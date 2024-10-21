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Ланит Онланта Onlanta
Компания «Онланта» входит в группу ЛАНИТ и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: услуги дата-центра, управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud.ru. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний: госучреждения, кредитно-финансовые организации, предприятия ТЭК, телекоммуникаций и связи, транспорта, торговли, сферы услуг и др.
Качество оказания услуг ИТ-аутсорсинга в компании подтверждено сертификатом ISO 20000, а системы управления информационной безопасностью соответствуют стандарту ISO/IEC 27001:2013. Компания одной из первых и до сих пор немногих игроков на рынке внедрила интегральную оценку доступности облачных серверов (SLA) по трем параметрам: доступности сети, гипервизора, СХД, и получила сертификаты в соответствии с законом ФЗ-152. Главный офис компании расположен в Москве, офисы также открыты в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Пензе, Твери, Барнауле, Мирном. Штат компании насчитывает более 300 человек. Для оказания услуг «Онланта» располагает партнёрской сетью во всех 83 регионах России.
|21.10.2024
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«Онланта» интегрирует для своих заказчиков
«Онланта» (входит в группу «Ланит») реализует интеграцию решения для создания аудио- и видеоконференций BigBlueButton в почтовую платформу Communigate Pro для своих заказчиков. Интеграция позвол
|16.10.2024
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«Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение
«Онланта» получила статус сертифицированного партнера Printum – российского разработчика мульт
|27.08.2024
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«Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform
Компания «Онланта Код ИТ» (входит в группу «Ланит») обновила инфраструктурное решение собственной разработки Onplatform. Изменения коснулись интерфейса, архитектуры Kubernetes-платформы и её совместимост
|22.04.2024
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Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса
платные тарифы важным показателем также является его стоимость. Учитывая требования SMB-сегмента, «Онланта» подготовила комплексное решение по предоставлению почтового сервиса Communigate Pro
|28.02.2024
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«Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro
«Онланта» (входит в группу «Ланит») и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владелец прав н
|09.01.2024
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«Онланта» стала акционером компании Amvera
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер в области ИТ-решений и облачн
|19.10.2023
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Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО
труктурное решение ONPLATFORM для автоматизации процессов разработки и эксплуатации ПО от компании «Онланта код ИТ» (входит в группу «Ланит») в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили пре
|12.09.2022
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«Онланта» стала партнером UserGate
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») и российский вендор в сфере информационной безопасности Us
|17.06.2022
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«Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок новую услугу – корпоративную электронну
|30.05.2022
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«Онланта» представила облачные решения на базе открытого ПО
«Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок облачные решения на основе открытого ис
|04.05.2022
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«Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила в «Мобильном электронном образовании» (МЭО) Kuber
|22.11.2021
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«Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис»
«Онланта» (входит в группу «Ланит») повысила отказоустойчивость и доступность платформы АСТБ г
|11.02.2021
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«Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru
«Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила двухфакторную аутентификацию при работе с сервисо
|21.12.2020
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«Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов
«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и платформа Mail.ru Cloud Solutions заключили сог
|30.11.2020
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Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой
«Онланта» (входит в группу «Ланит») представила инфраструктурный сервис c GPU в облаке OnCloud.ru. Он позволит бизнесу ускорить высокопроизводительные вычисления и быстрее решать задачи при рабо
|25.11.2020
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Гибридные или мультиоблака: что выбрать
Ru), телекоммуникационные провайдеры («Ростелеком», МТС), системные интеграторы (Softline, «Крок», «Онланта»), ЦОД-провайдеры (DataLine, Selectel) и даже банки в лице SberCloud. «Платформа Sber
|18.11.2020
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Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой
Фонд «Сколково» и компания «Онланта» объявили конкурс лучших инновационных проектов по управлению облачной ИТ-инфраструкт
|15.04.2020
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CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru
«Онланта» (входит в группу «Ланит») разместила CRM-систему «Электролюкс рус», разработанную ко
|19.09.2019
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Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud
«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») заключила соглашение о партнерстве с компанией «О
|26.12.2018
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Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost .
сервера VideoMost, сообщила о подписании лицензионного договора на облачный ВКС-сервис с компанией «Онланта», входящей в ГК «Ланит». Компания «Онланта» известна как поставщик облачных ус
|17.12.2018
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«Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler
«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» создали систему учёта и хранения д
|27.11.2018
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«Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако
сети «Декатлон», развернута в облаке OnCloud в рамках совместного проекта компаний «Первый БИТ» и «Онланта» Интернет-магазину «Декатлон» было необходимо обеспечить фискализацию онлайн-платежей
|22.03.2017
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«Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru
«Онланта» (группа «Ланит») объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образован
|14.02.2017
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«Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru
Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» провели нагрузочное тестирование «
|26.12.2016
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«Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум»
Российский сервис-провайдер «Онланта», специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу компаний «
|18.10.2016
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«Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей
Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлера
|15.08.2016
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«Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах, и российский разработчик программного обеспечения обработки и анализа и
|27.06.2016
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«Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации»
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») была признана победителем открытого конкурса на право закл
|20.06.2016
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«Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества
Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») победила в открытом аукционе на оказание услуг по управлен
|30.10.2015
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«Онланта» предоставляет ИТ-инфраструктуру и систему защиты финансовых транзакций и персональных данных клиентов «СиБиСи»
Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
|20.10.2015
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«Онланта» хранит видеоконтент телерадиокомпании «Мир» в «облаке»
Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
|16.02.2015
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Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2
Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
|09.02.2015
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Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru
Компания «Онланта» (входит в ГК «Ланит») с начала 2015 г. внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения показателей доступности услуги. Согласно новому SLA, доступн
|02.02.2015
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«Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи
Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
|13.01.2015
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«Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru
Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Дэшборд Системс» подписали соглашение, согласн
|29.10.2014
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«Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества
го обеспечения в территориальных управлениях Росимущества в 2014-2015 гг. был заключен с компанией «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Ланите». Одним из гене
|16.09.2014
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«Онланта» обеспечивает ИТ-поддержку сотрудников банка «Российский Кредит»
Компания «Онланта», входящая в группу компаний «Ланит», с начала 2014 г. предоставляет услуги по поддер
|10.09.2014
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Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов
Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») приступила к оказанию услуги по техническому обсл
|25.08.2014
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«Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков»
Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечивает поддержку информационной системы «До
|19.08.2014
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«Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru
ти магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Ланите». Руководство «
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Таран Сергей 42 37
|Коновалов Олег 15 13
|Медведев Дмитрий 1656 4
|Дианов Кирилл 4 4
|Чехонин Антон 65 3
|Овчаренко Юрий 37 3
|Бобровников Борис 103 3
|Никулин Игорь 23 3
|Головко Олег 8 3
|Елисеев Никита 3 3
|Дергилёв Никита 44 3
|Мустафаев Мурад 3 3
|Елагин Вячеслав 14 3
|Наумов Сергей 28 3
|Трифонов Анатолий 3 3
|Чаркин Евгений 297 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Попов Сергей 136 2
|Березин Максим 115 2
|Кириченко Игорь 49 2
|Генс Филипп 41 2
|Аникин Леонид 61 2
|Новиков Юрий 10 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Прохоров Александр 102 2
|Заединов Руслан 46 2
|Ахмеров Тимур 87 2
|Семенов Александр 151 2
|Фокин Дмитрий 21 2
|Грибов Владимир 31 2
|Семенова Ирина 43 2
|Сытин Дмитрий 56 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Андреев Максим 38 2
|Межов Игорь 16 2
|Астахов Константин 23 2
|Марголин Михаил 17 2
|Альперович Михаил 15 2
|Синяченко Андрей 10 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 6
|Ведомости 1042 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5936 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
|ITProPortal 4 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 397 1
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