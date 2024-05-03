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Индексная книга (каталог) CNews*
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Турция Стамбул Константинополь Царьград Византий

Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий

«Вид на порт Константинополя», 1846 год. Художник - Айвазовский Иван Константинович. «Вид на порт Константинополя», 1846 год. Художник - Айвазовский Иван Константинович.
«Вид на порт Константинополя», 1846 год. Художник - Айвазовский Иван Константинович.


03.05.2024 «Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле

«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле. В нём партнёры и клиенты компании могут получить информацию о программном коде решений, обновлениях продуктов, антивирусных базах, правилах распознавания угроз; изучить результат неза
28.09.2022 В Стамбуле появился российский робот-продавец сим-карт

ий телекоммуникационный холдинг Turkcell создали робота для продажи сим-карт. Теперь гости и жители Стамбула смогут быстро и безопасно получить сим-карту местного оператора у российского робота
29.05.2019 TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео

TrueConf объявила о том, что международный аэропорт Стамбула развернул систему цифрового обслуживания пассажиров, созданную на основе технологий TrueConf SDK. На территории аэропорта разместили сеть интерактивных видеокиосков, которые позволят п
12.05.2011 Huawei и Superonline внедрили в Стамбуле коммерческое решение сети WSON, не привязанное к направлениям и спектральным каналам

направлениям и спектральным каналам (Directionless and Colorless) для городской вычислительной сети Стамбула. WSON представляет собой усовершенствованную версию сети ASON (оптическая сеть с авт
03.03.2011 «Микрон» поставил транспортные RFID-билеты для наземного транспорта Стамбула

НГ, сообщила о том, что дочернее предприятие «НИИМЭ и Микрон», производитель RFID-карт и меток с чипом, произвело и выполнило поставку бесконтактных транспортных RFID-билетов для наземного транспорта Стамбула. Заказчиком выступил турецкий системный интегратор Belbim, обеспечивающий функционирование автоматизированной системы оплаты на различных видах стамбульского транспорта, говорится в со
07.04.2009 Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле

С 26 по 29 апреля 2009 г. в г. Стамбул (Турция) компания Teradata проведет ежегодную конференцию The Enterprise Intelligence Summit, которая станет 14-м мероприятием в рамках серии Teradata EMEA Universe Conference. Конферен
31.03.2009 Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле

С 26 по 29 апреля 2009 г. в г. Стамбул (Турция) компания Teradata проведет ежегодную конференцию The Enterprise Intelligence Summit, которая станет 14-м мероприятием в рамках серии Teradata EMEA Universe Conference. Конферен
04.10.2006 Oracle открыла Центр разработки в Стамбуле

Корпорация Oracle, производитель корпоративного программного обеспечения, и компания Fujitsu Siemens Computers открыли в главном офисе Oracle в Стамбуле Международный центр миграции для независимых разработчиков ПО (International ISV Migration Center). Независимые разработчики из стран — новых участников Евросоюза и государств СНГ
08.06.2000 Международная конференция в Стамбуле согласовала вопрос о частотах для мобильной связи 3-го поколения

На конференции World Radiocommunications Conference 2000 в Стамбуле представители международных и национальных организаций по контролю телекоммуникаций и радиовещанию согласовали вопрос о выделении дополнительных диапазонов радиочастот для систем мобил

Публикаций - 163, упоминаний - 170

Турция и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7373 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 10
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 8
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 40 8
Microsoft - Activision Blizzard 479 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 6
8241 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 6
Vodafone Group 1370 6
Крок - Croc 1777 5
Oracle Corporation 6698 5
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Google LLC 11796 4
Yandex Türkiye - Яндекс Турция 8 4
Promobot - Промобот 139 4
Ubisoft Montreal 46 4
Ростелеком 9716 3
X Corp - Twitter 2847 3
Intel Corporation 12203 3
1С-Битрикс - Bitrix 580 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 3
МегаФон 8867 3
Paradox Interactive 134 3
Telegram Group 2008 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 164 3
TrueConf - ТруКонф 397 2
Apple Inc 12115 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 2
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Meta Platforms - Facebook 4441 2
Cisco Systems 5117 2
Huawei 3941 2
LG Electronics 3616 2
Softline - Софтлайн 2826 2
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 7
Альфа-Групп 697 7
Cukurova 95 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 4
Ростех - Вертолеты России 168 3
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 3
Лента - Сеть розничной торговли 2088 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
101Hotels.com 456 3
Dubai Mall - Дубай Молл 51 3
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 3
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 2
Microsoft - LinkedIn 649 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 2
eBay Inc 1621 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 195 2
Deutsche Lufthansa AG 118 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 2
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Татнефть 227 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 5
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 3
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ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 2
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U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 9 2
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 43 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Международный арбитраж 30 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6201 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 17
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2596 16
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1695 14
Английский язык 6641 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 12
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8648 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5127 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 10
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5667 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 6
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1035 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4814 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3661 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 5
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 4
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