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FICO Fair Isaac Corporation Fair, Isaac and Company
СОБЫТИЯ
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|24.02.2022
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«Халг банк» завершил процесс внедрения программного обеспечения Fico Siron
Азербайджанский «Халг банк» и «Рдтех» объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron компании Fico. Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (SironAML), скрининг и оценка рис
|28.09.2016
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Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов
к внедрил индустриальный скоринг «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в собственную систему принятия решений о выдаче кредитов. Математическая модель скоринга бюро НБКИ разработана компанией FICO, специализирующейся в области предиктивной аналитики. Использование скоринга НБКИ в принятии кредитных решений позволит банку защитить себя от недобросовестных заемщиков, оптимизировать ро
|27.08.2015
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Touch Bank предложит клиентам персонализированные услуги с помощью технологий Fico
Touch Bank, розничный онлайн-банк международной финансовой группы ОТП, внедрил предоставленные разработчиком аналитического ПО, компанией Fico, технологии аналитики и принятия решений, позволяющие обеспечить клиента персонализированными банковскими услугами на основе формирования его точного профиля и учета конкретных запросов. О
|26.01.2015
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«Тинькофф Банк» приступил к использованию скоринговой модели Fraud Score НБКИ
«Тинькофф Банк» включил в систему принятия решения о выдаче розничных кредитов скоринговую модель Fraud Score «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ). Модель, разработанная компанией FICO, учитывает многолетний международный опыт, специфику российского розничного кредитования и предназначена для предотвращения кредитного мошенничества, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Пре
|03.12.2014
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«Балтинвестбанк» внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator
«Балтинвестбанк» внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator, широко применяемую банками всего мира, и уже зарекомендовавшую себя на российском рынке. Об этом CNews сообщили в «Балтинвестбанке». Для установки системы и
|29.10.2014
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Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов?
статочно», – рассказывает Александр Ахломов, директор департамента развития продуктов ОКБ. Согласно FICO Credit Health Index, процент дефолтов составляет по необеспеченным кредитам около 12%. В
|11.08.2014
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Россия лидирует среди стран Европы по темпам роста убытков от карточного мошенничества
и в прошлом году вырос на 27,6% по сравнению с показателем годом ранее и, соответственно, в 10 раз в сопоставлении с данными 2006 г. и на 365% по отношению к данным 2008 г., сообщили CNews в компании FICO. По объему же этих потерь, которые увеличились на €22,5 млн и достигли €104,1 млн в прошлом году, Россия находится на четвертом месте среди 19 европейских стран. Ее опережают: Великобритан
|09.07.2014
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НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNew
|14.09.2011
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«Алтайэнергобанк» автоматизировал принятие решений по кредитным заявкам с помощью FICO Capstone Decision Accelerator
Компания «Неофлекс» сообщила о том, что система FICO Capstone Decision Accelerator (FICO CDA) обеспечила автоматизацию рисковых политик «Алтайэнергобанка» в рамках запуска его нового продукта «Мгновенные деньги – кредит наличными». «А
|12.08.2010
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«Неофлекс» автоматизирует коллекторскую деятельность в «Русфинанс Банке»
щила о выполнении проекта по внедрению специализированной системы Debt Manager (разработка компании FICO) в «Русфинанс Банке». Успешная деятельность в области розничных банковских услуг предпол
FICO и организации, системы, технологии, персоны:
|Конева Елена 5 5
|Викулин Александр 17 4
|Лазебный Антон 10 4
|Дмитракова Анна 8 3
|Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 3
|Русанов Сергей 48 3
|Макеев Алексей 20 2
|Дубровский Юрий 9 2
|Востриков Сергей 9 2
|Штеманетян Евгений 2 2
|Коптелов Андрей 133 2
|Еремеев Сергей 25 2
|Орловская Мария 13 1
|Телятников Алексей 21 1
|Емельянов Алексей 10 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Чигвинцев Александр 3 1
|Ахломов Александр 2 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Степанов Антон 71 1
|Стятюгин Роман 43 1
|Петровская Ирина 7 1
|Саяпина Елена 46 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Клоков Андрей 5 1
|Орлова Елена 19 1
|Шеин Валерий 18 1
|Кирюшенков Алексей 6 1
|Постоюк Екатерина 7 1
|Логвинов Максим 8 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Козляр Андрей 6 1
|Ляпин Михаил 6 1
|Гущина Светлана 5 1
|Litan Avivah - Литан Авива 20 1
|Eswaran Anand - Эсваран Ананд 4 1
|Костюкевич Виталий 4 1
|Величко Андрей 1 1
|Пшеницын Сергей 2 1
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