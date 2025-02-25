Турция Анкара
Турция и организации, системы, технологии, персоны:
|Boeing 1013 2
|IAI - Israel Aerospace Industries 45 2
|Global Security 22 2
|Газпром ПАО 1345 1
|BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Unsplash 830 1
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