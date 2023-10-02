Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Протон РН ракета-носитель тяжёлого класса

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода Наконец, решена давняя загадка, почему графен гораздо более проницаем для протонов, чем предполагалось ранее.Бездефектный графен непроницаем для всех атомов и ионов в естественных условиях окружающей среды. Но напротив, графен обладает высокой проницаемостью для п

Слабый заряд протона подтверждает Стандартную модель Ученые из Лаборатории Джефферсона Министерства энергетики США в ходе эксперимента Q-weak смогли измерить слабый заряд протона. Кроме того, в ближайшем номере Physical Review Letters будут опубликованы данные по слабому заряду нейтрона, а также нижнего (D-кварк) и верхнего (U-кварк) кварков. Эта информация была

Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС упала на первой минуте после старта 2 июля на космодроме Байконур при пуске ракеты-носителя (РН) «Протон-М» возникла аварийная ситуация. На участке выведения ракеты-носителя на 17 секунде ее полета произошло аварийное выключение двигателей и падение ракеты-носителя на территории космодрома

Измерен магнитный заряд протона и антипротона их и магнитных полей. Затем удалось точно измерить колебания каждой частицы, в частности, магнетизм протона измерили в 1000 раз точнее, чем ранее, а антипротона – в 680 раз. "Это захватывающий

Физики измерили магнитный момент единичного протона ажной характеристикой элементарной частицы является гиромагнитное отношение (g-фактор) - отношение дипольного магнитного момента частицы к ее механическому моменту. До сих пор гиромагнитное отношение протона измерялось косвенно: протоны были не сами по себе, а в сопровождении свиты электронов. Команде физиков, возглавляемой Джошеном Вальцом (Jochen Walz) из университета Майнца, Германия, уд

Запуск РН "Протон-М" с КА MSV-1 состоится 17 августа 2010 года Запуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и канадско-американским телекоммуникационным космическим аппаратом MSV-1 (Mobile Satellite Ventures 1) назначен на 17 августа 2010 года, сообщает РБК со сс

На Байконуре готовится запуск РН «Протон-М» со спутником EchoStar-15 се площадки 200 космодрома Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппарат

Ракета-носитель "Протон-М" с КА "ЭкоСтар-15" установлена на "стартовый стол" Ракета космического назначения (РКН) «Протон-М» с американским спутником связи EchoStar-15 («ЭкоСтар-15») установлена на «стартовом

На Байконур доставлена РН "Протон-М" для запуска EchoStar 15 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая 2010 года на железнодорожную станцию Тюра-Там космодрома Байконур прибыл состав с ракетой-носителем "Протон-М". После выполнения необходимых таможенных процедур состав с ракетой был перевезен на площадку №92 космодрома. Эта ракета будет использована для проведения запуска по коммерческой прогр

На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 19 марта 2010 года на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М». Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным космическим аппаратом АМС-4R запланирован на 24 апреля 2010 года. В тот же день на Байконур

На Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты "Протон-М" На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и американским телекоммуникационным аппаратом Intelsat

Стартовала ракета-носитель "Протон-М" со спутниками ГЛОНАСС С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель (РН) "Протон-М" с тремя спутниками ГЛОНАСС-М, пишет РБК. Как сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ, пуск ракеты-носителя проведен сегодня в 13:38 по московскому времени. Боевы

На Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М" для запуска спутника DirecTV 12 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 4 декабря 2009 года железнодорожным составом на Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска американского телекоммуникационного спутника DirecTV 12. Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником D

Отложенный пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи W7 состоится сегодня сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, 24 ноября на космодроме Байконур завершилось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом W7. Госкомиссией принято решение о заправке ракеты-носителя компонентами топлива и ее готовности к пуску. Пуск запланирован на 24 н

"Протон-М" успешно вывел на орбиту спутник связи AsiaSat-5 11 августа в 23 часа 47 минут по московскому времени с космодрома Байконур произведен успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и коммуникационным космическим аппаратом AsiaSat-5, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После отделения третьей ступени ракеты-носителя разгонный блок «Бриз-

РН «Протон-М» со спутником AsiaSat-5 готовится к старту На космодроме Байконур завершается подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и коммуникационным космическим аппаратом AsiaSat-5. На

Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat-5 установлена на стартовом комплексе На космодроме Байконур 8 августа 2009 года состоялся вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником AsiaSat-5 на стартовый комплекс пл. 200. Ра

На Байконуре проводится общая сборка ракеты «Протон-М» На Байконуре приступили к общей сборке ракеты космического назначения «Протон-М», которая в августе должна вывести на орбиту китайский аппарат связи AsiaSat 5. 2 августа в монтажно–испытательном комплексе специалисты выполнили механическую стыковку космической гол

Опубликована статистика пусков РН производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 2009 году кет-носителей производства ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. 5 пусков ракет-носителей «Протон», (из них 4 «Протон-М»; 1 «Протон-К»): в рамках Федеральной космической программы на орбиту были выведены

Заключен новый контракт на пуск ракеты "Протон-М" бальным оператором SES на запуск телекоммуникационный спутник Quetzsat-1 с помощью ракеты–носителя «Протон-М». Запуск планируется осуществить в 2011 году с космодрома Байконур, сообщает пресс-с

На Байконуре началась сборка ракеты-носителя "Протон-М" Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 космодрома Байконур специалисты начали сборку ракеты–носителя «Протон-М», доставленной из Космического Центра имени М.В.Хруничева на космодром 6 июля. Ракетй «Протон-М» будет запущен телекоммуникационный спутник AsiaSat-5 для компании Asia Satellite

Запланирована прямая трансляция пуска ракеты "Протон-М" со спутником W2A пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в разделе "Информация о пусках" (//coopi.khrunichev.ru/real_pusk.htm) запланирована прямая трансляция в формате RealVideo пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A с космодрома Байконур. Трансляция начнется за 30 мин до пуска, намеченного на 3 апреля в 20 часов

На Байконуре началась подготовка ракеты "Протон-М" для запуска спутника ProtoStar Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, расчеты предприятий космической отрасли приступили к работам с очередной ракетой-носителем «Протон-М», которая была доставлена на космодром Байконур в ночь с 24 на 25 марта. В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 специалисты Центра имени М.Хруничева и Федерального космическо

С Байконура успешно стартовала ракета “Протон-К” с военным спутником ба информации Минобороны РФ, 28 февраля 2009 года в 07 часов 10 минут московского времени с пусковой установки № 24 пл. № 81 космодрома Байконур успешно проведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-К» с космическим аппаратом, запущенным в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Боевые расчеты Космических войск обеспечивали контроль проведения запуска средствами наземно

Успешно стартовал "Протон-М" со спутниками связи серии "Экспресс" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 11 февраля 2009 года в 03:03 по московскому времени с космодрома Байконур расчётами предприятий Роскосмоса произведён успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс АМ-44" и "Экспресс-МД1". После штатного отделения третьей ступени ракеты-носителя в 03:12 по московскому времени разгонный блок "Бриз-М" выводит космичес

На Байконуре началась сборка головной части ракеты-носителя "Протон-М" На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами серии «Экспресс» («Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1»), сообщает пресс-служба Роскосмоса. Сегодня в монтажно-испытательном кор

Состоялся запуск РН "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М" , в 13 часов 43 мин по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М". Отделение орбитального бло

Ракета-носитель "Протон-М" установлена на стартовом комплексе Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", ракета-носитель "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" установлена на стартовом комплексе площадки №81 космодрома Байконур. Решение о вывозе РН "Протон-М" было принято в вос

На Байконур доставлена ракета "Протон-М" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 16 декабря на железнодорожную станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил из московского Центра имени М.Хруничева ракету-носитель "Протон-М", предназначенную для проведения пуска двух российских спутников связи "Экспресс-АМ44" и "Экспресс МД1". После выполнения таможенных формальностей состав с ракетой будет переведен на ж

На Байконуре продолжается подготовка запусков спутников "Глонасс-М" и Ciel-2 ния проверок и испытаний специалисты космодрома приступят к подготовке разгонного блока ДМ к заправке компонентами топлива. Одновременно на космодроме проводится подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" и спутников "Глонасс-М". Старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" намечен на 25 декабря 2008 года. На космодроме продолжаются

На Байконур доставлены ракета-носитель "Протон-М" и спутник "Глонасс-М" Тюра–Там (Байконур, Казахстан) прибыл железнодорожный состав, который доставил из Москвы с завода по производству ракетно–космической техники Космического Центра имени М.В.Хруничева ракету–носитель «Протон-М». Ракета предназначена для запуска трех космических аппаратов "Глонасс-М". После выполнения таможенных формальностей, состав с ракетой был направлен на площадку 92 космодрома, где в мо

Байконур: спутник Ciel-2 готовят к стыковке с ракетой "Протон-М" Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, подготовка к запуску ракеты–носителя «Протон-М» с телекоммуникационным аппаратом Ciel-2, изготовленным Thales Alenia Space (Франция) по заказу новейшего канадского оператора Ciel Satellite Group, проходит по графику. Запуск Ciel-2

Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник ASTRA-1M Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, 5 ноября в 23 часа 44 мин. 20 сек по московскому времени с космодрома Байконур произведен пуск ракеты–носителя «Протон-М» с новым спутником прямого вещания ASTRA-1M для орбитальной группировки глобального оператора SES ASTRA (Люксембург). Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Отделение орбитальн

На Байконуре сегодня запускается ракета "Протон-М" со спутником Astra-1M Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре 5 ноября пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Astra-1M. Расчеты предприятий космической отрасли готовятся к заправке ракеты компонентами ракетного топлива. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телеко

Запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом Astra 1M отложен на три дня пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева со ссылкой на компанию International Launch Services. Причина неисправности оборудования определена и устранена. Первоначально пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз–М» и КА "Astra 1M", планировался на 31 октября 2008г. Новая планируемая дата пуска -3 ноября.

На Байконуре готовятся к старту "Протона-M" со спутником ASTRA 1M руничева, на космодроме Байконур идет плановая подготовка к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз–М» и коммерческим аппаратом связи ASTRA 1M, который был из

Ракета "Протон-М" для запуска спутника Astra 1M доставлена на Байконур Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня утром на Байконур железнодорожным составом доставлена с завода по производству ракетно-космической техники Центра имени М.Хруничева ракета-носитель "Протон-М". Эта ракета предназначена для проведения запуска коммерческого телекоммуникационного спутника Astra 1M. Пуск планируется выполнить в конце октября. Космический аппарат Astra 1M принад

На Байконуре сегодня пусковой день ракеты "Протон-М" с канадским спутником Nimiq-4 Как сообщает агентство"Казахстан Сегодня", на Байконуре сегодня пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с канадским космическим аппаратом Nimiq-4. Как сообщалось ранее, в ходе подготовки

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с канадским спутником Nimiq 4 отложен Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с канадским коммуникационным космическим аппаратом Nimiq 4 отложен. При проведении испытаний на стартовом комплексе выявлены отклонения в работе одного из приборов системы управления