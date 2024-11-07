Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать Решение проблемы с работой сервиса Изначальное официальное заявление команды сервиса Discord подарило пользователям из России надежду на возможное возвращение полюбившегося мессе

В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО Блокировка Discord В России ограничен доступ к мессенджеру Discord. Как сообщили CNews в пресс-сл

Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить ft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программ

Discord внезапно начал красть пароли игроков Новый троянец Через геймерский мессенджер Discord распространяется видоизмененный троянец AnarchyGrabber, крадущий пароли и пользовательские токены, а также распространяющийся дальше по контактному листу. Как пишет издание Bleeping Com

Сервис Boosty.to интегрирован с Telegram и Discord Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила интеграцию с Telegram и Discord. Теперь авторы могут предлагать подписчикам участие в закрытом чате. Благодаря интеграции Boosty.to с мессенджерами у создателей контента и подписчиков появился новый формат интерактивн