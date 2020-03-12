Red Hat Ceph Storage

Внедрение Ceph позволяет отказаться от закупки дорогого оборудования ъектов нет изменяемых атрибутов и нет необходимости выстраивать между объектами отношения, как в реляционной модели. Скорость записи на дисках SATA HDD при использовании объектного хранения на основе Ceph будет в несколько раз выше, чем при использовании системы управления реляционными базами данных DB2 производства IBM . В случае с поиском информации объектные хранилища также оказываются «