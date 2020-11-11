Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Red Hat Ceph Storage
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Публикаций - 70, упоминаний - 144
Red Hat Ceph Storage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru