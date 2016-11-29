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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196244
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Ляпин Михаил

СОБЫТИЯ


29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
06.08.2015 «Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке» 1
15.09.2014 Рынок IaaS в России вырастет в 2014 г. на 47% 1
20.07.2012 Рынок СЭД не намерен гнаться за MS Office 2013 1
27.04.2012 В России создана первая профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ляпин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25669 3
Axiomatika - Аксиоматика 11 3
Ростелеком 10837 1
Dell EMC 5164 1
Amazon Inc - Amazon.com 3241 1
Huawei 4490 1
Apple Inc 13039 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
IBM - International Business Machines Corp 9668 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 1
Softline - Софтлайн 3647 1
9454 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1454 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Крок - Croc 1955 1
Directum - Директум 1241 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 496 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 300 1
TerraLink - ТерраЛинк 291 1
UIPath 118 1
Docsvision - ДоксВижн 1056 1
Deutsche Telekom 953 1
Cloud4Y 307 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1122 1
1С-Рарус 967 1
China Mobile 435 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ланит - Онланта - Onlanta 133 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
HPE - Juniper Networks 458 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
HERE Technologies 113 1
Automation Anywhere 16 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Яшин и Партнеры 2 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал 6 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4135 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6556 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12651 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 586 1
Data monetization - Монетизация данных 1940 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22673 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 185 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 122 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5042 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7304 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6408 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26453 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3768 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15332 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7031 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
OpenStack 551 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13796 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33038 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3380 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 370 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9241 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2632 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12976 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 2
Axiomatika - AxiCredit - аксиКредит 5 2
Microsoft Office 2013 82 1
Parallels Automation 47 1
Microsoft Office 4114 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 1
Microsoft Azure 1513 1
Microsoft Office 365 1034 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 56 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 313 1
Huawei FusionSphere 19 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 269 1
Microsoft Office 2010 157 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 1
Салов Антон 38 2
Морозов Виталий 1 1
Ураев Владимир 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Пярн Артур 13 1
Козлов Михаил 179 1
Бейлезон Олег 32 1
Курьянов Сергей 162 1
Табулин Сергей 7 1
Гилев Сергей 14 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Чеботарев Максим 4 1
Прямиков Антон 6 1
Севастьянов Алексей 25 1
Бушмелев Сергей 44 1
Житнюк Павел 34 1
Полтев Сергей 17 1
Жбанков Антон 13 1
Козлов Павел 21 1
Орешин Михаил 7 1
Бешков Андрей 6 1
Вагнер Виктор 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 1
Европа 24885 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 1
Таджикистан - Республика 941 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2955 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11150 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6638 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10149 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4555 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21313 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6095 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6433 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
Gartner - Гартнер 3647 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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