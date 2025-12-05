Разделы

Spiegel Evan Шпигель Эван


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире 2
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook 2
21.05.2018 Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO 3
11.05.2017 Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд 3
03.03.2017 Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд 2

Публикаций - 5, упоминаний - 12

Spiegel Evan и организации, системы, технологии, персоны:

Snap Inc 102 4
Snapchat 139 4
Meta Platforms - Facebook 4530 3
HackerOne 34 1
Alibaba Group 450 1
X Corp - Twitter 2907 1
Apple Inc 12619 1
GitHub 961 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
Лента - Сеть розничной торговли 2265 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8435 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1097 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25669 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5606 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4138 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11306 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8167 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8163 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7616 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2616 1
Оцифровка - Digitization 4925 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57255 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1191 1
Google Android - приложения и разработчики 644 1
Clone - Клонирование 526 1
Repository - Репозиторий 1048 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17833 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 910 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 400 1
Apple iOS 8235 4
Google Android 14663 4
Apple iCloud 286 1
Apple iTunes Store 1115 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5176 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 50 1
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 3 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53442 3
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Южная Корея - Республика 6856 1
Азия - Азиатский регион 5746 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5347 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1430 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18187 1
США - Калифорния 4773 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2070 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7788 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 156 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4938 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5963 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4917 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51226 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Bloomberg 1412 1
Yahoo! Finance 120 1
TNW - The Next Web 89 1
The Information 70 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6013 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 252 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
