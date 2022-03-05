Цифровая война: какие санкции на Россиию наложили интернет-компании из США

Сразу несколько зарубежных операторов интернет-сервисов ввели санкции против российских структур. Магистральный оператор Cogent Communications отключил соединения с российскими провайдерами, компания Sectigo перестала выпускать SSL-сертификаты для россиян, а хостинг-провайдер Namecheaper прекратил обслуживание российских доменов.

Cogent Communications отключил российских провайдеров

Магистральный интернет-провайдер Cogent Communications прекратил работу с российскими провайдерами. Об этом пишет американская газета Washington Post. Компания относится к магистральным операторам первого уровня (Tier 1, операторы данного типа не платят за соединение с другими провайдерами).

Информация об этом появилась и в российских Telegram-каналах. Утверждается, что из-за ситуации на Украине компания с 4 марта 2022 г. прекратила сдавать россиянам в аренду порты и IP-адреса. Российским пользователям услуг colocations (размещение серверов в дата-центрах) предоставляется месяц на вывоз их оборудования с площадок компании.

Cogent Communications не ответила на запрос CNews по данной теме. Washington Post считает, что данное событие является тревожным знаком для сторонников открытого, глобального интернета, так как лишает связности одну из крупнейших в мире стран.

Сразу несколько зарубежных операторов интернет-сервисов ввели санкции против России

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что уход компании не сильно повлияет на ситуацию в России. Собеседник издания добавляет, что Cogent Communications на российском рынке был представлен хуже, чем на украинском, поэтому данный шаг выглядит вполне логичным.

Sectigo прекратил выдавать россиянам SSL-сертификаты

Также в Telegram-каналах появилась информация о том, что американский удостоверяющий центр Sectigo (бывший Comodo) перестал принимать заявки на выдачу SSL-сертификатов для доменов в российских зонах .Ru и .РФ. Sectigo является одним из крупнейших в мире удостоверяющих центров, обслуживая более 700 тыс. клиентов. Sectigo не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

SSL-сертификат необходим для безопасного соединения пользователей с веб-сайтами по протоколу TSL. Роль удостоверяющего центра состоит в том, что сертификат сайта, с который соединяется пользователь, подлинный. Сейчас большинство веб-сайтов используют шифрования, так как в противном случае их понизят в поисковой выдачи. По данным статистического ресурса «Домены в России», доля Sectigo на российском рынке составляла 3,5%.

Российский удостоверяющий центр

Кроме того, SSL-сертификаты были отозваны у российских организаций, попавших под американские и европейские санкции. В их числе - Центробанк и ВТБ. Впрочем, Минцифры оперативно отреагировало на это известие и пообещало в ближайшее время организовать национальный удостоверяющий центр, который будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты для российских организаций.

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Выдача сертификатов будет осуществляться на Портале госуслуг. Утверждается, что данные сертификаты будут поддерживаться всеми браузерами и операционными системами.

Namecheaper прекращает обслуживать домены россиян

По данным агентства «Интерфакс», доменный регистратор Namecheaper прекратил обслуживание клиентов из России. Зарегистрированные россиянами домены компания просит перенести к другим регистраторам до 6 марта 2022 г. Также компания прекращает предоставление россиянам услуг хостинга и электронной почты.

Информацию об этом «Интерфаксу» подтвердил директор Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ), регулятор доменных зон .Ru и .РФ) Андрей Воробьев. В КЦ поступают запросы от российских пользователей Namecheaper. КЦ предлагает им перенести свои домены в зарубежных доменных зонах к другим российским регистраторам, аккредитованным для работы в данных зонах.

Источник CNews на интернет-рынке пояснил: Namecheaper - это фактически украинский доменный регистратор, хотя он имеет офис в США и американское руководство.

Санкции против российского интернет-регулятора

Под санкции попал и сам КЦ. Совет европейских национальных реестров доменов верхнего уровня (CENTR) из-за событий на Украине приостановил членство КЦ в этой организации.