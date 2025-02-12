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Ушков Артем



12.02.2025 Двойник Loki: российские организации атакует новая версия бэкдора Merlin 1
02.12.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила целевые атаки на российские компании, занимающиеся автоматизацией бизнеса 1
17.10.2024 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок под видом запросов от потенциальных клиентов 1
24.05.2023 Откройте, PikaBot: «Лаборатория Касперского» обнаружила глобальную вредоносную рассылку на сотрудников компаний 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ушков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3082 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 1
Командная строка - Command Line 371 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 139 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6171 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1441 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 411 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 124 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Ковтун Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 2
Таджикистан - Республика 861 1
Грузия 1243 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Словения - Республика 249 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Казахстан - Республика 5548 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2420 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 450 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 880 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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