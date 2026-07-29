Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198506
ИКТ 15319
Организации 11738
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27038
Персоны 86614
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

F6 F6 XDR F.A.С.С.T. Managed XDR F6 MDP F6 Malware Detonation Platform

  • Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и  искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.
  • Модуль Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR — это продвинутая «песочница» (Sandbox), которая принудительно вскрывает — «детонирует», а затем проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Благодаря этому MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.07.2026 F6 Malware Detonation Platform интегрирована с файловым сервисом Secret Cloud Enterprise 5
16.06.2026 F6 получила патенты на новые изобретения в сфере кибербезопасности 3
02.06.2026 Система анализа трафика F6 NTA интегрирована c брокером сетевых пакетов «Цифровых решений» 1
08.04.2026 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности» 5
18.02.2026 Липкий след: F6 исследовала атаки группировки PseudoSticky 1
02.02.2026 Больше атакующих и больше ущерба: F6 назвала главные киберугрозы в 2026 году 1
26.01.2026 Решение F6 Managed XDR получило государственную сертификацию в Белоруссии 5
25.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6 3
20.11.2025 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c «Гарда NDR» 5
13.11.2025 F6 зафиксировала вредоносные рассылки кибергруппы CapFIX 1
29.10.2025 OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6 1
28.10.2025 F6: группа Cloud Atlas атаковала агрокомпании приглашением на форум по растениеводству 1
26.09.2025 Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП 1
24.09.2025 Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС 2
01.09.2025 Папа не смог: эксперты F6 исследовали вредоносные рассылки с новым Phantom Stealer 1
31.07.2025 F6 вскрыла Pay2Key: новая программа-вымогатель атакует российские компании 1
26.06.2025 Аналитики F6 обнаружили вредоносные программы в бесплатных онлайн-библиотеках 1
24.06.2025 Теперь и для Linux: продвинутая «песочница» F6 Malware Detonation Platform поддерживает российские ОС 3
26.03.2025 У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры 2
03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 2
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
17.02.2025 Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название 2
17.02.2025 F6 — новое имя в мире кибербезопасности 2
31.01.2025 Перезагрузка от Rezet: кибершпионская группировка снова атакует промышленные предприятия России 1
15.01.2025 F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 2
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP 1
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях 1
25.07.2024 Зафиксированы новые масштабные кибератаки группы ТА558 на предприятия России и Беларуси 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
13.02.2024 Фишинг по вторникам: эксперты F.A.С.С.T. обозначили тенденции вредоносных рассылок 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
22.11.2023 F.A.C.C.T. и «Кредо-С» защитили российскую финансовую компанию от 125 тыс. кибератак 2

Публикаций - 49, упоминаний - 81

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 926 48
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 5
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 78 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5641 3
Softline - Софтлайн 3733 3
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 17 2
CapFIX - Хакерская группировка 4 2
Watch Wolf - Hive0117 - Хакерская группировка 12 2
IT Army of Ukraine - Хакерская группировка 8 2
Yandex - Яндекс 9187 2
Microsoft Corporation 25761 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15706 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3050 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1766 2
Telegram Group 2929 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1439 2
АйТи 1519 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 186 2
CloudEyE 8 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 34 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 13 1
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 8 1
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 15 1
PhantomCore - Хакерская группировка 16 1
Head Mare - Хакерская группировка 19 1
Angry Likho - Хакерская группировка 3 1
Mythic Likho - Хакерская группировка 7 1
Грависофт 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1238 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Tesla Motors 460 1
Возрождение - Коммерческий банк 358 1
Superjob - Суперджоб 850 1
Синара ГК - Sinara Group 122 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1745 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3878 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3642 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1504 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 385 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 786 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 143 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34840 46
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14228 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64949 23
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 945 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1950 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2615 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8244 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13688 16
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3299 15
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2439 15
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 434 15
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1058 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3397 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3139 13
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 250 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2999 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6463 10
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 997 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5761 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6547 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25570 7
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 921 7
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 6
Кибербезопасность - CSAM - Cybersecurity Asset Management - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 43 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28217 6
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 356 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1203 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4465 6
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 215 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5177 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3810 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16963 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10176 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9408 5
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 182 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 575 5
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 13
Linux OS 11513 10
F6 - F.A.C.C.T. Business Email Protection 15 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5698 7
Microsoft Windows 16866 6
Microsoft Office 4164 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 642 5
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 274 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2505 4
Google - Gmail 1019 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1031 4
Google Android 15224 3
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 26 3
United Internet - GMX Mail - Global Message eXchange 3 2
Apple macOS 2413 2
Microsoft Surface - Планшет 449 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1587 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6248 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 144 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 906 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Carbon Soft - EvaTeam 40 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 197 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 249 1
CSoft Development - GeoniCS 13 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 28 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 42 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 55 1
Appius PLM 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 46 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 16 1
F6 - F6 ASM - F6 Attack Surface Management - F.A.С.С.T. Attack Surface Management - Group-IB Attack Surface Management 8 1
Multifactor - Multipushed - Pushed 11 1
ITG - ITglobal.com - vStack-R 3 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway Vampy ASPM 4 1
NFCGate - Вредоносное ПО 30 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCI 1 1
Баулин Валерий 55 13
Черников Дмитрий 16 8
Каргалев Ярослав 22 6
Кислицин Никита 15 4
Меркулова Анастасия 5 3
Халилов Егор 6 3
Соколов Александр 51 3
Мерцалов Денис 3 2
Микушев Сергей 4 1
Долголаптева Кристина 1 1
Зинин Игорь 5 1
Дробинцев Павел 1 1
Мельников Артем 3 1
Черенков Роман 1 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Борняков Илья 52 1
Куган Владислав 6 1
Липницкая Татьяна 1 1
Павлова Алина 9 1
Удальчикова Ирина 3 1
Булгаков Артур 1 1
Шатсков Дмитрий 7 1
Клестов Игорь 1 1
Новиков Евгений 49 1
Рустамов Рустам 547 1
Шадаев Максут 1209 1
Чернышенко Дмитрий 580 1
Борисов Юрий 122 1
Сачков Илья 126 1
Мантуров Денис 126 1
Янкин Андрей 52 1
Дугин Андрей 32 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Тихонова Анастасия 5 1
Бузова Ольга 9 1
Залевский Игорь 7 1
Переверзев Алексей 8 1
Максимов Юрий 37 1
Крылов Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 165778 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 15
Беларусь - Белоруссия 6281 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19091 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 3
Казахстан - Республика 6037 3
Украина 7921 3
Европа 24952 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47528 2
Южная Корея - Республика 7043 2
Япония 13796 2
Китай - Тайвань 4242 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 1
Азия - Азиатский регион 5914 1
Армения - Республика 2445 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 1
Польша - Республика 2030 1
Сингапур - Республика 1952 1
Индия - Bharat 5865 1
Европа Восточная 3138 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1414 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
Венгрия 855 1
Испания - Королевство 3836 1
Узбекистан - Республика 1998 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1937 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Россия - УФО - Челябинская область 1507 1
Румыния 753 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 725 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 364 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 903 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 779 1
Сербия - Республика 374 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53350 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57554 16
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5100 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9102 6
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 926 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5692 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11676 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7402 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3853 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6511 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1194 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6656 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7487 4
Энергетика - Energy - Energetically 5839 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2815 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1473 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1797 3
Образование в России 2790 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3785 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 621 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6157 2
Английский язык 7027 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 927 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 2
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11287 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3953 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1161 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1392 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3123 1
Forbes - Форбс 997 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 589 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1474 1
VK - Skillbox - Скилбокс 145 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 648 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 309 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 492 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 171 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 397 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще