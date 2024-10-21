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Ланит Онланта Onlanta

Ланит - Онланта - Onlanta

Компания «Онланта» входит в группу ЛАНИТ и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: услуги дата-центра, управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud.ru. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний: госучреждения, кредитно-финансовые организации, предприятия ТЭК, телекоммуникаций и связи, транспорта, торговли, сферы услуг и др.

Качество оказания услуг ИТ-аутсорсинга в компании подтверждено сертификатом ISO 20000, а системы управления информационной безопасностью соответствуют стандарту ISO/IEC 27001:2013. Компания одной из первых и до сих пор немногих игроков на рынке внедрила интегральную оценку доступности облачных серверов (SLA) по трем параметрам: доступности сети, гипервизора, СХД, и получила сертификаты в соответствии с законом ФЗ-152. Главный офис компании расположен в Москве, офисы также открыты в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Пензе, Твери, Барнауле, Мирном. Штат компании насчитывает более 300 человек. Для оказания услуг «Онланта» располагает партнёрской сетью во всех 83 регионах России.

Обзор «OnCloud» на Market.CNews

21.10.2024 «Онланта» интегрирует для своих заказчиков

«Онланта» (входит в группу «Ланит») реализует интеграцию решения для создания аудио- и видеоконференций BigBlueButton в почтовую платформу Communigate Pro для своих заказчиков. Интеграция позвол
16.10.2024 «Онланта» и Printum заключили партнерское соглашение

«Онланта» получила статус сертифицированного партнера Printum – российского разработчика мульт
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform

Компания «Онланта Код ИТ» (входит в группу «Ланит») обновила инфраструктурное решение собственной разработки Onplatform. Изменения коснулись интерфейса, архитектуры Kubernetes-платформы и её совместимост
22.04.2024 Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса

платные тарифы важным показателем также является его стоимость. Учитывая требования SMB-сегмента, «Онланта» подготовила комплексное решение по предоставлению почтового сервиса Communigate Pro

28.02.2024 «Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro

«Онланта» (входит в группу «Ланит») и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владелец прав н
09.01.2024 «Онланта» стала акционером компании Amvera

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер в области ИТ-решений и облачн
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО

труктурное решение ONPLATFORM для автоматизации процессов разработки и эксплуатации ПО от компании «Онланта код ИТ» (входит в группу «Ланит») в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили пре
12.09.2022 «Онланта» стала партнером UserGate

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») и российский вендор в сфере информационной безопасности Us
17.06.2022 «Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок новую услугу – корпоративную электронну
30.05.2022 «Онланта» представила облачные решения на базе открытого ПО

«Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок облачные решения на основе открытого ис
04.05.2022 «Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила в «Мобильном электронном образовании» (МЭО) Kuber
22.11.2021 «Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис»

«Онланта» (входит в группу «Ланит») повысила отказоустойчивость и доступность платформы АСТБ г
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru

«Онланта» (входит в группу «Ланит») внедрила двухфакторную аутентификацию при работе с сервисо
21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов

«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и платформа Mail.ru Cloud Solutions заключили сог
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой

«Онланта» (входит в группу «Ланит») представила инфраструктурный сервис c GPU в облаке OnCloud.ru. Он позволит бизнесу ускорить высокопроизводительные вычисления и быстрее решать задачи при рабо
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать

Ru), телекоммуникационные провайдеры («Ростелеком», МТС), системные интеграторы (Softline, «Крок», «Онланта»), ЦОД-провайдеры (DataLine, Selectel) и даже банки в лице SberCloud. «Платформа Sber
18.11.2020 Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой

Фонд «Сколково» и компания «Онланта» объявили конкурс лучших инновационных проектов по управлению облачной ИТ-инфраструкт
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru

«Онланта» (входит в группу «Ланит») разместила CRM-систему «Электролюкс рус», разработанную ко
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud

«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») заключила соглашение о партнерстве с компанией «О
26.12.2018 Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost .

сервера VideoMost, сообщила о подписании лицензионного договора на облачный ВКС-сервис с компанией «Онланта», входящей в ГК «Ланит». Компания «Онланта» известна как поставщик облачных ус
17.12.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler

«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» создали систему учёта и хранения д
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако

сети «Декатлон», развернута в облаке OnCloud в рамках совместного проекта компаний «Первый БИТ» и «Онланта» Интернет-магазину «Декатлон» было необходимо обеспечить фискализацию онлайн-платежей
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru

«Онланта» (группа «Ланит») объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образован
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru

Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» провели нагрузочное тестирование «
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум»

Российский сервис-провайдер «Онланта», специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу компаний «
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей

Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлера
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах, и российский разработчик программного обеспечения обработки и анализа и
27.06.2016 «Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации»

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») была признана победителем открытого конкурса на право закл
20.06.2016 «Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») победила в открытом аукционе на оказание услуг по управлен
30.10.2015 «Онланта» предоставляет ИТ-инфраструктуру и систему защиты финансовых транзакций и персональных данных клиентов «СиБиСи»

Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
20.10.2015 «Онланта» хранит видеоконтент телерадиокомпании «Мир» в «облаке»

Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
16.02.2015 Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2

Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
09.02.2015 Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru

Компания «Онланта» (входит в ГК «Ланит») с начала 2015 г. внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения показателей доступности услуги. Согласно новому SLA, доступн
02.02.2015 «Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи

Компания «Онланта», российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услуга
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru

Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Дэшборд Системс» подписали соглашение, согласн
29.10.2014 «Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества

го обеспечения в территориальных управлениях Росимущества в 2014-2015 гг. был заключен с компанией «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Ланите». Одним из гене
16.09.2014 «Онланта» обеспечивает ИТ-поддержку сотрудников банка «Российский Кредит»

Компания «Онланта», входящая в группу компаний «Ланит», с начала 2014 г. предоставляет услуги по поддер
10.09.2014 Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов

Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») приступила к оказанию услуги по техническому обсл
25.08.2014 «Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков»

Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») обеспечивает поддержку информационной системы «До
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru

ти магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Ланите». Руководство «

Публикаций - 109, упоминаний - 188

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2174 73
Крок - Croc 1779 20
Softline - Софтлайн 2882 17
Selectel - Селектел 396 16
Ростелеком 9807 15
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 11
Yandex - Яндекс 7499 9
Microsoft Corporation 24719 9
SAP SE 5303 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 8
8323 8
Ланит Интеграция 193 8
Google LLC 11867 8
Broadcom - VMware 2385 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 7
VK - Mail.ru Group 3464 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 203 7
Т1 Сервионика - Servionica 258 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 6
Ланит - Норбит - Norbit 372 6
LanCloud - ЛанКлауд 55 6
Cloud4Y 288 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 103 6
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 6
Amazon Inc - Amazon.com 3025 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 5
АйТи 1375 5
Корус Консалтинг ГК 1232 5
Цифра ГК 2449 5
Восход ФГБУ НИИ 652 4
Oracle Corporation 6728 4
ОТР ГК - ОТР 2000 216 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 4
IBM - International Business Machines Corp 9453 4
Linx - Связь ВСД 158 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 5
Почта России ПАО 2131 5
РЖД - Российские железные дороги 1922 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 4
Русагро Группа Компаний 280 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1653 3
LEGO 246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1783 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 2
Лента - Утконос 177 2
Nike 187 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 2
Абсолют Банк 234 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Газпром ПАО 1350 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Газпром нефть 627 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Транснефть 303 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Траско - Trasko 32 1
Qlean 7 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 15
Федеральное казначейство России 1792 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 4
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 4
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1226 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1391 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 247 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8173 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7526 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6818 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10387 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1196 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2041 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 933 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12661 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6339 8
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 41
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 10
Linux OS 10079 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 8
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 6
Microsoft Windows 15781 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 5
Apple iOS 7879 5
Google Android 14121 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4569 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 983 4
Ланит - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 5 4
Microsoft Azure 1415 3
Google Cloud Platform - GCP 313 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 3
Киберника Сибрус - мессенджер 27 3
Microsoft Exchange 1747 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 3
Ланит - Онланта - Onlanta Cloud Security System 3 3
FreePik 1054 3
Microsoft Office 365 948 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 2
Broadcom - VMware vSphere 567 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 2
Таран Сергей 42 37
Коновалов Олег 15 13
Медведев Дмитрий 1656 4
Дианов Кирилл 4 4
Чехонин Антон 65 3
Овчаренко Юрий 37 3
Бобровников Борис 103 3
Никулин Игорь 23 3
Головко Олег 8 3
Елисеев Никита 3 3
Дергилёв Никита 44 3
Мустафаев Мурад 3 3
Елагин Вячеслав 14 3
Наумов Сергей 28 3
Трифонов Анатолий 3 3
Чаркин Евгений 297 2
Абакумов Евгений 206 2
Попов Сергей 136 2
Березин Максим 115 2
Кириченко Игорь 49 2
Генс Филипп 41 2
Аникин Леонид 61 2
Новиков Юрий 10 2
Огородников Дмитрий 27 2
Севастьянов Алексей 25 2
Прохоров Александр 102 2
Заединов Руслан 46 2
Ахмеров Тимур 87 2
Семенов Александр 151 2
Фокин Дмитрий 21 2
Грибов Владимир 31 2
Семенова Ирина 43 2
Сытин Дмитрий 56 2
Гуральников Сергей 164 2
Андреев Максим 38 2
Межов Игорь 16 2
Астахов Константин 23 2
Марголин Михаил 17 2
Альперович Михаил 15 2
Синяченко Андрей 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 146358 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 5
Европа 21841 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7561 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 3
Казахстан - Республика 5587 3
Беларусь - Белоруссия 5749 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 614 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 710 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 467 3
Украина 7643 2
Европа Западная 1482 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 2
Россия - СФО - Новосибирск 4351 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Япония 13326 1
Сингапур - Республика 1863 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3996 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 1
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Африка - Африканский регион 3499 1
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Узбекистан - Республика 1754 1
Грузия 1247 1
Новая Зеландия 719 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 251 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2947 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5500 28
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 15
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7038 14
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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