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Discord

Discord


07.11.2024 Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать

Решение проблемы с работой сервиса Изначальное официальное заявление команды сервиса Discord подарило пользователям из России надежду на возможное возвращение полюбившегося мессе
09.10.2024 В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО

Блокировка Discord В России ограничен доступ к мессенджеру Discord. Как сообщили CNews в пресс-сл
12.05.2022 Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить

ft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); программ
26.05.2020 Discord внезапно начал красть пароли игроков

Новый троянец Через геймерский мессенджер Discord распространяется видоизмененный троянец AnarchyGrabber, крадущий пароли и пользовательские токены, а также распространяющийся дальше по контактному листу. Как пишет издание Bleeping Com
29.01.2020 Сервис Boosty.to интегрирован с Telegram и Discord

Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила интеграцию с Telegram и Discord. Теперь авторы могут предлагать подписчикам участие в закрытом чате. Благодаря интеграции Boosty.to с мессенджерами у создателей контента и подписчиков появился новый формат интерактивн
24.03.2016 Сертификат Discord - лучшим!

Разработчики приложения для защищённого звукового и текстового общения Discord подтвердили сертификацию игровых гарнитур Kingston HyperX Cloud II и Kingston HyperX Cloud Revolver. Обе игровые гарнитуры стали первыми устройствами на рынке, получившими сертификацию


Публикаций - 116, упоминаний - 131

Discord и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 44
Google LLC 11775 24
X Corp - Twitter 2845 23
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Apple Inc 12100 15
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Kingston Technology 198 3
TrueConf - ТруКонф 397 3
Dropbox 498 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
Salesforce.com 427 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
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Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
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HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Gett 81 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Резонанс НПП 370 1
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