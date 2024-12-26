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CloudEyE



26.12.2024 F.A.C.C.T. назвал особые приметы опасных новогодних рассылок 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP 1
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях 1
12.09.2023 Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение 1
10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
18.06.2020 Известная ИБ-компания тайком создавала инструменты для киберпреступников 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

CloudEyE и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Intel Corporation 12197 1
Check Point Software Technologies 760 1
Citrix Systems 812 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
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Масштабные решения 16 1
БАРС Груп 545 1
ИБИК 5 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 10 1
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Telegram Group 1983 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Почта России ПАО 2112 1
Столичные аптеки 11 1
Ак Барс Банк 272 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Unsplash 763 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 4
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 89 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
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Италия - Итальянская Республика 4352 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Английский язык 6634 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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