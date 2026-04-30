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Индексная книга (каталог) CNews*
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Gizmodo

Gizmodo

СОБЫТИЯ


30.04.2026 Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей 1
21.07.2025 Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов 1
03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge 1
27.02.2023 Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска 1
16.12.2022 Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps 1
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 1
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный 1
18.01.2021 ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами 1
13.01.2021 Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов 1
27.05.2020 GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра 1
06.05.2020 Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов 1
22.04.2020 AMD выпустила сверхдешевые процессоры для настольных ПК. У Intel таких нет 1
18.10.2019 В США хотят сажать топ-менеджеров ИТ-компаний на 20 лет за вранье 1
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос 1
28.09.2018 Facebook сливает рекламодателям телефоны пользователей, полученные без их ведома 1
04.06.2018 Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном 1
23.04.2018 Американские полицейские ворвались в похоронное бюро, чтобы разблокировать смартфон пальцем покойника 1
27.02.2018 Семья покойного «создателя биткоина» требует с другого «создателя» $10 миллиардов за грабеж 1
22.06.2017 Apple привлекла для борьбы с утечками ветеранов АНБ, ФБР и армии 1
31.05.2017 Северная Корея выпустила планшет под брендом iPad 1
28.03.2017 Илон Маск строит машину для чтения мыслей и передачи их на расстояние 1
27.06.2016 Telegram назван самым опасным мессенджером в мире 2
28.04.2016 Сотрудник Apple покончил с собой в штаб-квартире компании 1
09.12.2015 Полиция обыскивает дом и офис таинственного создателя биткоинов 1
20.10.2015 История конструкции Apple iPhone: между домыслами и реальностью 1
27.11.2014 Умные очки Google Glass умерли. Разработчики разбегаются 1
11.02.2014 NASA разрабатывает «лечащую машинку» как в сериале Star Trek 1
08.10.2013 Новый iPhone со временем деформируется 1
13.09.2013 Apple патентует «небьющийся смартфон» 1
08.08.2013 Новый «странный» интерфейс iPhone понравился пользователям больше, чем привычный 1
10.06.2013 Microsoft потеряла смартфон с новой версией Windows Phone 1
04.04.2013 Facebook и HTC представили совместный смартфон 1
26.12.2012 Аналог Instagram подарил платные аккаунты на 3 месяца 1
03.12.2012 Nokia нанимает специалиста по ядру Android 1
13.11.2012 Основателя McAfee разыскивают из-за убийства его соседа 1
29.10.2012 Microsoft Surface: Провал или успех? Первые отзывы пользователей 1
11.09.2012 Главный дизайнер Apple купил дом вдвое дороже, чем у Стива Джобса 1
04.09.2012 Опубликованы качественные снимки «iPhone 5». ФОТО 1
30.07.2012 Опубликованы качественные снимки нового iPhone. ФОТО 1

Публикаций - 133, упоминаний - 138

Gizmodo и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 51
Google LLC 12690 23
Microsoft Corporation 25775 19
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Samsung Electronics 11065 10
Intel Corporation 12811 10
AT&T Inc 1726 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
LG Electronics 3735 6
Dell EMC 5180 5
HTC Corporation 1512 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Nvidia Corp 4002 4
X Corp - Twitter 2938 4
Sony 6739 4
Sharp Corporation 1062 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Toshiba Corporation 2980 3
Grokster 39 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Motorola Solutions - Psion 127 2
Huawei 4677 2
Qualcomm Technologies 1974 2
HP Inc. 5883 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Telegram Group 2940 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Adobe Systems 1597 2
Yahoo! 3726 2
Garmin - Гармин 233 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Bang&Olufsen - B&O 148 1
Microsoft - LinkedIn 699 5
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
McCann Erickson 9 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
Венец АКБ 21 1
Apollo Global Management 11 1
Sylvan Abbey 1 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
LEGO 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Bitcoin Foundation 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
Аксессуары 4282 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 49
Google Android 15244 20
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 14
Microsoft Windows 16882 14
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Apple iPad 4012 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Apple iOS 8583 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 8
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Apple iPhone 5 783 7
Apple iMac - Серия моноблоков 468 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Apple iPod Touch 747 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Apple iPod 1553 4
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 4
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
Apple iPhone OS 152 3
Google Picasa Web Albums 167 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 77 3
Flickr - Фотохостинг 258 3
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 3
Apple macOS Snow Leopard 152 3
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 3
HTC Magic 31 3
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
Apple macOS 2419 3
Apple - App Store 3109 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apple Safari - браузер 896 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Hogan Brian - Хоган Брайан 4 4
Chen Jason - Чен Джейсон 20 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
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Sparks Dave - Спаркс Дейв 2 2
Pogue David - Пог Дэвид 16 2
Gray Powell - Пауэлл Грей 2 2
Davies Simon - Дэвис Саймон 6 2
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 2
Волож Аркадий 268 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Манджиков Очир 56 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Басов Алексей 117 1
Sapiezynski Piotr - Сапежинский Петр 1 1
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
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O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
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Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
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Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Phillip Linus - Филлип Линус 1 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Kleiman Ira - Клейман Айра 1 1
Wright Craig - Райт Крейг 3 1
Andresen Gavin - Андресен Гевин 3 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Flisback Ola - Флисбек Ола 3 1
Шилак Ксения 28 1
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 1
Овчинников Борис 129 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 65
США - Калифорния 4829 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Европа 24964 11
Япония 13807 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Южная Корея - Республика 7052 6
Израиль 2856 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Канада 5082 5
Китай - Тайвань 4245 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 2
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 2
Барбадос 28 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Украина 7928 2
Новая Зеландия 737 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 2
США - Флорида 786 2
США - Орегон 255 1
Австралия - Сидней 276 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
КНДР - Пхеньян 76 1
Турция - Анкара 38 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
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