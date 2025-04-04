Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171999
ИКТ 13387
Организации 10500
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25321
Персоны 73788
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Qlean


04.04.2025 Количество компаний из сегмента «крупный бизнес» на «Авито Услугах» вырастет на 40% 1
02.10.2024 Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля» 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
27.06.2019 Навыки голосового ассистента Алисы пополнились звуками 1
27.06.2019 Максим Березин -

Цифровизация без облаков будет длительной и дорогой

 1
14.12.2018 На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости 1
13.11.2018 Qlean перенес основную ИТ-инфраструктуру в облако КРОК 1
17.03.2016 Gett запускает в Москве услугу «Gett Уборка» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Qlean и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 3
Yandex - Яндекс 7537 2
SAP SE 5308 1
Intel Corporation 12248 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Xerox 1143 1
Sony 6560 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 396 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
ИКС - Цитадель ГК 96 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
Мегаплан 76 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Telegram Group 2097 1
Roistat 12 1
Verysell ОБИНКО - вИнтегро - MicroAge 22 1
AppTractor 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 921 1
Лента - Утконос 177 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
ЦИАН - CIAN 142 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Gett 81 1
X5 Group - Перекрёсток 555 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Intel Capital 148 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 74 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1148 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1499 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1095 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 20 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2817 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 92 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4562 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1564 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2356 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12124 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1920 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 408 1
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 40 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4845 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1282 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6217 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1013 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1059 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 314 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2718 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 982 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Яндекс.Диалоги 19 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Qsoft amoCRM 110 1
Анкор Staffjet 3 1
Gett Курьер 2 1
Avito - Авито услуги 62 1
Березин Максим 116 3
Гапон Евгений 1 1
Солонин Сергей 104 1
Хасис Лев 105 1
Семенихин Максим 9 1
Каплунов Павел 46 1
Гуденко Антон 5 1
Соловьев Михаил 30 1
Митрошенков Александр 3 1
Зотов Дмитрий 8 1
Жулин Дмитрий 1 1
Коновалов Олег 15 1
Федченков Петр 2 1
Якубсон Илья 6 1
Колесников Даниил 1 1
Бызов Дмитрий 38 1
Крылов Виталий 4 1
Ишонин Артем 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4014 2
Россия - СФО - Новосибирск 4365 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2283 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3163 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1030 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1527 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1158 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 297 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
Экономический эффект 1089 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5154 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2222 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
Аренда 2455 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4913 1
Веб-аналитика - Web Analytics 19 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 302 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Forrester Research 821 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 100 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153