«Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис»

«Онланта» (входит в группу «Ланит») повысила отказоустойчивость и доступность платформы АСТБ группы компаний «Восток-сервис».

ГК «Восток-сервис» предоставляет услуги аутсорсинга по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) российских промышленных предприятий и холдингов. АСТБ – платформа группы компаний «Восток-сервис», которая позволяет обеспечить комплексный подход к снабжению организаций спецодеждой и средствами защиты и закрыть весь спектр потребностей клиента: от понимания необходимых СИЗ для сотрудников в соответствии с их условиями труда до организации доставки продукции на склад. Такой комплексный подход позволяет рассматривать это решение как «спецодежду и СИЗ по подписке».

Большинство клиентов ГК «Восток-сервис» – это предприятия непрерывного цикла, и круглосуточная доступность платформы АСТБ является для них одним из важнейших факторов при организации безопасной работы сотрудников. Ранее корпоративные системы группы компаний «Восток-сервис» были размещены на базе собственного оборудования. С развитием бизнеса у заказчика возникла потребность в более гибком, надежном и экономически выгодном решении, что потребовало оперативной модернизации ИТ-инфраструктуры. ГК «Восток-сервис» было необходимо создать современную инженерную инфраструктуру совместно с сервис-провайдером, который сможет обеспечить бесперебойную работу и высокий уровень производительности платформы АСТБ. Таким партнером выступила компания «Онланта».

Размещение информационной системы АСТБ в облаке OnCloud.ru обеспечило доступность платформы на уровне 99,9% в каждой точке обслуживания клиентов ГК «Восток-сервис». Выбор виртуальной инфраструктуры позволил заказчику минимизировать риск управленческой ошибки при закупке оборудования и прогнозировании объема потребляемых ресурсов: эту проблему решает облачная среда за счет возможности оперативного масштабирования вычислительных мощностей в соответствии с ростом бизнеса. Перенос информационной системы в виртуальную среду обеспечил прозрачность расходов на инфраструктуру благодаря модели оплаты ресурсов по мере потребления – pay-as-you-go, которая позволяет эффективно планировать затраты. Все услуги компания «Онланта» оказывает на максимально высоком уровне, что закреплено SLA – соглашением об уровне сервиса, в рамках которого «Онланта» несет финансовую ответственность перед заказчиком.

Никита Елисеев, коммерческий директор компании «Онланта», сказал: «Данный проект – яркий пример восходящего тренда на ИТ-рынке. ГК «Восток-сервис» является одним из лидеров своей отрасли и обладает уникальной экспертизой. Выводя на рынок инновационный продукт, команда «Восток-сервис» сконцентрировалась на клиентском опыте. В свою очередь, «Онланте» как ИТ-партнеру необходимо было сфокусироваться не только на потребностях группы «Восток-сервис», но и принимать во внимание потребности конечных пользователей – заказчиков «Восток-сервис». В этот момент мы и можем наблюдать, как модель B2B уступает место новой – B2B2B».

Максим Лобанов, ИТ-директор ГК «Восток-сервис», отметил: «Облако «Онланты» было выбрано как комплексное решение, которое позволило учесть все требования, а также все преимущества IaaS, предлагаемые рынком облаков, – гибкость, скорость развертывания и надежность».