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Cogent Communications

Cogent Communications

СОБЫТИЯ

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13.03.2025 Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн 2
20.12.2023 Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета 1
07.03.2022 Российские госсайты спешно эвакуируют из-за границы 1
05.03.2022 Цифровая война: какие санкции на Россиию наложили интернет-компании из США 2
17.10.2016 Число заказов в британских ЦОДах утроилось из-за Brexit 1
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета 1
31.08.2010 3М покупает американского разработчика биометрических систем Cogent 1
26.07.2007 «Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов 1
03.03.2005 EDS выиграла контракт с британскими военными на £4 млрд. 1
09.07.2004 Компьютеры не ошибаются в отпечатках пальцев 1
13.09.2002 Cogent приобрел компанию FiberCity Networks 2
10.12.2001 Временно прекратила вещание самая популярная сеть интернет-радиостанций 2
20.11.2001 Cisco продолжает инвестировать в начинающие компании 1
14.11.2000 Cogent запустила высокоскоростные сети доступа в интернет в четырех городах 2
26.04.2000 Williams Communications Group сдаст в аренду компании Cogent Communications часть общенациональной оптоволоконной сети за $215 млн. 3
20.04.2000 Cisco и SBC заключили стратегический альянс 1
30.03.2000 Cisco купит производителя систем передачи видео в Интернет, SightPath, за $800 млн. 1
16.03.2000 Cisco ожидает стремительный рост продаж в Китае 1
15.03.2000 Nortel приобретёт Xros за $3,25 млрд. 1
07.03.2000 Cisco поставит оборудование на $280 млн. для строительства первой полностью оптической сети компании Cogent Communications 2

Публикаций - 23, упоминаний - 31

Cogent Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 6
Oracle Corporation 7074 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Italtel 25 2
Cisco Systems - JetCell 4 2
Cisco Systems - InfoGear Technology 12 2
Ростелеком 10948 2
Telegram Group 2940 2
Google LLC 12690 2
Capgemini Consulting 131 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
CENTR - Council of European National Top-Level Domain Registries - Совет европейских регистраторов национальных доменов первого уровня 10 1
StarHub 42 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
PSINet - PSINet Consulting Solutions - Metamor Worldwide 45 1
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 1
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 1
Deutsche Telekom 954 1
Галактика - Корпорация 1545 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Lockheed Martin 777 1
General Dynamics 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 141 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
IP-транзит - IP-магистраль 58 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
BGP Anycast 10 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
ECOstructure - EMC/Cisco/Oracle Infrastructure 4 1
Maxmind GeoIP 2 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Apple iPhone 6 4861 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Nvidia Volta GV 32 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 1
Gross David - Гросс Дэвид 7 1
Путин Владимир 3454 1
Шадаев Максут 1210 1
Дуров Павел 329 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Воробьев Андрей 199 1
Кулин Филипп 53 1
Бегтин Иван 61 1
Андреева Екатерина 54 1
Скворцов Алексей 11 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Ткачев Дмитрий 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Европа 24964 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Украина 7928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Великобритания - Лондон 2432 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
США - Миннесота 198 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Сингапур - Республика 1953 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Индонезия - Республика 1058 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
США - Калифорния 4829 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
Нидерланды 3746 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Филиппины - Республика 599 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Аренда 2687 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 2
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Физика - Physics - область естествознания 2940 2
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Спорт - Ходьба 61 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 18 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
AP - Associated Press 2007 1
Physical Review Letters 164 1
Silicon 494 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Nielsen Audio - Arbitron 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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