Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

DMCA Digital Millennium Copyright Act Закон об авторском праве в цифровую эпоху

СОБЫТИЯ


29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт

разработчики, обвиненные в нарушении раздела 1201 закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). Эта статья запрещает любые виды обхода технических средств защиты, включая DRM-защиту.
06.04.2012 Создатели сериалов вновь атаковали YouTube

ает под действие закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Согласно этому закону ресурс, размещающий пользовательский контент, не несет за него о
27.07.2010 Правительство США разрешило взламывать iPhone

лом не входит в число тех практик, которые нарушают Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act). «Когда потребитель взламывает смартфон, чтобы операционная
24.06.2010 Пиратское видео: студиям не удалось оштрафовать YouTube на $1 млрд

тказал компании Viacom в рассмотрении иска против YouTube, согласившись с доводами представителей Google о том, что видеосервис подпадает под действие закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act). Согласно этому закону ресурс, размещающий пользовательский контент, не несет за него ответственности, если готов убрать нарушающие авторские права материалы п
25.04.2005 Хакер "отвязал" Nikon от родных программ

я закодированную информацию о балансе белого цвета, компания может нарушить акт об авторских правах DMCA (Digital Millennium Copyright Act). «Nikon может усмотреть во взломе шифрования баланса

04.06.2003 Конгресс США пытается побороть спам

м США был принял Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Это была попытка защитить интеллектуальную собственность (включая музыку, фильмы, фото
04.03.2003 Lexmark выиграл первый раунд по обвинению конкурента в нарушении DMCA

ериалов Lexmark выиграл первый раунд судебного разбирательства против компании Static Control, производившей чипы для картриджей Lexmark. Окружной суд штата Кентукки постановил, что SC нарушила закон DMCA (Закон об авторских правах в цифровое тысячелетие) и обязал компанию "прекратить производство, продажу и другие виды распространения микрочипа Smartek, использовавшегося для перезаправки к
13.01.2003 Lexmark использовал закон DMCA для борьбы с конкурентом

Компания Lexmark, производящая принтеры и комплектующие для них, успешно использовала закон DMCA - "Закон об авторских правах в цифровом тысячелетии" - против своего конкурента - Static Control Components.SCC производил чипы, которые позволяли использовать в принтерах Lexmark картридж
27.11.2002 Конгресс США не принял решения по спору файлообменных сетей с владельцами авторских прав

нарушают первые антипиратские законы, в частности, "Акт об авторских правах в цифровом тысячелетии (DMCA)", или же нет. Тем временем, число исков растет и суды надеются, что следующий состав Ко
02.08.2002 Правозащитники обвиняют DMCA в несоответствии конституции США

обод обратился в суд с иском об ограничении применимости Акта об авторских правах в цифровую эпоху (DMCA), сообщает портал Sec.ru. Иск подан в защиту программиста Бенджамина Эдельмана (Benjamin
05.07.2002 Еще один судебный процесс по акту DMCA завершился победой правительства США

то Корли нарушил Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Согласно данному закону, создание или распространение программного обеспечения, позвол
05.07.2002 Хакер отступил перед законом

то Корли нарушил Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Согласно данному закону, создание или распространение программного обеспечения, позвол
03.04.2002 Суд может снять обвинения против ElcomSoft

й понедельник, что Акт о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) подразумевает слишком широкое и неопределенное толкование правовых норм. В обращении к

20.03.2002 AOL признана невиновной в нелегальном распространении книг через Usenet

Суд сослался на "Акт о защите авторских прав в цифровую эпоху" (Digital Millennium Copyright Act - DMCA), который освобождает провайдеров от ответственности за содержание конференций и страниц
30.08.2001 Конгрессу рекомендовано доработать Закон о защите авторских прав (DMCA)

результаты исследования, проведенного американским управлением по Авторским правам (U.S. Copyright Office). Предметом исследования стал спорный закон о защите авторского права в цифровом тысячелетии (DMCA). По результатам исследования рекомендовано внести в законодательство некоторые изменения для разъяснения правил использования легально приобретенных копий, однако кардинального пересмотра

Публикаций - 159, упоминаний - 262

DMCA и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 30
Microsoft Corporation 25775 30
Adobe Systems 1597 23
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 21
Apple Inc 13156 21
Microsoft Corporation - GitHub 1075 17
X Corp - Twitter 2938 9
AT&T Inc 1726 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Yahoo! 3726 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Adobe Macromedia 219 3
Grokster 39 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Intel Corporation 12811 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 3
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech - G&G - Static Control Components, SCC - Apex Technology - Apex Microelectronics 18 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Xerox - Lexmark Int 303 2
Telegram Group 2940 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
PayPal 671 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Snapchat 151 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
F-Secure 216 2
Cloudflare 172 2
OpenAI 542 2
ICF - Intelligent Community Forum 11 1
Резонанс НПП 407 5
eBay Inc 1640 5
Walt Disney Company 647 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
WMG - Warner Music Group 210 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Uberspace 3 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Visa International 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Sony Music Entertainment 161 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Barnes & Noble 171 1
Sony BMG 187 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
Империя-Фарма 91 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Интернет Копирайт Менеджмент - Internet Copyright Management 4 1
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers - Японское общество прав авторов, композиторов и издателей 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Автокард холдинг 21 1
MindGeek 3 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Содбизнесбанк - Банк содействия бизнесу и предпринимательству 5 1
Вольга 5 1
Koch Entertainment 2 1
Interscope Records 8 1
Ryanair 8 1
Arts and Technology Law Group 2 1
ТопМэн 4 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Судебная власть - Judicial power 2500 26
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Federal Court of Australia - Верховный суд Австралии - Федеральный суд Австралии 8 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 19
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 16
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
Repository - Репозиторий 1176 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 10
Оповещение и уведомление - Notification 5945 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 8
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 7
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Linux OS 11533 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Microsoft Windows 16882 9
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 7
Apple - App Store 3109 7
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 6
Google Android 15244 6
Apple macOS 2419 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 6
YouTube-dl 8 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
AllOfMP3.com 49 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple iPad 4012 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple Safari - браузер 896 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Apple iTunes Store 1118 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 3
Opera Mini - браузер 213 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 2
DeCSS - Decode Content Scrambling System 2 2
РБК - Informer.ru - Информер 66 2
НКК - РСТ-Инвент - Bookos RFID-считыватель 9 2
Скляров Дмитрий 64 27
Burton Joseph - Бартон Джозеф 5 4
Handler Carole - Хэндлер Кэрол 3 3
Smith Timothy - Смит Тимоти 4 3
Дуров Павел 329 3
Каталов Александр 11 2
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 5 2
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 2
Potter Jonathan - Поттер Джонатан 4 2
Holman Paul - Холман Пол 2 2
Kliegerman Herbert - Клигерман Герберт 3 2
Johansen Jon - Йохансен Йон 8 2
Напольский Антон 6 2
Moore Robert - Мур Роберт 5 2
Corley Eric - Корли Эрик 4 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Ермаков Валерий 140 2
Каталов Владимир 9 1
Боровиков Игорь 137 1
Жунич Марина 5 1
Williams James - Уильямс Джеймс 7 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Ek Daniel - Эк Дэниэл 5 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Зудин Александр 8 1
Коротков Андрей 87 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Гребнев Егор 41 1
Сурыгина Марина 7 1
Сафронов Евгений 8 1
Корзун Никита 21 1
Медников Дмитрий 24 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Мнацаканян Татевик 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 117
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
США - Калифорния 4829 13
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Европа 24964 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Япония 13807 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Америка - Американский регион 2206 4
Украина 7928 4
Нидерланды 3746 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Дания - Королевство 1337 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Канада 5082 3
Израиль 2856 3
Новая Зеландия 737 3
Люксембург Великое Герцогство 446 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
США - Флорида 786 3
США - Флорида - Майами 200 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 2
Панама - Республика 110 2
США - Кентукки 83 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5870 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 88
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 72
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Английский язык 7030 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 9
Цензура - Свобода слово 514 9
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Конституция США 75 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Blacklist - Чёрный список 713 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 2
TorrentFreak (TF) 159 15
The Register - The Register Hardware 1784 13
Viacom - Video & Audio Communications 117 12
AP - Associated Press 2007 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Ars Technica 450 7
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 6
BleepingComputer - Издание 458 4
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Reddit 398 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
AppleInsider 400 2
Mashable 372 2
Comedy Central - телеканал 21 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
Silicon.com 364 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Perfect 10 7 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Gizmodo 133 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
National Geographic 95 1
NBC News 188 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
MIT Technology Review 66 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
News Corp - News Corporation 221 1
Vnunet 224 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Washington Profile 142 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
InfoWorld 56 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Gartner - Гартнер 3658 2
SimilarWeb 62 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
W3Techs 14 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
Defcon 45 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще