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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лига арабских государств Организации Арабских государств Arab League Арабские страны

Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны

СОБЫТИЯ


20.02.2015 Арабские цифры освоили все, а буквы - только Casio

классу устройств и могут применяться для решения арифметических и алгебраических задач. Отображение арабского письма стало для них возможно благодаря применению нового жидкокристаллического дис
05.09.2014 В России после угроз Путину заблокировали сайт арабского телеканала

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту международного арабского телеканала Al Arabiya. Причиной стало размещение на сайте канала обращение экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) к президентам России и Сирии Влади
11.02.2013 Единственный греческий спутник продан арабской компании

Телекоммуникационная организация Греции OTE объявила о продаже 99,05% акций своей дочерней компании Hellas Sat. Компания, которая является владельцем спутника HellasSat2, продана за 208 млн евро арабскому оператору спутниковой связи Arabsat. Кроме этого, OTE получит 7 млн евро дивидендов с данной сделки. Спутник HellasSat2 был запущен в 2003 г. совместными усилиями Греции и Кипра и исп
15.06.2012 Бахрейн отказался от сотрудничества с арабским спутниковым провайдером

й позиции. Конфликт Бахрейна именно с Arabsat связан с тем, что бахрейнское государство переоценило степень своего влияния на Arab Satellite Communications Organization, которая формально подчиняется Организации Арабских государств, но находится под сильным влиянием Саудовской Аравии. В то же время, именно Саудовская Аравия помогает Бахрейну посредством своего военного экспедиционного корпу
09.06.2012 Ливан выступил против информационной блокады Сирии

опубликованное в прошлые выходные. Это коммюнике содержало призыв к главным спутниковым платформам арабского мира - Arabsat и Nilesat, находящимся, соответственно, под контролем властей Саудов
15.05.2012 Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников

2 гр. E для Великобритании, с египетского Nilesat 201 7.0 гр. W и саудовского Badr 4 26.0 гр. E для арабского мира. При этом только с последнего из спутников вещание осуществляется в открытом р
27.04.2012 Спутниковое вещание «арабской весны»

t Hotbird 13B 13.гр.E; частота 12149 V, скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 3/4. На арабский мир данные каналы работают через спутник Badr 6 26.гр. E., а на Америку через Galaxy
01.03.2012 Арабский мир становится лидером спутникового глушения

рский новостной канал Al Jazeera жаловался на глушение своих передач, которые транслировались через арабского вещателя Arabsat, Ираном (видимо, имеются виду спутники Badr 4/5/6 на 26.0 гр. E).

17.11.2011 Расшифрована арабская надпись влиятельного крестоносца

оля Священной Римской империи Фридриха Второго, и это единственное послание крестоносца, написанное арабской вязью, известное на сегодня. Плита с таинственной надписью была обнаружена несколько
11.01.2011 Арабоязычные каналы лидируют в индустрии международного спутникового вещания

ами. Развитию арабоязычного спутникового телевидения, естественно, способствует единое пространство арабского языка, несмотря на наличие диалектов. Благодаря спутниковому ТВ все большее развити
26.11.2007 Арабские инвесторы прикупили Sony

тельную часть экономики ОАЭ по-прежнему составляет нефтяная промышленность, но, как подчеркивают аналитики, природные запасы не бесконечны, что все чаще осознают и правители государства. В результате арабские шейхи стараются инвестировать в другие отрасли, прежде всего, в высокотехнологичные. Президент Sony Говард Стрингер полностью удовлетворен сделкой с инвестиционным фондом DIC из ОАЭ Пр
10.05.2007 «Синтерра» обеспечит трансляцию арабской версии Russia Today

и американской версии телеканала Russia Today на зарубежные сети. Подписание соглашения о доставке арабской версий телеканала стало закономерным продолжением и развитием нашего партнерства».
08.11.2006 Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B

Хруничева. Ракета–носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи Arab Satellite Communication Organization–ARABSAT (Эрь Рияд, Саудовская Аравия). Деятельность организации включает предоставление полного спектра услуг в области спут
08.11.2006 Сегодня состоится запуск арабского спутника ArabSat 4B

Хруничева. Ракета–носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» выведет на орбиту арабский телекоммуникационный космический аппарат ArabSat 4B. Владельцем космического аппарата является организация арабской спутниковой связи Arab Satellite Communication Organization–ARABSAT (Эрь Рияд, Саудовская Аравия). Деятельность организации включает предоставление полного спектра услуг в области спут
21.08.2006 В CA новые руководители Восточного региона EMEA

езидента по техническим службам для арабских стран и Пакистана Роланд Джонс (Roland Jones) стал менеджером административно-хозяйственного подразделения в регионе, ранее он отвечал за меньший регион – арабские страны и Пакистан Рита Муавад (Rita Mouawad) заняла пост директора по персоналу в регионе, ранее она занимала должность директора по персоналу в арабских странах и Пакистане
01.07.2004 Армию США обучат арабскому в виртуальном мире

родолжительность учебного курса составит 80 часов, словарный запас — около 500 отобранных слов арабского языка в «ливанской» его версии. Программа способна адаптироваться к индивидуальным

05.03.2003 Basis Technology представил программу анализа арабских текстов

сентября 2001 г. Basis Technology, частная компания из Массачусетса, представила программу анализа арабского языка, позволяющую осуществлять поиск, анализ и расшифровку текстов, написанных по-
21.06.2002 В Opera появится поддержка арабского, еврейского алфавитов и кириллицы

В ответ на повсеместное возмущение по поводу отсутствия в программах Microsoft для MacOS X поддержки арабского и еврейского алфавитов, Opera Software пообещала включить эти алфавиты в свой браузер для компьютеров Macintosh. В новую версию браузера будут включены оба еврейских языка (иврит и ид
21.02.2002 Арабская спутниковая телефония споткнулась на старте

Владельцы арабской компании спутниковой связи Thuraya готовы помочь ей покрыть долги после того, как она не смогла достичь запланированного количества абонентов после первого года деятельности в 2001 г.

03.04.2001 Wanadoo опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету

Французская компания Wanadoo, филиал France Telecom, опубиковала онлайновый справочник по арабскому интернету, сообщает Yahoo! Actualites. Веб-серферы смогут найти любой из зарегистрированных на Hahooa.com арабских сайтов, с комментариями на арабском, французском и английском языках
19.10.2000 К 2002 году e-tabadol будет работать во всех арабских странах

того года французская торговая компания e-tabadol намеревается открыть свои филиалы во всех странах арабского мира. Этот трех-язычный сайт (французский, английский, арабский) представляет собой
03.10.2000 Арабские диссиденты будут общаться в Сети

ран могут вести политические дискуссии в интернете. Это одна из возможностей, предоставляемых новым арабским порталом Al-Bawaba. "Это новая возможность для людей, которые теперь смогут сказать


Публикаций - 417, упоминаний - 500

Лига арабских государств и организации, системы, технологии, персоны:

ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 37
Intel Corporation 12811 24
Microsoft Corporation 25775 23
Google LLC 12688 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
GlobalFoundries - GF 103 20
Apple Inc 13154 17
Samsung Electronics 11064 11
Telegram Group 2940 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 10
Yandex - Яндекс 9215 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
GFI Software 209 9
X Corp - Twitter 2938 8
Yahoo! 3726 8
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 8
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 8
Бука - Buka Entertaiment 493 8
Codemasters 244 8
МегаФон 10742 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 6
Руссобит-М 266 6
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 5
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4675 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Oracle Corporation 7074 5
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 5
HP Inc. 5883 4
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 29
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 9
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 8
Arab Liberation Army - Арабская освободительная армия - армия Каукджи 9 8
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 5
ILS - International Launch Services 61 5
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Emaar Properties 5 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 3
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 2
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 2
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Visa International 1993 2
Татнефть 243 2
Boeing 1031 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
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