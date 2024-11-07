Discord
|07.11.2024
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Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать
Решение проблемы с работой сервиса Изначальное официальное заявление команды сервиса Discord подарило пользователям из России надежду на возможное возвращение полюбившегося мессе
|09.10.2024
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В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО
Блокировка Discord В России ограничен доступ к мессенджеру Discord. Как сообщили CNews в пресс-сл
|12.05.2022
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Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить
ft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программ
|26.05.2020
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Discord внезапно начал красть пароли игроков
Новый троянец Через геймерский мессенджер Discord распространяется видоизмененный троянец AnarchyGrabber, крадущий пароли и пользовательские токены, а также распространяющийся дальше по контактному листу. Как пишет издание Bleeping Com
|29.01.2020
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Сервис Boosty.to интегрирован с Telegram и Discord
Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила интеграцию с Telegram и Discord. Теперь авторы могут предлагать подписчикам участие в закрытом чате. Благодаря интеграции Boosty.to с мессенджерами у создателей контента и подписчиков появился новый формат интерактивн
|24.03.2016
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Сертификат Discord - лучшим!
Разработчики приложения для защищённого звукового и текстового общения Discord подтвердили сертификацию игровых гарнитур Kingston HyperX Cloud II и Kingston HyperX Cloud Revolver. Обе игровые гарнитуры стали первыми устройствами на рынке, получившими сертификацию
Discord и организации, системы, технологии, персоны:
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