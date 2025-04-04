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Qlean
Qlean и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 116 3
|Гапон Евгений 1 1
|Солонин Сергей 104 1
|Хасис Лев 105 1
|Семенихин Максим 9 1
|Каплунов Павел 46 1
|Гуденко Антон 5 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|Коновалов Олег 15 1
|Федченков Петр 2 1
|Якубсон Илья 6 1
|Колесников Даниил 1 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Крылов Виталий 4 1
|Ишонин Артем 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
|Forrester Research 821 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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