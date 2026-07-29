Индексная книга (каталог) CNews*
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F6 F6 XDR F.A.С.С.T. Managed XDR F6 MDP F6 Malware Detonation Platform
- Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.
- Модуль Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR — это продвинутая «песочница» (Sandbox), которая принудительно вскрывает — «детонирует», а затем проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Благодаря этому MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 49, упоминаний - 81
F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 55 13
|Черников Дмитрий 16 8
|Каргалев Ярослав 22 6
|Кислицин Никита 15 4
|Меркулова Анастасия 5 3
|Халилов Егор 6 3
|Соколов Александр 51 3
|Мерцалов Денис 3 2
|Микушев Сергей 4 1
|Долголаптева Кристина 1 1
|Зинин Игорь 5 1
|Дробинцев Павел 1 1
|Мельников Артем 3 1
|Черенков Роман 1 1
|Досымбекова Марьяна 1 1
|Борняков Илья 52 1
|Куган Владислав 6 1
|Липницкая Татьяна 1 1
|Павлова Алина 9 1
|Удальчикова Ирина 3 1
|Булгаков Артур 1 1
|Шатсков Дмитрий 7 1
|Клестов Игорь 1 1
|Новиков Евгений 49 1
|Рустамов Рустам 547 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Чернышенко Дмитрий 580 1
|Борисов Юрий 122 1
|Сачков Илья 126 1
|Мантуров Денис 126 1
|Янкин Андрей 52 1
|Дугин Андрей 32 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Зуев Евгений 4 1
|Тихонова Анастасия 5 1
|Бузова Ольга 9 1
|Залевский Игорь 7 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Максимов Юрий 37 1
|Крылов Сергей 18 1
|Forbes - Форбс 997 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 1
|РАЭК - Экономика Рунета 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.