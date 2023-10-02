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Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Протон РН ракета-носитель тяжёлого класса



02.10.2023 Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Наконец, решена давняя загадка, почему графен гораздо более проницаем для протонов, чем предполагалось ранее.Бездефектный графен непроницаем для всех атомов и ионов в естественных условиях окружающей среды. Но напротив, графен обладает высокой проницаемостью для п
19.09.2013 Слабый заряд протона подтверждает Стандартную модель

Ученые из Лаборатории Джефферсона Министерства энергетики США в ходе эксперимента Q-weak смогли измерить слабый заряд протона. Кроме того, в ближайшем номере Physical Review Letters будут опубликованы данные по слабому заряду нейтрона, а также нижнего (D-кварк) и верхнего (U-кварк) кварков. Эта информация была
02.07.2013 Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС упала на первой минуте после старта

2 июля на космодроме Байконур при пуске ракеты-носителя (РН) «Протон-М» возникла аварийная ситуация. На участке выведения ракеты-носителя на 17 секунде ее полета произошло аварийное выключение двигателей и падение ракеты-носителя на территории космодрома

27.03.2013 Измерен магнитный заряд протона и антипротона

их и магнитных полей. Затем удалось точно измерить колебания каждой частицы, в частности, магнетизм протона измерили в 1000 раз точнее, чем ранее, а антипротона – в 680 раз. "Это захватывающий

25.04.2011 Физики измерили магнитный момент единичного протона

ажной характеристикой элементарной частицы является гиромагнитное отношение (g-фактор) - отношение дипольного магнитного момента частицы к ее механическому моменту. До сих пор гиромагнитное отношение протона измерялось косвенно: протоны были не сами по себе, а в сопровождении свиты электронов. Команде физиков, возглавляемой Джошеном Вальцом (Jochen Walz) из университета Майнца, Германия, уд
13.07.2010 Запуск РН "Протон-М" с КА MSV-1 состоится 17 августа 2010 года

Запуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и канадско-американским телекоммуникационным космическим аппаратом MSV-1 (Mobile Satellite Ventures 1) назначен на 17 августа 2010 года, сообщает РБК со сс
09.07.2010 На Байконуре готовится запуск РН «Протон-М» со спутником EchoStar-15

се площадки 200 космодрома Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппарат
07.07.2010 Ракета-носитель "Протон-М" с КА "ЭкоСтар-15" установлена на "стартовый стол"

Ракета космического назначения (РКН) «Протон-М» с американским спутником связи EchoStar-15 («ЭкоСтар-15») установлена на «стартовом
27.05.2010 На Байконур доставлена РН "Протон-М" для запуска EchoStar 15

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая 2010 года на железнодорожную станцию Тюра-Там космодрома Байконур прибыл состав с ракетой-носителем "Протон-М". После выполнения необходимых таможенных процедур состав с ракетой был перевезен на площадку №92 космодрома. Эта ракета будет использована для проведения запуска по коммерческой прогр
22.03.2010 На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 19 марта 2010 года на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М». Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом АМС-4R запланирован на 24 апреля 2010 года. В тот же день на Байконур

10.02.2010 На Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты "Протон-М"

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным аппаратом Intelsat

14.12.2009 Стартовала ракета-носитель "Протон-М" со спутниками ГЛОНАСС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель (РН) "Протон-М" с тремя спутниками ГЛОНАСС-М, пишет РБК. Как сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ, пуск ракеты-носителя проведен сегодня в 13:38 по московскому времени. Боевы
07.12.2009 На Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М" для запуска спутника DirecTV

12 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 4 декабря 2009 года железнодорожным составом на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска американского телекоммуникационного спутника DirecTV 12. Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником D
24.11.2009 Отложенный пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи W7 состоится сегодня

сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, 24 ноября на космодроме Байконур завершилось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом W7. Госкомиссией принято решение о заправке ракеты-носителя компонентами топлива и ее готовности к пуску. Пуск запланирован на 24 н
12.08.2009 "Протон-М" успешно вывел на орбиту спутник связи AsiaSat-5

11 августа в 23 часа 47 минут по московскому времени с космодрома Байконур произведен успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и коммуникационным космическим аппаратом AsiaSat-5, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После отделения третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок «Бриз-
11.08.2009 РН «Протон-М» со спутником AsiaSat-5 готовится к старту

На космодроме Байконур завершается подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и коммуникационным космическим аппаратом AsiaSat-5. На

10.08.2009 Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat-5 установлена на стартовом комплексе

На космодроме Байконур 8 августа 2009 года состоялся вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником AsiaSat-5 на стартовый комплекс пл. 200. Ра
04.08.2009 На Байконуре проводится общая сборка ракеты «Протон-М»

На Байконуре приступили к общей сборке ракеты космического назначения «Протон-М», которая в августе должна вывести на орбиту китайский аппарат связи AsiaSat 5. 2 августа в монтажно–испытательном комплексе специалисты выполнили механическую стыковку космической гол
21.07.2009 Опубликована статистика пусков РН производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 2009 году

кет-носителей производства ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. 5 пусков ракет-носителей «Протон», (из них 4 «Протон-М»; 1 «Протон-К»): в рамках Федеральной космической программы на орбиту были выведены

16.07.2009 Заключен новый контракт на пуск ракеты "Протон-М"

бальным оператором SES на запуск телекоммуникационный спутник Quetzsat-1 с помощью ракеты–носителя «Протон-М». Запуск планируется осуществить в 2011 году с космодрома Байконур, сообщает пресс-с
10.07.2009 На Байконуре началась сборка ракеты-носителя "Протон-М"

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 космодрома Байконур специалисты начали сборку ракеты–носителя «Протон-М», доставленной из Космического Центра имени М.В.Хруничева на космодром 6 июля. Ракетй «Протон-М» будет запущен телекоммуникационный спутник AsiaSat-5 для компании Asia Satellite
31.03.2009 Запланирована прямая трансляция пуска ракеты "Протон-М" со спутником W2A

пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в разделе "Информация о пусках" (//coopi.khrunichev.ru/real_pusk.htm) запланирована прямая трансляция в формате RealVideo пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A с космодрома Байконур. Трансляция начнется за 30 мин до пуска, намеченного на 3 апреля в 20 часов
27.03.2009 На Байконуре началась подготовка ракеты "Протон-М" для запуска спутника ProtoStar

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, расчеты предприятий космической отрасли приступили к работам с очередной ракетой-носителем «Протон-М», которая была доставлена на космодром Байконур в ночь с 24 на 25 марта. В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 специалисты Центра имени М.Хруничева и Федерального космическо
02.03.2009 С Байконура успешно стартовала ракета “Протон-К” с военным спутником

ба информации Минобороны РФ, 28 февраля 2009 года в 07 часов 10 минут московского времени с пусковой установки № 24 пл. № 81 космодрома Байконур успешно проведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-К» с космическим аппаратом, запущенным в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Боевые расчеты Космических войск обеспечивали контроль проведения запуска средствами наземно
11.02.2009 Успешно стартовал "Протон-М" со спутниками связи серии "Экспресс"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 11 февраля 2009 года в 03:03 по московскому времени с космодрома Байконур расчётами предприятий Роскосмоса произведён успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс АМ-44" и "Экспресс-МД1". После штатного отделения третьей ступени ракеты-носителя в 03:12 по московскому времени разгонный блок "Бриз-М" выводит космичес
26.01.2009 На Байконуре началась сборка головной части ракеты-носителя "Протон-М"

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами серии «Экспресс» («Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1»), сообщает пресс-служба Роскосмоса. Сегодня в монтажно-испытательном кор
25.12.2008 Состоялся запуск РН "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М"

, в 13 часов 43 мин по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М". Отделение орбитального бло
22.12.2008 Ракета-носитель "Протон-М" установлена на стартовом комплексе

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", ракета-носитель "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" установлена на стартовом комплексе площадки №81 космодрома Байконур. Решение о вывозе РН "Протон-М" было принято в вос
17.12.2008 На Байконур доставлена ракета "Протон-М"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 16 декабря на железнодорожную станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил из московского Центра имени М.Хруничева ракету-носитель "Протон-М", предназначенную для проведения пуска двух российских спутников связи "Экспресс-АМ44" и "Экспресс МД1". После выполнения таможенных формальностей состав с ракетой будет переведен на ж
28.11.2008 На Байконуре продолжается подготовка запусков спутников "Глонасс-М" и Ciel-2

ния проверок и испытаний специалисты космодрома приступят к подготовке разгонного блока ДМ к заправке компонентами топлива. Одновременно на космодроме проводится подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" и спутников "Глонасс-М". Старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" намечен на 25 декабря 2008 года. На космодроме продолжаются

27.11.2008 На Байконур доставлены ракета-носитель "Протон-М" и спутник "Глонасс-М"

Тюра–Там (Байконур, Казахстан) прибыл железнодорожный состав, который доставил из Москвы с завода по производству ракетно–космической техники Космического Центра имени М.В.Хруничева ракету–носитель «Протон-М». Ракета предназначена для запуска трех космических аппаратов "Глонасс-М". После выполнения таможенных формальностей, состав с ракетой был направлен на площадку 92 космодрома, где в мо
25.11.2008 Байконур: спутник Ciel-2 готовят к стыковке с ракетой "Протон-М"

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, подготовка к запуску ракеты–носителя «Протон-М» с телекоммуникационным аппаратом Ciel-2, изготовленным Thales Alenia Space (Франция) по заказу новейшего канадского оператора Ciel Satellite Group, проходит по графику. Запуск Ciel-2

06.11.2008 Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник ASTRA-1M

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, 5 ноября в 23 часа 44 мин. 20 сек по московскому времени с космодрома Байконур произведен пуск ракеты–носителя «Протон-М» с новым спутником прямого вещания ASTRA-1M для орбитальной группировки глобального оператора SES ASTRA (Люксембург). Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Отделение орбитальн
05.11.2008 На Байконуре сегодня запускается ракета "Протон-М" со спутником Astra-1M

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре 5 ноября пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Astra-1M. Расчеты предприятий космической отрасли готовятся к заправке ракеты компонентами ракетного топлива. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телеко
21.10.2008 Запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом Astra 1M отложен на три дня

пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева со ссылкой на компанию International Launch Services. Причина неисправности оборудования определена и устранена. Первоначально пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз–М» и КА "Astra 1M", планировался на 31 октября 2008г. Новая планируемая дата пуска -3 ноября.
14.10.2008 На Байконуре готовятся к старту "Протона-M" со спутником ASTRA 1M

руничева, на космодроме Байконур идет плановая подготовка к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз–М» и коммерческим аппаратом связи ASTRA 1M, который был из
24.09.2008 Ракета "Протон-М" для запуска спутника Astra 1M доставлена на Байконур

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня утром на Байконур железнодорожным составом доставлена с завода по производству ракетно-космической техники Центра имени М.Хруничева ракета-носитель "Протон-М". Эта ракета предназначена для проведения запуска коммерческого телекоммуникационного спутника Astra 1M. Пуск планируется выполнить в конце октября. Космический аппарат Astra 1M принад
19.09.2008 На Байконуре сегодня пусковой день ракеты "Протон-М" с канадским спутником Nimiq-4

Как сообщает агентство"Казахстан Сегодня", на Байконуре сегодня пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с канадским космическим аппаратом Nimiq-4. Как сообщалось ранее, в ходе подготовки

18.09.2008 Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с канадским спутником Nimiq 4 отложен

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с канадским коммуникационным космическим аппаратом Nimiq 4 отложен. При проведении испытаний на стартовом комплексе выявлены отклонения в работе одного из приборов системы управления

09.09.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску "Протона-М" со спутником Nimiq 4

а, на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и канадским телекоммуникационным космическим аппаратом


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U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 142 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1729 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 105 1
МИК - Московский инновационный кластер 131 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 161 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 127 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6687 128
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43410 39
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9128 36
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 763 30
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2728 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57898 24
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 383 20
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1375 19
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2752 17
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 123 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23183 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7772 14
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1172 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11228 13
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 349 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4055 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6927 11
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3315 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10246 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8974 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3129 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19695 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11555 9
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1309 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3550 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13232 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5190 8
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2366 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18906 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15070 8
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс 450 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2559 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1363 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3511 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6392 7
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 653 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10715 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5742 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7484 6
Космодром Байконур 1055 329
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 205
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 68
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 58
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 47
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 395 38
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1507 37
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 21
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 20
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 18
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 15
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 14
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 14
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 133 13
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 9
Microsoft Windows 2000 8661 8
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 8
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 7
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4833 7
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 6
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 13 6
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 495 5
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 5
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 5
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 33 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 4
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 4
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 75 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 61 3
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 3
Перминов Анатолий 130 12
Путин Владимир 2906 10
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 9
Назарбаев Нурсултан 83 7
Прохоров Юрий 64 4
Медведев Дмитрий 1641 4
Нестеров Владимир 28 4
Измайлов Юрий 18 3
Храпунов Виктор 3 3
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 3
Оганесян Юрий 5 3
Мусабаев Талгат 19 3
Балуевский Юрий 22 3
Поповкин Владимир 23 3
Иванов Сергей 374 3
Моисеев Николай 5 2
Чуйченко Константин 8 2
Тюрин Николай 4 2
Пантелеев Алексей 11 2
Харитон Юлий 5 2
Hess Victor - Гесс Виктор 2 2
Шарипов Салижан 19 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Козырев Владимир 7 2
Смирнов Игорь 10 2
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Нинов Виктор 2 2
Carlstrom John - Карлстром Джон 2 2
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 2
Громов Борис 14 2
Остапенко Олег 7 2
Масимов Карим 20 2
Чайка Юрий 41 2
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 2
Heuer Rolf - Хейер Рольф 2 2
Жумагалиев Аскар 23 2
Фрадков Михаил 160 2
Несвежевский Валерий 2 2
Петренко Виктор 2 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 131173 275
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50789 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40233 125
Казахстан - Республика 5211 105
Европа 21294 88
Земля - планета Солнечной системы 10089 81
Канада 4769 58
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 53
Япония 13088 45
Франция - Французская Республика 7667 40
Солнечная система - Solar system 2471 32
Германия - Федеративная Республика 12349 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13811 28
Азия - Азиатский регион 5265 27
Ближний Восток 2828 26
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 448 24
Италия - Итальянская Республика 4255 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15890 19
США - Калифорния 4547 19
Африка - Африканский регион 3361 17
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 380 17
Америка Северная 3130 17
Африка Северная 216 14
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 382 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6730 12
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 688 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3467 12
Луна - спутник Земли 1453 12
Индия - Bharat 5224 11
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 584 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 10
Норвегия - Королевство 1780 10
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13633 9
Люксембург Великое Герцогство 419 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2425 9
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 333 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2435 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9382 458
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25925 105
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46668 102
Физика - Physics - область естествознания 2459 78
Водород - Hydrogenium - химический элемент 963 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16514 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8242 30
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 544 30
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3626 27
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 64 22
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 282 22
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 75 21
Молекула - Molecula 1046 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3618 20
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 917 20
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 90 19
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2916 19
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1637 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8860 17
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1509 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3671 16
Физика - Кварк - Quark 41 16
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 104 16
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1256 15
Энергетика - Energy - Energetically 4618 14
Тёмная материя - Dark Matter 202 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10002 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5342 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1836 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1482 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5216 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3985 11
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 343 11
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 277 11
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 464 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5987 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3533 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9244 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7687 8
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиокарбон, Радиоуглерод 96 8
Казахстан Сегодня 308 75
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11078 44
New Scientist 1447 16
Phys.org 972 13
Physical Review Letters 113 10
Nature 801 9
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
Future - Space.com 198 6
SpaceWeather 56 4
Российская газета 259 4
PhysicsWeb 180 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
PhysicsWorld 90 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1515 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 78 2
MSNBC - телеканал 89 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Washington Profile 142 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
ScienceDaily 400 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
Space Weather 117 2
LiveScience 153 2
NYT - The New York Times 1012 2
CERN Courier 28 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5825 2
EurekAlert 287 1
CNews Инноваторы 39 1
Nature Geoscience 17 1
Geophysical Research Letters 29 1
Viasat Film HD Nordic 1 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 93 1
Space Daily 528 1
Известия ИД 543 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 105 1
CNews - ZOOM.CNews 1816 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 891 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 1
CNews Мишень 159 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7727 2
IBM Research 107 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 34
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 13
РАН - Российская академия наук 1747 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 10
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 9
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 179 9
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 6
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
University of Oxford - Оксфордский университет 195 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 21 3
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 37 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 103 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 3
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) 11 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 139 3
University of Chicago - Чикагский университет 97 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 3
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 4 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 2
Enrico Fermi Institute - Институт Энрико Ферми 4 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 2
Pierre Auger Observatory - Обсерватории имени Пьера Оже 2 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 5 2
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 27
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 9
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
ILA Berlin Air Show - Берлинский авиасалон - Международная авиакосмическая выставка 2 1
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