Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий

«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле «Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле. В нём партнёры и клиенты компании могут получить информацию о программном коде решений, обновлениях продуктов, антивирусных базах, правилах распознавания угроз; изучить результат неза

В Стамбуле появился российский робот-продавец сим-карт ий телекоммуникационный холдинг Turkcell создали робота для продажи сим-карт. Теперь гости и жители Стамбула смогут быстро и безопасно получить сим-карту местного оператора у российского робота

TrueConf обеспечил аэропорт Стамбула видеокиосками для пассажиров. Видео TrueConf объявила о том, что международный аэропорт Стамбула развернул систему цифрового обслуживания пассажиров, созданную на основе технологий TrueConf SDK. На территории аэропорта разместили сеть интерактивных видеокиосков, которые позволят п

Huawei и Superonline внедрили в Стамбуле коммерческое решение сети WSON, не привязанное к направлениям и спектральным каналам направлениям и спектральным каналам (Directionless and Colorless) для городской вычислительной сети Стамбула. WSON представляет собой усовершенствованную версию сети ASON (оптическая сеть с авт

«Микрон» поставил транспортные RFID-билеты для наземного транспорта Стамбула НГ, сообщила о том, что дочернее предприятие «НИИМЭ и Микрон», производитель RFID-карт и меток с чипом, произвело и выполнило поставку бесконтактных транспортных RFID-билетов для наземного транспорта Стамбула. Заказчиком выступил турецкий системный интегратор Belbim, обеспечивающий функционирование автоматизированной системы оплаты на различных видах стамбульского транспорта, говорится в со

Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле С 26 по 29 апреля 2009 г. в г. Стамбул (Турция) компания Teradata проведет ежегодную конференцию The Enterprise Intelligence Summit, которая станет 14-м мероприятием в рамках серии Teradata EMEA Universe Conference. Конферен

Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле С 26 по 29 апреля 2009 г. в г. Стамбул (Турция) компания Teradata проведет ежегодную конференцию The Enterprise Intelligence Summit, которая станет 14-м мероприятием в рамках серии Teradata EMEA Universe Conference. Конферен

Oracle открыла Центр разработки в Стамбуле Корпорация Oracle, производитель корпоративного программного обеспечения, и компания Fujitsu Siemens Computers открыли в главном офисе Oracle в Стамбуле Международный центр миграции для независимых разработчиков ПО (International ISV Migration Center). Независимые разработчики из стран — новых участников Евросоюза и государств СНГ