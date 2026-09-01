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Comodo Security Solutions Sectigo
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 39
Comodo Security Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Шабанов Илья 60 2
|Жаров Александр 182 2
|Козлюк Артем 39 2
|Медведев Антон 5 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Бортников Александр 31 1
|Литреев Александр 4 1
|Лесин Михаил 28 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Ситников Сергей 79 1
|Miclaus Radu - Миклаус Раду 1 1
|Nicolaescu Bogdan - Николаеску Богдан 1 1
|Danet Tiberiu - Данет Тибериу 1 1
|Гончаров Алексей 15 1
|Скулкин Олег 86 1
|Гагарина Полина 13 1
|Янко Виталий 12 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Хаёров Михаил 5 1
|Тарнавский Григорий 1 1
|Брик Марина 6 1
|Walter Colin - Уолтер Колин 1 1
|Maloney Jim - Мелони Джим 1 1
|Путин Владимир 3462 1
|Галушкин Олег 182 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Лугов Андрей 33 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Малофеев Константин 118 1
|Давыдов Денис 48 1
|Дуров Павел 328 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Волин Алексей 122 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Воробьев Андрей 200 1
|Яровая Ирина 72 1
|Fxmsp 6 1
|Навальный Алексей 63 1
|Демидова Надежда 11 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|MalwareHunterTeam 14 1
|Net Applications 127 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 228 1
|IDC - International Data Corporation 4995 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.