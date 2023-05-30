BI.ZONE: злоумышленники крадут пароли у российских компаний с помощью ПО с открытым исходным кодом

Эксперты киберразведки BI.ZONE обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения (ВПО) Umbral, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей. Исходные коды ВПО размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения ИТ-проектов GitHub и доступны всем желающим. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Для доставки Umbral Stealer в корпоративные сети злоумышленники выбрали простой, но эффективный метод — фишинговые письма. К ним были приложены ISO-файлы (дисковые образы), в которых, в свою очередь, содержались вредоносные ярлыки. Преступники замаскировали их под документы с названием «План рейдеров». Открытие такого файла и запускало процесс компрометации устройства.

Umbral Stealer позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе и извлекать аутентификационные данные из таких приложений, как Brave, Chrome, Chromium, Comodo, Edge, Epic Privacy, Iridium, Opera, Opera GX, Slimjet, UR Browser, Vivaldi, «Яндекс браузер», Roblox, Minecraft и Discord. Многие из этих приложений могут содержать не только пароли для личных учетных записей, но и для корпоративных. Это может позволить атакующим получить первоначальный доступ к целевой сети, например используя деловую электронную почту для рассылки фишинговых писем внутри организации или получения паролей к иным сервисам путем анализа почтовой переписки. При этом Umbral не использует традиционные методы коммуникации с командным сервером — вместо этого данные выгружаются через инфраструктуру мессенджера Discord.

«Сегодня многие киберпреступники, в том числе те, что вовлечены в атаки с использованием программ-вымогателей, используют легитимные учетные данные для получения первоначального доступа к корпоративным сетям. Одним из главных источников таких данных являются стилеры. Данные, собранные стилерами, можно найти в продаже, а иногда и загрузить бесплатно на многих теневых форумах и маркетплейсах. Именно поэтому мы видим все новые и новые семейства стилеров», — отметил Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки BI.ZONE.

Чтобы снизить риск подобных атак, необходимо наладить защиту электронной почты: именно этот вектор распространения чаше всего используют операторы ВПО наподобие Umbral Stealer. Важно, чтобы компания могла остановить кибератаку на любой ступени ее развития. Для этого компания рекомендует доверить выявление, реагирование и предупреждение киберугроз экспертам по мониторингу событий кибербезопасности.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям развиваться безопасно. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.