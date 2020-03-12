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Red Hat Ceph Storage

Red Hat Ceph Storage

СОБЫТИЯ

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12.03.2020 Red Hat выпустила объектное хранилище Ceph Storage 4

Red Hat выпустила Red Hat Ceph Storage 4, новую версию своего объектного хранилища, которое обеспечивает масштабировани
17.10.2019 «Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack

изации OpenStack, добавив усовершенствованный тип хранения данных клиентов, построенный на базе СХД Ceph с применением накопителей NVMe Flash. Для усовершенствования СХД Ceph были выбран
08.06.2017 Red Hat анонсировала новую версию программно-определяемой СХД Ceph Storage 2.3

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Ceph Storage 2.3, новой версии программно-определяемой системы хранения данных (СХД). Система
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков»

блачную платформу с оптимизированной защитой, которая интегрируется с Red Hat Enterprise Linux 7.2, Red Hat Ceph Storage 2 и Red Hat CloudForms, обеспечивая комплексное управление и мониторинг

21.07.2016 Внедрение Ceph позволяет отказаться от закупки дорогого оборудования

ъектов нет изменяемых атрибутов и нет необходимости выстраивать между объектами отношения, как в реляционной модели. Скорость записи на дисках SATA HDD при использовании объектного хранения на основе Ceph будет в несколько раз выше, чем при использовании системы управления реляционными базами данных DB2 производства IBM . В случае с поиском информации объектные хранилища также оказываются «
05.04.2016 Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph

ланы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linux и другого ПО Red Hat и серверов, систем хранения данны
30.03.2016 Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph

гического альянса для продвижения совместных корпоративных решений SanDisk InfiniFlash с ПО Red Hat Ceph Storage. Разработанное компаниями решение обеспечивает высокую производительность и упра
11.11.2015 Fujitsu Eternus CD10000 Quick Start Edition упростит внедрение систем хранения Ceph

иям, разработчикам ПО и многим другим заказчикам быстрый и простой способ внедрения систем хранения Ceph в собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Ceph — это открыт
01.09.2014 SUSE Cloud 4 теперь поддерживает распределенную файловую систему Ceph

е компании SUSE для построения частных «облаков» на базе новейшего релиза OpenStack (Icehouse) — вышло в продажу. Новая версия SUSE Cloud обеспечивает полную поддержку распределенной файловой системы Ceph и оптимизированные возможности интеграции с продуктами VMware, а также новые средства автоматизации, позволяет предприятиям упростить внедрение OpenStack и эффективно использовать инвестиц
29.05.2014 Fujitsu начала работу над созданием решения для хранения данных на базе OpenStack и Ceph

енного сектора инициировала ряд процедур проверки концепций, направленных на создание комплексного, высокомасштабируемого, отказоустойчивого решения для хранения данных на базе технологий OpenStack и Ceph. Готовое решение с возможностью массового горизонтального масштабирования станет общедоступным во второй половине 2014 г. Об этом CNews сообщили в Fujitsu. Компания также объявила о том, ч
18.05.2010 Вышла новая версия ядра Linux 2.6.34

Новая версия 2.6.34 ядра Linux представлена разработчиками операционной системы профессиональному сообществу. По их словам, в ней появилась поддержка распределенной файловой системы Ceph, позволяющей создавать отказоустойчивые кластеры с низкой стоимостью владения. Ceph позволяет управлять хранилищами на много петабайт данных, а также системами, требующими высочайше

Публикаций - 126, упоминаний - 157

Red Hat Ceph Storage и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Crytek 146 13
EA - Electronic Arts 1317 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 11
Fujitsu 2105 10
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 9
Broadcom - VMware 2610 9
Intel Corporation 12811 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
NetApp - Network Appliance 667 6
Cisco Systems 5372 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 5
Dell EMC 5180 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 4
Ростелеком 10948 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Microsoft Corporation 25775 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Крок - Croc 1964 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Selectel - Селектел 544 4
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
Google LLC 12688 3
Открытые технологии 732 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Рунити 114 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 3
Samsung Electronics 11064 3
SAP SE 5601 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Huawei 4676 3
Lenovo Group 2446 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РесурсТранс 16 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Верный - торговая сеть 326 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Pangea 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
Рубеж ГК - Рубеж-Транспорт - Рубеж-Маркет - Рубеж-Лайн 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OpenJDK Community 11 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 71
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Гуральник Павел 36 6
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 5
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 4
Новодворский Алексей 114 3
Березин Максим 144 2
Зинкевич Сергей 77 2
Целитан Алексей 2 2
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Кульчицкий Тимур 10 2
Калуга Алексей 7 2
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Блинов Михаил 73 2
Комиссаров Дмитрий 248 1
Главчев Владимир 21 1
Рубанов Владимир 76 1
Вайнер Всеволод 26 1
Любимов Олег 57 1
Трушкин Константин 60 1
Кушнир Леонид 19 1
Определенов Владимир 20 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Яровая Ирина 72 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Рензяев Константин 79 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Дергилёв Никита 44 1
Белов Виктор 60 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Платонов Сергей 13 1
Озеров Виктор 29 1
Гаврилова Татьяна 6 1
Сорокоумов Александр 19 1
Боковой Александр 3 1
Беляев Александр 21 1
Трубинов Алексей 3 1
Богданов Алексей 8 1
Селихов Андрей 3 1
Комлев Николай 113 1
Подобайло Николай 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
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Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5869 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
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Канада 5081 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
GigaOM 71 1
ZDnet 663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fortune Global 100 142 1
Market Research Future 10 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 5 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Red Hat Forum 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
SUSECON Digital 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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