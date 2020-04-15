Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188204
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81326
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Ланит Онланта OnCloud.ru



Обзор «OnCloud» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru

у «Электролюкс рус», разработанную компанией «Норбит» на базе платформы «Битрикс24», в своем облаке OnCloud.ru. CRM-система контактного центра «Электролюкс рус» является бизнес-критичным звеном
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud

м комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут ис
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru

) объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образование» ИТ-инфраструктуры в облаке OnCloud.ru. Как рассказали CNews в компании, в облаке будет развернута комплексная онлайн-сис
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru

му экономическому университету имени Г.В. Плеханова вычислительные мощности по модели IaaS в облаке OnCloud.ru для размещения корпоративного портала и официального веб-сайта университета. Об эт
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru

ели нагрузочное тестирование «1С:ERP 2.2» и начали предоставлять систему по модели SaaS из «облака» Oncloud.ru. Специалисты провайдера установили необходимый запас прочности различных элементов
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум»

омпаний «Ланит»), предоставила специализированному депозитарию «Инфинитум» резервный ЦОД в «облаке» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Главная задача «Инфинитум» — защищать интересы
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей

Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлерам комплексный SaaS-сервис поддержки программы лояльности

06.09.2016 В «облаке» OnCloud.ru доступен сервис защищенных корпоративных коммуникаций на базе «Сибрус»

Компания «Онланта» — российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу «Ланит») — развернула в «облаке» OnCloud.ru программный комплекс «Сибрус» и начала предоставлять на его базе услуги защищенной корпоративной связи по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «Ланите». «Сибрус» — это защищенная пл
16.02.2015 Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2

огии компании «Код Безопасности» для защиты персональных данных, размещаемых заказчиками в «облаке» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Онланте». Меры по обеспечению безопасности персональных
09.02.2015 Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru

ния «Онланта» (входит в ГК «Ланит») с начала 2015 г. внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения показателей доступности услуги. Согласно новому SLA, до
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru

олучила право на коммерческую реализацию программного продукта BoardMaps по модели SaaS из «облака» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Онланте». BoardMaps (флагманский продукт «Дэшборд Систе
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru

тоги года работы в сети магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Л
03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru

Компании «Диасофт» и «Онланта» запустили в «облаке» OnCloud.ru сервис «Проверь своего клиента», с помощью которого банки могут оперативно проверя
14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group

ния «Онланта» (ГК «Ланит») сообщила о предоставлении виртуальных вычислительных ресурсов в «облаке» OnCloud.ru для хостинга ERP-системы SAP for Retail сети фирменных магазинов re:Store, Sony Ce

Публикаций - 55, упоминаний - 82

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 42
Ланит - Онланта - Onlanta 120 41
Softline - Софтлайн 3288 13
Selectel - Селектел 446 13
Ростелеком 10349 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 11
Крок - Croc 1815 11
Yandex - Яндекс 8509 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 532 8
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 8
Microsoft Corporation 25268 7
LanCloud - ЛанКлауд 56 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 166 6
МегаФон 9959 6
9037 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 244 6
Cloud4Y 301 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 5
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 65 5
Google LLC 12287 4
Amazon Inc - Amazon.com 3145 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 4
Linx - Связь ВСД 158 4
VK - YClients - УайКлаентс 53 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 81 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 198 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 909 3
SAP SE 5441 3
Alibaba Group 450 3
Huawei 4234 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 247 3
Т1 Сервионика - Servionica 271 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 3
LEGO 255 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Траско - Trasko 32 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 1
Nike 190 1
Восток-Сервис ГК 57 1
Qlean 8 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
En+ Group - Эн+ ГК 21 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
ЯКласс 68 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 82 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
Talos Fund I LP 5 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 53 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
ТрансФин-М 10 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Альфа-Банк 1873 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Абсолют Банк 241 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
ВкусВилл - Избёнка 187 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3066 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2116 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 10
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1170 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8461 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5719 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 620 6
Microsoft Azure 1465 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 4
Google Cloud Platform - GCP 346 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 273 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Linx Cloud 72 3
Ланит - Онланта - Onlanta Cloud Security System 3 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 3
Microsoft Office 365 984 3
Apple iOS 8275 3
Google Android 14738 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Microsoft Windows 16367 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 2
Киберника Сибрус - мессенджер 27 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 2
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 7 2
FreePik 1460 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 152 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Qsoft - amoCRM 130 2
Linux OS 10945 2
Nvidia Tesla GPU 188 2
Apple iPhone 6 4862 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Red Hat Linux 205 1
Microsoft Windows Server 2008 480 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 1
NVision Барьер 736 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 55 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Таран Сергей 42 16
Коновалов Олег 17 8
Дианов Кирилл 6 4
Ансимов Константин 35 3
Наумов Сергей 34 3
Березин Максим 132 3
Любимов Олег 51 3
Бойко Андрей 56 2
Свидерский Евгений 59 2
Каплунов Павел 46 2
Соловьев Михаил 31 2
Хала Илья 45 2
Козловский Андрей 12 2
Анисимов Константин 42 2
Аниканова Мария 15 2
Ефанова Мария 2 2
Мартынов Евгений 32 2
Аврамов Роман 3 2
Самойлов Юрий 75 2
Мотовилов Олег 71 2
Кириченко Игорь 52 2
Зинкевич Сергей 64 2
Осипов Александр 92 1
Галкин Николай 121 1
Аникин Леонид 61 1
Старовойтов Дмитрий 31 1
Гуденко Антон 5 1
Шевченко Владимир 150 1
Фокин Дмитрий 21 1
Рензяев Константин 75 1
Захарченко Антон 11 1
Катамадзе Анна 118 1
Ермолаев Артем 379 1
Новиков Юрий 10 1
Сарнацкий Владислав 17 1
Антонов Александр 77 1
Новиков Александр 36 1
Левандовский Александр 1 1
Кузьмин Алексей 38 1
Вагин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 4
Европа 24654 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 2
Германия - Федеративная Республика 12948 2
Швеция - Стокгольм 404 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 383 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 1
Казахстан - Республика 5813 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Украина 7801 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Грузия 1286 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Япония 13556 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Германия - Берлин 729 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 7
Аренда 2584 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
Ведомости 1257 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 10
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 6
CNews SaaS рейтинг 28 3
Gartner - Гартнер 3614 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 2
CNews Облачные сервисы 23 1
INFOLine-Аналитика 68 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Forrester Research 828 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще