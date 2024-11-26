Разделы

26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов

tree Robotics Go2 quadruped. Ситуация усугубляется тем, что данный метод продемонстрировал 100% результат в ходе своей работы. Tesla Хакеры начали взламывать беспилотные авто для наезда по приколу на пешеходов «Наша работа показывает, на данный момент LLM недостаточно безопасны при интеграции с физическим миром. Ведь хакеры по сути могут отслеживать и отключать стартеры автомобилей экстренн
19.11.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами

Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Страхование третьих лиц (в том числе пешеходов) уже включено в расширенную (платную) с
27.08.2024 В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом

если она направлена в сторону пешеходного перехода, включает яркую подсветку зоны перехода и табло «Пешеход!», расположенное над проезжей частью. Кроме того, устройство в темное время суток при
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто

асность от электромобилей Исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины совместно с Калифорнийским университетом показало, что за городом электромобили практически так же часто сбивают пешеходов, как и авто с двигателями внутреннего сгорания, но в городе вероятность наезда на пешеходов втрое выше. Об этом сообщила газета The Guardian в конце мая 2024 г. Исследование ос
23.05.2023 10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

(средства индивидуальной мобильности). А райдеры официально именуются как «лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности». До этого момента юридически они были приравнены к пешеходам. Права для управления СИМ по-прежнему не требуются, но в ПДД появилось много изменений, которые каcаются электросамокатов. Немного статистики К сожалению, с ростом популярности электр
20.08.2021 В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit

ного транспорта, а водители часто их не пропускают. Комплекс призван сосредотачивать внимание водителя именно на пешеходе, а не на подсветке знаков и иных элементов дорожной инфраструктуры. Даже если пешеход остановился, развернулся и идет обратно, интеллектуальная система отслеживает его перемещение и обеспечивает световое сопровождение. Система значительно повышает безопасность пешеходов,
25.04.2017 2ГИС научился строить пешеходные маршруты

Приложение 2ГИС научилось строить пешеходные маршруты к любому месту на карте в обход заборов и недоступных для пешеходов дорог. Функция уже доступна в мобильном приложении для iOS, бета-версии для Android (скоро появится в осн
16.03.2017 Автомобили Ford научились распознавать пешеходов в темноте

формацию, поступающую с расположенного на бампере радара и с камеры на лобовом стекле. База данных «образов пешеходов» позволяет системе отличать людей от таких объектов, как деревья и дорожные
16.02.2017 «Ростех» разработал систему пешеходной навигации к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

ка, эргономики и уровня активности городских территорий, отметили в госкорпорации. «В рамках подготовки к Чемпионату мира мы впервые связываем в единую инфраструктуру современные принципы организации пешеходной навигации и высокотехнологичные средства для мониторинга общественных пространств. Данный продукт будет частью комплексного проекта “Умный город”, реализацией которого занимается “Ро
11.05.2016 «Яндекс.Карты» научились прокладывать пешеходные маршруты

«Яндекс.Карты» научились прокладывать пешеходные маршруты — в мобильном приложении для iOS и Android и на компьютере (yandex.ru/maps). Сервис поможет спланировать прогулку по городу, сориентироваться в незнакомом районе или найти к
01.04.2014 Apple придумала прозрачный телефон для пешеходов

Американский производитель электроники Apple разработал технологию, которая позволит пешеходам быть более внимательными при наборе текстовых сообщений на экране мобильного телефона. Заявку на регистрацию соответствующего патента компания подала еще в сентябре 2012 г., но СМИ уз
05.09.2013 Honda научилась видеть пешеходов по сигналам с их смартфонов

Компания Honda продемонстрировала решения, способные повысить безопасность на автомобильных дорогах. Речь идет о системах обнаружения пешеходов (Vehicle-to-Pedestrian, V2P) и мотоциклов (Vehicle-to-Motorcycle, V2M). В их основе лежит новый протокол обмена данными между транспортными средствами под названием DSRC (Dedicated Short Range C
14.06.2013 В Подмосковье о появлении пешеходов водителей будут предупреждать светодиодные табло

зла, передает ИТАР-ТАСС. Предполагается, что светодиодные табло со светящимися надписями «Внимание! Пешеход» или «Пропусти пешехода» будут загораться по сигналу датчиков движения, реагирующих н
14.04.2010 Создана реалистичная модель движения толпы

изм движения больших групп людей пока еще мало изучен – имеются определенные сложности при выработке количественных моделей движения толпы и при постановке экспериментов. В то же время, чтобы создать пешеходам в городе комфортные условия, необходимо изучить законы, которым подчиняется толпа. Обычно в ходе моделирования движения толпы допускается, что пешеходы движутся независимо друг от дру
13.10.2009 Самый "светлый" пешеходный мост

В городе Брисбэн (Австралия) находится самый крупный в мире пешеходный мост, освещаемый солнечной энергией. Вместо классических фонарей используются LED-панели, подпитываемые от солнечного света. По оценке властей города использование данных технологий

19.05.2008 На станции «Обухово» открыли автоматизированный пешеходный путепровод

вместного проекта ОАО «РЖД» и администрации Петербурга по организации тактового движения на участке Санкт-Петербург – Колпино. До настоящего времени на станции Обухово эксплуатировался железобетонный пешеходный мост постройки 1964 года.
15.05.2008 На станции Обухово автоматизирован пешеходный путепровод

На станции Обухово в понедельник, 19 мая, откроется пешеходный путепровод с автоматизированной системой контроля оплаты проезда. Путепровод построен в рамках совместного проекта ОАО «РЖД» и администрации Санкт-Петербурга по организации тактового
03.02.2005 DoCoMo протестирует 3D-навигацию для "мобильных" пешеходов

Японские компании NTT DoCoMo, Mitsubishi Electric и Pasco скоро начнут тестирование навигационной пешеходной системы для мобильников, использующих 3D-карты. Эксперимент будет проходить в районе Marunouchi, расположенном в Токио, с 7 по 10 февраля. В ходе теста будет собрана необходимая инфо
03.02.2005 DoCoMo протестирует 3D-навигацию для "мобильных" пешеходов

Японские компании NTT DoCoMo, Mitsubishi Electric и Pasco скоро начнут тестирование навигационной пешеходной системы для мобильников, использующих 3D-карты. Эксперимент будет проходить в районе Marunouchi, расположенном в Токио, с 7 по 10 февраля. В ходе теста будет собрана необходимая инфо

