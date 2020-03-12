Получите все материалы CNews по ключевому слову
Red Hat Ceph Storage
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.03.2020
|
Red Hat выпустила объектное хранилище Ceph Storage 4
Red Hat выпустила Red Hat Ceph Storage 4, новую версию своего объектного хранилища, которое обеспечивает масштабировани
|17.10.2019
|
«Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack
изации OpenStack, добавив усовершенствованный тип хранения данных клиентов, построенный на базе СХД Ceph с применением накопителей NVMe Flash. Для усовершенствования СХД Ceph были выбран
|08.06.2017
|
Red Hat анонсировала новую версию программно-определяемой СХД Ceph Storage 2.3
Red Hat объявила о выпуске Red Hat Ceph Storage 2.3, новой версии программно-определяемой системы хранения данных (СХД). Система
|01.09.2016
|
Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков»
блачную платформу с оптимизированной защитой, которая интегрируется с Red Hat Enterprise Linux 7.2, Red Hat Ceph Storage 2 и Red Hat CloudForms, обеспечивая комплексное управление и мониторинг
|21.07.2016
|
Внедрение Ceph позволяет отказаться от закупки дорогого оборудования
ъектов нет изменяемых атрибутов и нет необходимости выстраивать между объектами отношения, как в реляционной модели. Скорость записи на дисках SATA HDD при использовании объектного хранения на основе Ceph будет в несколько раз выше, чем при использовании системы управления реляционными базами данных DB2 производства IBM . В случае с поиском информации объектные хранилища также оказываются «
|05.04.2016
|
Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph
ланы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linux и другого ПО Red Hat и серверов, систем хранения данны
|30.03.2016
|
Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph
гического альянса для продвижения совместных корпоративных решений SanDisk InfiniFlash с ПО Red Hat Ceph Storage. Разработанное компаниями решение обеспечивает высокую производительность и упра
|11.11.2015
|
Fujitsu Eternus CD10000 Quick Start Edition упростит внедрение систем хранения Ceph
иям, разработчикам ПО и многим другим заказчикам быстрый и простой способ внедрения систем хранения Ceph в собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Ceph — это открыт
|01.09.2014
|
SUSE Cloud 4 теперь поддерживает распределенную файловую систему Ceph
е компании SUSE для построения частных «облаков» на базе новейшего релиза OpenStack (Icehouse) — вышло в продажу. Новая версия SUSE Cloud обеспечивает полную поддержку распределенной файловой системы Ceph и оптимизированные возможности интеграции с продуктами VMware, а также новые средства автоматизации, позволяет предприятиям упростить внедрение OpenStack и эффективно использовать инвестиц
|29.05.2014
|
Fujitsu начала работу над созданием решения для хранения данных на базе OpenStack и Ceph
енного сектора инициировала ряд процедур проверки концепций, направленных на создание комплексного, высокомасштабируемого, отказоустойчивого решения для хранения данных на базе технологий OpenStack и Ceph. Готовое решение с возможностью массового горизонтального масштабирования станет общедоступным во второй половине 2014 г. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Компания также объявила о том, ч
|18.05.2010
|
Вышла новая версия ядра Linux 2.6.34
Новая версия 2.6.34 ядра Linux представлена разработчиками операционной системы профессиональному сообществу. По их словам, в ней появилась поддержка распределенной файловой системы Ceph, позволяющей создавать отказоустойчивые кластеры с низкой стоимостью владения. Ceph позволяет управлять хранилищами на много петабайт данных, а также системами, требующими высочайше
Red Hat Ceph Storage и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральник Павел 36 6
|Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 5
|Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 4
|Новодворский Алексей 114 3
|Березин Максим 144 2
|Зинкевич Сергей 77 2
|Целитан Алексей 2 2
|Энфиаджян Рубен 23 2
|Кульчицкий Тимур 10 2
|Калуга Алексей 7 2
|Соколов Валентин 15 2
|Блинов Михаил 73 2
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Главчев Владимир 21 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Любимов Олег 57 1
|Трушкин Константин 60 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Определенов Владимир 20 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Яровая Ирина 72 1
|Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
|Рензяев Константин 79 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Белов Виктор 60 1
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
|Платонов Сергей 13 1
|Озеров Виктор 29 1
|Гаврилова Татьяна 6 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Боковой Александр 3 1
|Беляев Александр 21 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Богданов Алексей 8 1
|Селихов Андрей 3 1
|Комлев Николай 113 1
|Подобайло Николай 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.