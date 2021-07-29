На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт разработчики, обвиненные в нарушении раздела 1201 закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). Эта статья запрещает любые виды обхода технических средств защиты, включая DRM-защиту.

Создатели сериалов вновь атаковали YouTube ает под действие закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Согласно этому закону ресурс, размещающий пользовательский контент, не несет за него о

Правительство США разрешило взламывать iPhone лом не входит в число тех практик, которые нарушают Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act). «Когда потребитель взламывает смартфон, чтобы операционная

Пиратское видео: студиям не удалось оштрафовать YouTube на $1 млрд тказал компании Viacom в рассмотрении иска против YouTube, согласившись с доводами представителей Google о том, что видеосервис подпадает под действие закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act). Согласно этому закону ресурс, размещающий пользовательский контент, не несет за него ответственности, если готов убрать нарушающие авторские права материалы п

Хакер "отвязал" Nikon от родных программ я закодированную информацию о балансе белого цвета, компания может нарушить акт об авторских правах DMCA (Digital Millennium Copyright Act). «Nikon может усмотреть во взломе шифрования баланса

Конгресс США пытается побороть спам м США был принял Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Это была попытка защитить интеллектуальную собственность (включая музыку, фильмы, фото

Lexmark выиграл первый раунд по обвинению конкурента в нарушении DMCA ериалов Lexmark выиграл первый раунд судебного разбирательства против компании Static Control, производившей чипы для картриджей Lexmark. Окружной суд штата Кентукки постановил, что SC нарушила закон DMCA (Закон об авторских правах в цифровое тысячелетие) и обязал компанию "прекратить производство, продажу и другие виды распространения микрочипа Smartek, использовавшегося для перезаправки к

Lexmark использовал закон DMCA для борьбы с конкурентом Компания Lexmark, производящая принтеры и комплектующие для них, успешно использовала закон DMCA - "Закон об авторских правах в цифровом тысячелетии" - против своего конкурента - Static Control Components.SCC производил чипы, которые позволяли использовать в принтерах Lexmark картридж

Конгресс США не принял решения по спору файлообменных сетей с владельцами авторских прав нарушают первые антипиратские законы, в частности, "Акт об авторских правах в цифровом тысячелетии (DMCA)", или же нет. Тем временем, число исков растет и суды надеются, что следующий состав Ко

Правозащитники обвиняют DMCA в несоответствии конституции США обод обратился в суд с иском об ограничении применимости Акта об авторских правах в цифровую эпоху (DMCA), сообщает портал Sec.ru. Иск подан в защиту программиста Бенджамина Эдельмана (Benjamin

Еще один судебный процесс по акту DMCA завершился победой правительства США то Корли нарушил Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Согласно данному закону, создание или распространение программного обеспечения, позвол

Хакер отступил перед законом то Корли нарушил Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Согласно данному закону, создание или распространение программного обеспечения, позвол

Суд может снять обвинения против ElcomSoft й понедельник, что Акт о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) подразумевает слишком широкое и неопределенное толкование правовых норм. В обращении к

AOL признана невиновной в нелегальном распространении книг через Usenet Суд сослался на "Акт о защите авторских прав в цифровую эпоху" (Digital Millennium Copyright Act - DMCA), который освобождает провайдеров от ответственности за содержание конференций и страниц