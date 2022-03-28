Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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28.03.2022 В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 2
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 1
02.04.2019 Apple перестала быть самой прибыльной компанией в мире. Шансов вернуть титул нет 1
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
19.04.2018 ГК InfoWatch примет участие в создании образовательного центра ОАЭ и цифровизации Аджмана 1
20.02.2018 Санкции не помеха: Экспорт российского софта в 2017 г. вырос более, чем на 10% 1
13.02.2018 «Касперский»: ПК можно взломать через Telegram 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1
19.01.2018 Россия и Сирия обсудили сотрудничество в сфере телекоммуникаций 1
26.07.2017 Торговый оборот «Альпари» в первом полугодии 2017 превысил $600 млрд 1
26.07.2017 ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке 1
25.07.2017 Viber прогнется под требования закона о мессенджерах и откроет офис в России 1
08.06.2017 Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога» 1
11.04.2017 Analysys Mason: компании недополучают почти $10 млрд из-за несовершенства интернет-систем 1
10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров» 1
06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету 1
28.03.2017 Dr.Web представила обновление Security Space 11.1.0 для Android 1
07.03.2017 Новая программа-стиратель уничтожает данные на ПК и шпионит за жертвами 1
15.02.2017 Garmin начала российские продажи новых морских приборов 1
30.12.2016 Под Новый год власти запретили продавать неправильные духи в Рунете 1
16.12.2016 ЦРТ договорилась о партнерстве с Falcon Group для разработки решений контроля доступа 1
31.10.2016 В «историческом прорыве Microsoft» использовалась методика российских разработчиков 1
13.09.2016 PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 1
22.08.2016 Украинская полиция переходит с Viber на Telegram 1
09.08.2016 Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS 1
05.04.2016 HID Global представила бюджетное решение для выпуска идентификационных карт 1
18.03.2016 Intel хочет покупать графические технологии у AMD 1
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 1
02.03.2016 «Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию 1
29.01.2016 Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете 1
14.01.2016 Россияне выпустили приложение для рукописного ввода на iPhone и iPad 1

Публикаций - 104, упоминаний - 108
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
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