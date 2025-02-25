«Яндекс Карты» помогут российским туристам лучше ориентироваться в Стамбуле и других городах Турции

«Яндекс» представил масштабное обновление «Карт» в Турции. Теперь пользователям доступны привычные навигационные функции сервиса при путешествии в Стамбул, Анкару, Измир и другие города страны. Изучить город заранее и спланировать поездку можно с тематическими подборками мест: они помогут выбрать ресторан на вечер, подскажут, в какой музей сходить и где попробовать кебаб или кофе по-турецки. Сейчас в «Яндекс Картах» доступно более 32 подборок на русском языке для Стамбула, Анкары, Измира и Антальи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Найти подборки можно на главном экране приложения при наведении на карту города. Подготовиться к путешествию помогут и обновленные уличные панорамы: в Стамбуле и Анкаре появилось более 16 тыс. км новых снимков улиц и городской инфраструктуры.

Детальные фото позволят виртуально прогуляться по городам: рассмотреть достопримечательности, найти вход в нужное здание, заранее изучить автомобильные и пешеходные маршруты. Чтобы пользователям было легче ориентироваться в ключевых городах Турции, «Яндекс Карты» обновили схемы движения общественного транспорта: теперь в сервисе отмечено более 51 тыс. остановок по всей стране. Карты покажут путь с учетом более двух тыс. маршрутов общественного транспорта, включая варианты на морских паромах в Стамбуле и Измире.

В «Картах» также появились подробные поэтажные схемы 110 торговых центров и пяти крупнейших аэропортов страны — в Стамбуле, Измире, Анкаре и Анталье. Благодаря этому можно легко найти нужный магазин, эскалатор или выход на посадку.



Для тех, кто в путешествии предпочитает передвигаться на автомобиле, «Карты» отметили более 500 тыс. парковок и удобных точек высадки рядом с популярными среди туристов организациями. Например, рядом с главным аэропортом Стамбула можно выбрать одну из десяти таких точек. Достаточно указать, куда именно нужно приехать — в зону прилета, вылета или конкретной парковки — и «Карты» построят маршрут именно туда.



Кроме того, команда «Карт» обновила данные о 44 тыс. км дорог Стамбула, включая информацию о светофорах и ограничениях скорости. Теперь эти данные учитываются при построении маршрута и навигации по нему.

