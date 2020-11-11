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Red Hat Ceph Storage


11.11.2020 SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7 2
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1
25.09.2020 Red Hat выпустила OpenShift Container Storage 4.5 2
14.09.2020 RRC Group стала дистрибьютором Red Hat 1
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1
18.08.2020 Решение для управления ИТ-инфраструктурой SUSE Manager обновлено до версии 4.1 1
06.08.2020 SUSE представила Cloud Application Platform 2.0 1
04.08.2020 В открытом доступе появились новые учебные курсы по Linux 1
18.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области 1
17.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области 1
12.03.2020 Red Hat выпустила объектное хранилище Ceph Storage 4 10
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне 1
26.11.2019 НТЦ ИТ РОСА расскажет о цифровизации здравоохранения 1
25.11.2019 NetApp и Google Cloud представили совместные решения для облака 1
17.10.2019 «Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack 2
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 3
04.09.2019 Red Hat Forum Russia 2019 состоится 13 сентября в Москве 1
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 1
30.11.2018 Red Hat приобрела поставщика систем управления данными в гибридном облаке NooBaa 1
16.07.2018 Смена парадигмы: технологическая сверхпроводимость и будущее ИТ 1
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 2
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей 1
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
08.06.2017 Red Hat анонсировала новую версию программно-определяемой СХД Ceph Storage 2.3 9
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 1
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
25.03.2017 Сетевое оборудование Brocade в облачной платформе Selectel 1
23.03.2017 Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров 1
21.03.2017 IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack 2
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 4
21.09.2016 RedSys: Традиционные СХД становятся слишком дорогими 1
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков» 1
21.07.2016 Внедрение Ceph позволяет отказаться от закупки дорогого оборудования 11
20.06.2016 ПФР оцифрует пенсионные дела чиновников по 1,1 тыс. руб. за штуку 1
01.06.2016 Пенсионный фонд построит электронный архив на открытом ПО 4
05.04.2016 Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph 5

Публикаций - 70, упоминаний - 144

Red Hat Ceph Storage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 913 12
IBM 3551 8
Red Hat 667 7
SUSE 167 6
Cisco Systems 2049 4
Крок 1221 3
Lenovo Group 1639 3
Raidix - Рэйдикс 129 2
Hitachi 476 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Базальт СПО 206 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Brocade Communications Systems 142 2
Microsoft Corporation 11127 2
Лига Цифровой Экономики 30 2
Google LLC 7161 2
AT Consulting Восток 23 2
SAP SE 3216 2
VMware 1829 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Adobe Systems 811 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Samsung Electronics 5702 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
G-Core Labs 64 1
Biocad - Биокад 38 1
RRC 67 1
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 1
Rackspace Technology 67 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Flocktory 12 1
CDNvideo 21 1
HP Inc. 2926 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
NetApp Trident 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Qiwi 783 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
Точка 124 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РесурсТранс 16 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство РФ 2207 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OpenStack 347 23
Kubernetes 307 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
ARM64 - Архитектура процессора 1019 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
DevOps - Development и Operations 297 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 8 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Cloud Native 19 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
JBOD - just a bunch of disks 40 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
NVDIMM - Энергонезависимые двухрядные модули памяти 5 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 15
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 10
Linux OS 4267 8
Intel x86 - Архитектура процессора 993 8
Microsoft Windows 10 6659 5
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
Red Hat OpenShift Container Platform 31 3
Red Hat OpenShift Container Storage 4 3
SUSE Linux Enterprise Storage 6 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Red Hat OpenShift 75 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Google Android 10751 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 2
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 2
OpenNebula 12 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 2
OpenStack Cinder 13 2
Apache HTTP Server 223 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Red Hat Ansible 57 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Microsoft Azure 1171 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Office 365 769 1
IBM Cloud 84 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Новодворский Алексей 95 2
Целитан Алексей 2 2
Кульчицкий Тимур 9 2
Piech Mike - Пич Майк 4 1
Пухов Евгений 8 1
Синельников Евгений 5 1
Разумовский Сергей 2 1
Никонов Григорий 1 1
Chvalkovska Jana - Чвалковска Яна 1 1
Носенко Артем 3 1
Бородин Геннадий 4 1
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 1
Андрюхин Олег 1 1
Shah Aleem - Шах Алим 1 1
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 1
Пальников Павел 2 1
Залотдинов Марат 1 1
Закиев Ильдар 1 1
Листопад Андрей 2 1
Левчук Илья 1 1
Чукарин Андрей 1 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Платонов Сергей 10 1
Главчев Владимир 17 1
Зинкевич Сергей 18 1
Вайнер Всеволод 24 1
Трушкин Константин 43 1
Кушнир Леонид 16 1
Яровая Ирина 63 1
Рензяев Константин 26 1
Белов Виктор 26 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Титов Юрий 1 1
Озеров Виктор 26 1
Сорокоумов Александр 19 1
Боковой Александр 2 1
Беляев Александр 7 1
Трубинов Алексей 3 1
Комлев Николай 46 1
Черепенников Валерий 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Севастополь 420 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Керчь 35 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Антитеррор 62 1
GigaOM 61 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
Gartner 2194 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Red Hat Forum 1 1
SUSECON Digital 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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