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Турция Анкара

Турция - Анкара


25.02.2025 «Яндекс Карты» помогут российским туристам лучше ориентироваться в Стамбуле и других городах Турции 1
23.10.2024 Турция тайно запретила экспорт в Россию процессоров, карт памяти и еще 40 наименований товаров 1
19.04.2017 «Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты 1
21.12.2016 После убийства посла Карлова в Турции заблокированы соцсети и YouTube. Часть провайдеров отказалась подчиниться властям 1
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 1
25.09.2014 BlaBlaCar выходит на рынок Турции 1
03.06.2013 Хакеры заблокировали главные правительственные порталы Турции 1
24.10.2012 «Радио Свобода» уходит из России, но обещает вернуться 1
26.01.2011 Телеканал «Первый Информационный Кавказский» начал свою работу 1
07.08.2009 Объем экспорта российских вооружений в 2010 году снизиться не должен 1
03.06.2008 Выявлен ген, влияющий на способность к прямохождению 1
20.12.2007 В Анкаре произошло землетрясение силой 5,7 балла 1
28.09.2006 В Башкирии начал работу Всероссийский съезд востоковедов 1
28.09.2006 В Башкирии начал работу Всероссийский съезд востоковедов 1
27.02.2006 Ракетное возмездие пугает Анкару 1
27.02.2006 Ракетное возмездие пугает Анкару 1
29.05.2002 Alcatel создаст автоматическую систему контроля движения поездов метро в Китае 1
10.08.2001 Правительство США поможет Motorola взыскать $2 млрд. с Telsim 1
10.08.2001 Американская администрация поможет Motorola взыскать $2 млрд. с турецкой Telsim 1
24.11.2000 Alcatel обеспечит сетевым оборудованием новый проект "Say2000" турецкого Министерства Финансов 1
22.12.1999 При содействии Sun открывается первый суперкомпьютерный центр в Турции 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Турция и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4445 3
X Corp - Twitter 2849 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 2
Lenovo Motorola 3502 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 47 2
Motorola Inc 1148 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Yandex - Яндекс 7431 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Nokia Alcatel-Lucent Canadian Transport Automation 1 1
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 19 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Цифра ГК 2439 1
Boeing 1013 2
IAI - Israel Aerospace Industries 45 2
Global Security 22 2
Газпром ПАО 1345 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
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Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 38 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
FT - Financial Times 1226 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
AP - Associated Press 2004 1
Nature 811 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 4 1
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 30 1
Nikkei Electronics 78 1
Radio Exterior de España - Зарубежное радио Испании - Международное испанское радио 2 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
РАН - Российская академия наук 1886 2
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 6 2
Bilkent University - Билькентский университет 1 1
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