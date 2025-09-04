Разделы

Head Mare Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Лаборатория Касперского» представила первый масштабный технический анализ кибергрупп, атакующих Россию 1
04.08.2025 СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены 1
24.07.2025 Гигантский российский авиазавод едва не пал жертвой хакеров из-за Excel-документа 1
05.06.2025 SC SIEM Q1-обновление: сотни индикаторов атак — фишинг, стилеры, бэкдоры 1
07.05.2025 День борьбы с шифровальщиками: «Лаборатория Касперского» представила отчёт о кибератаках с использованием программ-вымогателей 1
28.03.2025 Российскую промышленность атакуют новым бэкдором 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
23.12.2024 Хактивизм и целевой фишинг с помощью ИИ – что будет угрожать бизнесу в 2025 году? 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные 1
09.08.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» представили детали атак Head Mare на компании в России и Белоруссии 1
19.07.2024 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новые целевые атаки на российские организации 1
03.06.2024 Не принимаются карты, не работают сайт и приложение. Гигантская сеть супермаркетов «Верный» третий день под атакой хакеров 1

Head Mare и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 6
Ростелеком 10097 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11890 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5625 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21887 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3691 1
Россия - РФ - Российская федерация 152744 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50197 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 1
