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FICO Fair Isaac Corporation Fair, Isaac and Company

FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company

СОБЫТИЯ

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24.02.2022 «Халг банк» завершил процесс внедрения программного обеспечения Fico Siron

Азербайджанский «Халг банк» и «Рдтех» объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron компании Fico. Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (SironAML), скрининг и оценка рис
28.09.2016 Меткомбанк внедрил новую версию скоринга бюро НБКИ в систему принятия решений о выдаче кредитов

к внедрил индустриальный скоринг «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в собственную систему принятия решений о выдаче кредитов. Математическая модель скоринга бюро НБКИ разработана компанией FICO, специализирующейся в области предиктивной аналитики. Использование скоринга НБКИ в принятии кредитных решений позволит банку защитить себя от недобросовестных заемщиков, оптимизировать ро
27.08.2015 Touch Bank предложит клиентам персонализированные услуги с помощью технологий Fico

Touch Bank, розничный онлайн-банк международной финансовой группы ОТП, внедрил предоставленные разработчиком аналитического ПО, компанией Fico, технологии аналитики и принятия решений, позволяющие обеспечить клиента персонализированными банковскими услугами на основе формирования его точного профиля и учета конкретных запросов. О
26.01.2015 «Тинькофф Банк» приступил к использованию скоринговой модели Fraud Score НБКИ

«Тинькофф Банк» включил в систему принятия решения о выдаче розничных кредитов скоринговую модель Fraud Score «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ). Модель, разработанная компанией FICO, учитывает многолетний международный опыт, специфику российского розничного кредитования и предназначена для предотвращения кредитного мошенничества, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Пре
03.12.2014 «Балтинвестбанк» внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator

«Балтинвестбанк» внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator, широко применяемую банками всего мира, и уже зарекомендовавшую себя на российском рынке. Об этом CNews сообщили в «Балтинвестбанке». Для установки системы и

29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов?

статочно», – рассказывает Александр Ахломов, директор департамента развития продуктов ОКБ. Согласно FICO Credit Health Index, процент дефолтов составляет по необеспеченным кредитам около 12%. В
11.08.2014 Россия лидирует среди стран Европы по темпам роста убытков от карточного мошенничества

и в прошлом году вырос на 27,6% по сравнению с показателем годом ранее и, соответственно, в 10 раз в сопоставлении с данными 2006 г. и на 365% по отношению к данным 2008 г., сообщили CNews в компании FICO. По объему же этих потерь, которые увеличились на €22,5 млн и достигли €104,1 млн в прошлом году, Россия находится на четвертом месте среди 19 европейских стран. Ее опережают: Великобритан
09.07.2014 НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNew
14.09.2011 «Алтайэнергобанк» автоматизировал принятие решений по кредитным заявкам с помощью FICO Capstone Decision Accelerator

Компания «Неофлекс» сообщила о том, что система FICO Capstone Decision Accelerator (FICO CDA) обеспечила автоматизацию рисковых политик «Алтайэнергобанка» в рамках запуска его нового продукта «Мгновенные деньги – кредит наличными». «А
12.08.2010 «Неофлекс» автоматизирует коллекторскую деятельность в «Русфинанс Банке»

щила о выполнении проекта по внедрению специализированной системы Debt Manager (разработка компании FICO) в «Русфинанс Банке». Успешная деятельность в области розничных банковских услуг предпол

Публикаций - 56, упоминаний - 59

FICO и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 254 12
Oracle Corporation 7046 10
IBM - International Business Machines Corp 9668 7
Oracle Siebel Systems 519 6
Microsoft Corporation 25669 6
SAS Institute 1078 6
Axiomatika - Аксиоматика 11 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
SAP SE 5568 4
Diasoft - Диасофт 1114 4
Teradata - Терадата 224 4
SAP KXEN 14 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 3
NetApp - Network Appliance 664 3
Dell EMC 5164 3
Cisco Systems 5345 3
Huawei 4490 3
Lenovo Group 2421 3
Intel Corporation 12754 3
Directum - Директум 1241 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 3
Red Hat 1369 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 3
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 2
Технологии скоринга 8 2
Dell Technologies - Dell Computer 2194 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 2
UIPath 118 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Experian 83 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1075 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 2
Akelon - Акелон 33 2
Alfresco Software 155 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Experian Scorex 7 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 247 13
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 7
ВТБ - ВТБ24 672 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 4
Совкомбанк ПАО 314 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 2
Visa International 1988 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 2
Татфондбанк АИКБ 81 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Солидарность 0 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 15 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Гринфилд КБ - Гриндфилдбанк 2 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
КредитИнфо БКИ - Кредитное бюро Русский стандарт 4 1
Яшин и Партнеры 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
Почта России ПАО 2332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5914 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 84 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35593 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63870 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27057 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 12
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 388 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17887 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25023 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24044 10
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 313 10
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 975 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7767 9
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60756 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8536 8
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5553 7
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1547 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4448 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4732 6
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 5
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3062 5
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Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 4
Нагрузочное тестирование - Load testing 759 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3747 4
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 15
Axiomatika - AxiCredit - аксиКредит 5 5
Neoflex FrontOffice 13 4
FICO Blaze Advisor 7 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 4
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 3
FICO DCR - FICO Debt Collection and Recovery - FICO DM - FICO Debt Manager 4 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 564 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 3
Red Hat Ceph Storage 125 3
Red Hat OpenStack Platform 31 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Red Hat Cloud Forms 22 3
Microsoft Dynamics 1195 3
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 33 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 3
Loginom Company - Deductor 24 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 2
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
Tonbeller Siron 3 2
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 2
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 5 2
EGAR Technology - EGAR Scoring 3 2
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 2
Microsoft Office 4114 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 238 2
Red Hat Customer Portal 23 2
Neoflex Reporting 24 2
IBM SPSS Statistics 55 2
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 2
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 2
Open vSwitch - OpenVSwitch 19 2
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 14 1
Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 18 1
Конева Елена 5 5
Викулин Александр 17 4
Лазебный Антон 10 4
Дмитракова Анна 8 3
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 3
Русанов Сергей 48 3
Макеев Алексей 20 2
Дубровский Юрий 9 2
Востриков Сергей 9 2
Штеманетян Евгений 2 2
Коптелов Андрей 133 2
Еремеев Сергей 25 2
Орловская Мария 13 1
Телятников Алексей 21 1
Емельянов Алексей 10 1
Рубцова Ольга 33 1
Благирев Вячеслав 15 1
Чигвинцев Александр 3 1
Ахломов Александр 2 1
Григорьева Евгения 60 1
Степанов Антон 71 1
Стятюгин Роман 43 1
Петровская Ирина 7 1
Саяпина Елена 46 1
Чернобыльская Анна 8 1
Клоков Андрей 5 1
Орлова Елена 19 1
Шеин Валерий 18 1
Кирюшенков Алексей 6 1
Постоюк Екатерина 7 1
Логвинов Максим 8 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Козляр Андрей 6 1
Ляпин Михаил 6 1
Гущина Светлана 5 1
Litan Avivah - Литан Авива 20 1
Eswaran Anand - Эсваран Ананд 4 1
Костюкевич Виталий 4 1
Величко Андрей 1 1
Пшеницын Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164056 34
Европа 24884 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54367 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1102 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18909 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13744 2
Франция - Французская Республика 8124 2
Южная Корея - Республика 7002 1
Япония 13744 1
Армения - Республика 2431 1
Беларусь - Белоруссия 6237 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Германия - Федеративная Республика 13136 1
Испания - Королевство 3816 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
США - Нью-Джерси 307 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Болгария - Республика 797 1
Таджикистан - Республика 941 1
Европа Западная 1495 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
США - Вашингтон - Сиэтл 406 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 98 1
США - Северная Каролина 327 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 46
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56970 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 10
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2955 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 3
Blacklist - Чёрный список 699 2
Паспорт - Паспортные данные 2814 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1812 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1466 2
Мгновенные Деньги - Межбанковская федеральная программа 7 2
Аудит - аудиторский услуги 3363 2
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