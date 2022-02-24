FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company

Азербайджанский «Халг банк» и «Рдтех» объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron компании Fico . Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (SironAML), скрининг и оценка рис

«Балтинвестбанк» внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator, широко применяемую банками всего мира, и уже зарекомендовавшую себя на российском рынке. Об этом CNews сообщили в «Балтинвестбанке». Для установки системы и