Например, такое разделение может пригодиться в системах искусственного интеллекта с фокусировкой на моделировании и формировании выводов. В то же время, для машинного обучения лучше подойдет тесная связка вычислительных мощностей и хранилищ данных, обеспечивающая высокую производительность при приеме данных и обучении моделей.

Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 уже доступен для загрузки.

Майк Пих (Mike Piech), вице-президент Red Hat и генеральный директор подразделения Cloud Storage and Data Services, сказал: «В условиях продолжающейся модернизации до уровня облачных приложений, существенной частью их преобразования является понимание того, как высвободить силу данных, генерируемых этими приложениями. Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 с его беспрецедентной интеграцией с платформой OpenShift – это большой шаг вперед в плане повышения доступности, надежности и практической пользы корпоративных данных в открытом гибридном облаке».

Мирко Мискиатти (Mirko Mischiatti), руководитель подразделения Digital, Technology & Operations, «Почта Италии», сказал: «С учетом того, что наш бизнес сильно зависит от масштабов, эффективности и оперативности, и кроме того, цифровая трансформации подталкивает нас к переходу на гибридное облако, мы решили внедрить распределенное контейнерное хранилище, чтобы данные всегда были в нужное время и в нужном месте. Наш выбор пал на Red Hat OpenShift Container Storage. Гибкость, масштабируемость и согласованность этого решения на уровне инфраструктуры обеспечивает уникальную поддержку нашей методологии DevOps, помогая почте Италии улучшить свою работу за счет скорости и гибкости».