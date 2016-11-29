Индексная книга (каталог) CNews*
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Ляпин Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Ляпин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Салов Антон 38 2
|Морозов Виталий 1 1
|Ураев Владимир 1 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Пярн Артур 13 1
|Козлов Михаил 179 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Табулин Сергей 7 1
|Гилев Сергей 14 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Чеботарев Максим 4 1
|Прямиков Антон 6 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Житнюк Павел 34 1
|Полтев Сергей 17 1
|Жбанков Антон 13 1
|Козлов Павел 21 1
|Орешин Михаил 7 1
|Бешков Андрей 6 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450654, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450654, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.