Ланит - Онланта - Onlanta

«Онланта» интегрирует для своих заказчиков «Онланта» (входит в группу «Ланит») реализует интеграцию решения для создания аудио- и видеоконференций BigBlueButton в почтовую платформу Communigate Pro для своих заказчиков. Интеграция позвол

«Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение «Онланта» получила статус сертифицированного партнера Printum – российского разработчика мульт

«Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform Компания «Онланта Код ИТ» (входит в группу «Ланит») обновила инфраструктурное решение собственной разработки Onplatform. Изменения коснулись интерфейса, архитектуры Kubernetes-платформы и её совместимост

Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса платные тарифы важным показателем также является его стоимость. Учитывая требования SMB-сегмента, «Онланта» подготовила комплексное решение по предоставлению почтового сервиса Communigate Pro

«Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro «Онланта» (входит в группу «Ланит») и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владелец прав н

«Онланта» стала акционером компании Amvera Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер в области ИТ-решений и облачн

Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО труктурное решение ONPLATFORM для автоматизации процессов разработки и эксплуатации ПО от компании «Онланта код ИТ» (входит в группу «Ланит») в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили пре

«Онланта» стала партнером UserGate Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») и российский вендор в сфере информационной безопасности Us

«Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок новую услугу – корпоративную электронну

«Онланта» представила облачные решения на базе открытого ПО «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок облачные решения на основе открытого ис

«Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила в «Мобильном электронном образовании» (МЭО) Kuber

«Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис» «Онланта» (входит в группу «Ланит») повысила отказоустойчивость и доступность платформы АСТБ г

«Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru «Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила двухфакторную аутентификацию при работе с сервисо

«Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и платформа Mail.ru Cloud Solutions заключили сог

Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой «Онланта» (входит в группу «Ланит») представила инфраструктурный сервис c GPU в облаке OnCloud.ru. Он позволит бизнесу ускорить высокопроизводительные вычисления и быстрее решать задачи при рабо

Гибридные или мультиоблака: что выбрать Ru), телекоммуникационные провайдеры («Ростелеком», МТС), системные интеграторы (Softline, «Крок», «Онланта»), ЦОД-провайдеры (DataLine, Selectel) и даже банки в лице SberCloud. «Платформа Sber

Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой Фонд «Сколково» и компания «Онланта» объявили конкурс лучших инновационных проектов по управлению облачной ИТ-инфраструкт

CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru «Онланта» (входит в группу «Ланит») разместила CRM-систему «Электролюкс рус», разработанную ко

Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») заключила соглашение о партнерстве с компанией «О

Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost . сервера VideoMost, сообщила о подписании лицензионного договора на облачный ВКС-сервис с компанией «Онланта», входящей в ГК «Ланит». Компания «Онланта» известна как поставщик облачных ус

«Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» создали систему учёта и хранения д

«Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако сети «Декатлон», развернута в облаке OnCloud в рамках совместного проекта компаний «Первый БИТ» и «Онланта» Интернет-магазину «Декатлон» было необходимо обеспечить фискализацию онлайн-платежей

«Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru «Онланта» (группа «Ланит») объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образован

«Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» провели нагрузочное тестирование «

«Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум» Российский сервис-провайдер «Онланта», специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу компаний «

«Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлера

«Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах, и российский разработчик программного обеспечения обработки и анализа и

«Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации» Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») была признана победителем открытого конкурса на право закл

«Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») победила в открытом аукционе на оказание услуг по управлен

«Онланта» предоставляет ИТ-инфраструктуру и систему защиты финансовых транзакций и персональных данных клиентов «СиБиСи» Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга

«Онланта» хранит видеоконтент телерадиокомпании «Мир» в «облаке» Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга

Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2 Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга

Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru Компания «Онланта» (входит в ГК «Ланит») с начала 2015 г. внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения показателей доступности услуги. Согласно новому SLA, доступн

«Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга

«Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Дэшборд Системс» подписали соглашение, согласн

«Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества го обеспечения в территориальных управлениях Росимущества в 2014-2015 гг. был заключен с компанией «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Ланите». Одним из гене

«Онланта» обеспечивает ИТ-поддержку сотрудников банка «Российский Кредит» Компания «Онланта», входящая в группу компаний «Ланит», с начала 2014 г. предоставляет услуги по поддер

Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») приступила к оказанию услуги по техническому обсл

«Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков» Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечивает поддержку информационной системы «До