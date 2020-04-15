Получите все материалы CNews по ключевому слову
|15.04.2020
|
CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru
у «Электролюкс рус», разработанную компанией «Норбит» на базе платформы «Битрикс24», в своем облаке OnCloud.ru. CRM-система контактного центра «Электролюкс рус» является бизнес-критичным звеном
|19.09.2019
|
Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud
м комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут ис
|22.03.2017
|
«Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru
) объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образование» ИТ-инфраструктуры в облаке OnCloud.ru. Как рассказали CNews в компании, в облаке будет развернута комплексная онлайн-сис
|16.03.2017
|
РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru
му экономическому университету имени Г.В. Плеханова вычислительные мощности по модели IaaS в облаке OnCloud.ru для размещения корпоративного портала и официального веб-сайта университета. Об эт
|14.02.2017
|
«Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru
ели нагрузочное тестирование «1С:ERP 2.2» и начали предоставлять систему по модели SaaS из «облака» Oncloud.ru. Специалисты провайдера установили необходимый запас прочности различных элементов
|26.12.2016
|
«Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум»
омпаний «Ланит»), предоставила специализированному депозитарию «Инфинитум» резервный ЦОД в «облаке» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Главная задача «Инфинитум» — защищать интересы
|18.10.2016
|
«Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей
Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлерам комплексный SaaS-сервис поддержки программы лояльности
|06.09.2016
|
В «облаке» OnCloud.ru доступен сервис защищенных корпоративных коммуникаций на базе «Сибрус»
Компания «Онланта» — российский сервис-провайдер, специализирующийся на ИT-аутсорсинге и облачных услугах (входит в группу «Ланит») — развернула в «облаке» OnCloud.ru программный комплекс «Сибрус» и начала предоставлять на его базе услуги защищенной корпоративной связи по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «Ланите». «Сибрус» — это защищенная пл
|16.02.2015
|
Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2
огии компании «Код Безопасности» для защиты персональных данных, размещаемых заказчиками в «облаке» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Онланте». Меры по обеспечению безопасности персональных
|09.02.2015
|
Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru
ния «Онланта» (входит в ГК «Ланит») с начала 2015 г. внесла изменения в SLA оказания облачных услуг OnCloud.ru в части методики измерения показателей доступности услуги. Согласно новому SLA, до
|13.01.2015
|
«Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru
олучила право на коммерческую реализацию программного продукта BoardMaps по модели SaaS из «облака» OnCloud.ru. Об этом CNews сообщили в «Онланте». BoardMaps (флагманский продукт «Дэшборд Систе
|19.08.2014
|
«Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru
тоги года работы в сети магазинов системы SAP CRM for Retail, размещенной в облачной инфраструктуре OnCloud.ru компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»). Об этом CNews сообщили в «Л
|03.02.2014
|
Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru
Компании «Диасофт» и «Онланта» запустили в «облаке» OnCloud.ru сервис «Проверь своего клиента», с помощью которого банки могут оперативно проверя
|14.03.2013
|
«Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group
ния «Онланта» (ГК «Ланит») сообщила о предоставлении виртуальных вычислительных ресурсов в «облаке» OnCloud.ru для хостинга ERP-системы SAP for Retail сети фирменных магазинов re:Store, Sony Ce
