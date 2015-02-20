Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны

Арабские цифры освоили все, а буквы - только Casio классу устройств и могут применяться для решения арифметических и алгебраических задач. Отображение арабского письма стало для них возможно благодаря применению нового жидкокристаллического дис

В России после угроз Путину заблокировали сайт арабского телеканала Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту международного арабского телеканала Al Arabiya. Причиной стало размещение на сайте канала обращение экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) к президентам России и Сирии Влади

Единственный греческий спутник продан арабской компании Телекоммуникационная организация Греции OTE объявила о продаже 99,05% акций своей дочерней компании Hellas Sat. Компания, которая является владельцем спутника HellasSat2, продана за 208 млн евро арабскому оператору спутниковой связи Arabsat. Кроме этого, OTE получит 7 млн евро дивидендов с данной сделки. Спутник HellasSat2 был запущен в 2003 г. совместными усилиями Греции и Кипра и исп

Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером й позиции. Конфликт Бахрейна именно с Arabsat связан с тем, что бахрейнское государство переоценило степень своего влияния на Arab Satellite Communications Organization, которая формально подчиняется Организации Арабских государств, но находится под сильным влиянием Саудовской Аравии. В то же время, именно Саудовская Аравия помогает Бахрейну посредством своего военного экспедиционного корпу

Ливан выступил против информационной блокады Сирии опубликованное в прошлые выходные. Это коммюнике содержало призыв к главным спутниковым платформам арабского мира - Arabsat и Nilesat, находящимся, соответственно, под контролем властей Саудов

Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников 2 гр. E для Великобритании, с египетского Nilesat 201 7.0 гр. W и саудовского Badr 4 26.0 гр. E для арабского мира. При этом только с последнего из спутников вещание осуществляется в открытом р

Спутниковое вещание «арабской весны» t Hotbird 13B 13.гр.E; частота 12149 V, скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 3/4. На арабский мир данные каналы работают через спутник Badr 6 26.гр. E., а на Америку через Galaxy

Арабский мир становится лидером спутникового глушения рский новостной канал Al Jazeera жаловался на глушение своих передач, которые транслировались через арабского вещателя Arabsat, Ираном (видимо, имеются виду спутники Badr 4/5/6 на 26.0 гр. E).

Расшифрована арабская надпись влиятельного крестоносца оля Священной Римской империи Фридриха Второго, и это единственное послание крестоносца, написанное арабской вязью, известное на сегодня. Плита с таинственной надписью была обнаружена несколько

Арабоязычные каналы лидируют в индустрии международного спутникового вещания ами. Развитию арабоязычного спутникового телевидения, естественно, способствует единое пространство арабского языка, несмотря на наличие диалектов. Благодаря спутниковому ТВ все большее развити

Арабские инвесторы прикупили Sony тельную часть экономики ОАЭ по-прежнему составляет нефтяная промышленность, но, как подчеркивают аналитики, природные запасы не бесконечны, что все чаще осознают и правители государства. В результате арабские шейхи стараются инвестировать в другие отрасли, прежде всего, в высокотехнологичные. Президент Sony Говард Стрингер полностью удовлетворен сделкой с инвестиционным фондом DIC из ОАЭ Пр

«Синтерра» обеспечит трансляцию арабской версии Russia Today и американской версии телеканала Russia Today на зарубежные сети. Подписание соглашения о доставке арабской версий телеканала стало закономерным продолжением и развитием нашего партнерства».

Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B Хруничева. Ракета–носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи Arab Satellite Communication Organization–ARABSAT (Эрь Рияд, Саудовская Аравия). Деятельность организации включает предоставление полного спектра услуг в области спут

Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B Хруничева. Ракета–носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи Arab Satellite Communication Organization–ARABSAT (Эрь Рияд, Саудовская Аравия). Деятельность организации включает предоставление полного спектра услуг в области спут

В CA новые руководители Восточного региона EMEA езидента по техническим службам для арабских стран и Пакистана Роланд Джонс (Roland Jones) стал менеджером административно-хозяйственного подразделения в регионе, ранее он отвечал за меньший регион – арабские страны и Пакистан Рита Муавад (Rita Mouawad) заняла пост директора по персоналу в регионе, ранее она занимала должность директора по персоналу в арабских странах и Пакистане

Армию США обучат арабскому в виртуальном мире родолжительность учебного курса составит 80 часов, словарный запас — около 500 отобранных слов арабского языка в «ливанской» его версии. Программа способна адаптироваться к индивидуальным

Basis Technology представил программу анализа арабских текстов сентября 2001 г. Basis Technology, частная компания из Массачусетса, представила программу анализа арабского языка, позволяющую осуществлять поиск, анализ и расшифровку текстов, написанных по-

В Opera появится поддержка арабского, еврейского алфавитов и кириллицы В ответ на повсеместное возмущение по поводу отсутствия в программах Microsoft для MacOS X поддержки арабского и еврейского алфавитов, Opera Software пообещала включить эти алфавиты в свой браузер для компьютеров Macintosh. В новую версию браузера будут включены оба еврейских языка (иврит и ид

Арабская спутниковая телефония споткнулась на старте Владельцы арабской компании спутниковой связи Thuraya готовы помочь ей покрыть долги после того, как она не смогла достичь запланированного количества абонентов после первого года деятельности в 2001 г.

Wanadoo опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету Французская компания Wanadoo, филиал France Telecom, опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету, сообщает Yahoo! Actualites. Веб-серферы смогут найти любой из зарегистрированных на Hahooa.com арабских сайтов, с комментариями на арабском, французском и английском языках

К 2002 году e-tabadol будет работать во всех арабских странах того года французская торговая компания e-tabadol намеревается открыть свои филиалы во всех странах арабского мира. Этот трех-язычный сайт (французский, английский, арабский) представляет собой