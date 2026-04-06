Маленький стартап из России запустил аналог Discord: в Lolka зарегистрировалось уже более 50 000 пользователей

Команда из нескольких человек за три месяца разработки выпустила новый сервис Lolka, который повторяет основной функционал заблокированного в России Discord. С момента запуска платформа уже привлекла более 50 тыс. регистраций. Пользователи отмечают высокое качество видеозвонков. Об этом CNews сообщили представители Lolka.

После блокировки Discord в России пользователи столкнулись с ограничениями в привычной онлайн-коммуникации, а обходные решения работают не стабильно. В ответ на этот вызов была создана платформа Lolka.

Lolka поддерживает высококачественные голосовые и видеозвонки с минимальными задержками.

Проект продолжает активно развиваться и регулярно выпускает обновления. На текущий момент он доступен уже на всех десктопных и мобильных платформах и уже почти покрывает основной функционал Discord.

Андрей Салитов, основатель платформы для обучения в киберспортивных дисциплинах Skilly: «В процессе взаимодействия "тренер - ученик" ключевыми элементами являются: высокое качество трансляции экрана, бесперебойность голосовых каналов, удобное взаимодействие между участниками. Мы протестировали Lolka в рабочих сценариях и увидели, что платформа закрывает эти задачи на хорошем уровне. Многие наши клиенты начали самостоятельно пользоваться продуктом, потому что им понравилось. Lolka становится нашим рабочим инструментом».