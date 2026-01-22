Получите все материалы CNews по ключевому слову
CaaS Collaboration as a Service Совместная работа как услуга
- Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа
- SCRUM - Методология совместной работы
- CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга
- ECCP - Enterprise Content Collaboration Platform
Платформа для совместной работы с корпоративным контентом
- Коллективный интеллект - Коллективный разум - Collective Intelligence
- UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу
- Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры
CaaS и организации, системы, технологии, персоны:
