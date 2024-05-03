Турция Стамбул Константинополь Царьград Византий
|03.05.2024
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«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле
«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле. В нём партнёры и клиенты компании могут получить информацию о программном коде решений, обновлениях продуктов, антивирусных базах, правилах распознавания угроз; изучить результат неза
|28.09.2022
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В Стамбуле появился российский робот-продавец сим-карт
ий телекоммуникационный холдинг Turkcell создали робота для продажи сим-карт. Теперь гости и жители Стамбула смогут быстро и безопасно получить сим-карту местного оператора у российского робота
|29.05.2019
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TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео
TrueConf объявила о том, что международный аэропорт Стамбула развернул систему цифрового обслуживания пассажиров, созданную на основе технологий TrueConf SDK. На территории аэропорта разместили сеть интерактивных видеокиосков, которые позволят п
|12.05.2011
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Huawei и Superonline внедрили в Стамбуле коммерческое решение сети WSON, не привязанное к направлениям и спектральным каналам
направлениям и спектральным каналам (Directionless and Colorless) для городской вычислительной сети Стамбула. WSON представляет собой усовершенствованную версию сети ASON (оптическая сеть с авт
|03.03.2011
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«Микрон» поставил транспортные RFID-билеты для наземного транспорта Стамбула
НГ, сообщила о том, что дочернее предприятие «НИИМЭ и Микрон», производитель RFID-карт и меток с чипом, произвело и выполнило поставку бесконтактных транспортных RFID-билетов для наземного транспорта Стамбула. Заказчиком выступил турецкий системный интегратор Belbim, обеспечивающий функционирование автоматизированной системы оплаты на различных видах стамбульского транспорта, говорится в со
|07.04.2009
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Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле
С 26 по 29 апреля 2009 г. в г. Стамбул (Турция) компания Teradata проведет ежегодную конференцию The Enterprise Intelligence Summit, которая станет 14-м мероприятием в рамках серии Teradata EMEA Universe Conference. Конферен
|31.03.2009
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Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле
С 26 по 29 апреля 2009 г. в г. Стамбул (Турция) компания Teradata проведет ежегодную конференцию The Enterprise Intelligence Summit, которая станет 14-м мероприятием в рамках серии Teradata EMEA Universe Conference. Конферен
|04.10.2006
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Oracle открыла Центр разработки в Стамбуле
Корпорация Oracle, производитель корпоративного программного обеспечения, и компания Fujitsu Siemens Computers открыли в главном офисе Oracle в Стамбуле Международный центр миграции для независимых разработчиков ПО (International ISV Migration Center). Независимые разработчики из стран — новых участников Евросоюза и государств СНГ
|08.06.2000
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Международная конференция в Стамбуле согласовала вопрос о частотах для мобильной связи 3-го поколения
На конференции World Radiocommunications Conference 2000 в Стамбуле представители международных и национальных организаций по контролю телекоммуникаций и радиовещанию согласовали вопрос о выделении дополнительных диапазонов радиочастот для систем мобил
Турция и организации, системы, технологии, персоны:
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