Anonymous - Хакерская группировка

Anonymous разгромили сайты полиции США Ура, движуха! Активисты Anonymous - точнее, владельцы аккаунтов в Twitter, претендующих на статус «голоса» этого движения, - объявили о том, что подключаются к протестам против полицейского произвола, связанным с гибе

«Анонимусы»: Военные США и Украины обсуждают атаку на аэродром в Мелитополе Группировка, называющая себя «Украинскими анонимусами» (Anonymous Ukraine), заявила о взломе почты американского военного чиновника, находящегося сей

Anonymous случайно уронили сайты Microsoft Группа хакеров Anonymous взяла на себя ответственность за сбой в работе веб-сайтов Microsoft с доменом .com, случившийся в конце прошлой недели. Причем эти сайты не были целью хакеров и пострадали по ошибке,

Хакеры атаковали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Центробанк РФ Кибергруппировка «Кавказские анонимусы» (Anonymous Caucasus) атаковала сайты нескольких крупнейших российских банков. О предстоящей DD

Anonymous взломали сервера «Газпрома» и «Роснефти» Известная хакерская группа Anonymous объявила о проведении успешных кибератак на серверы пяти крупных мировых нефтегазовых компаний в рамках протестов против осуществления бурения и добычи нефти в Арктике. Среди целей ха

Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации" акон "Об информации", который, как считают в интернет-сообществе, ограничит свободу слова в глобальной сети. Автор ролика, опубликованного на русском языке, выдает себя за члена хакерской группировки Anonymous ("Анонимы"). Информацию о появлении видео распространил портал supreme2.ru. Вот текст послания: "Приветствуем вас, продажные чиновники. Уже не в первый раз мы, Анонимы, обращаемся к в

ФБР арестовывает хакеров из LulzSec и Anonymous ФБР вчера, 22 сентября, арестовало двух предполагаемых членов хакерских группировок LulzSec и Anonymous в Сан-Франциско и Фениксе, а также предъявило обвинения третьему подозреваемому в Огайо. Об этом сообщает FoxNews.com со ссылкой на информацию Министерства юстиции США. Также ордеры н

Кибервойна с банками и полицией начнется в субботу. ВИДЕО Группа хакеров-активистов Anonymous, известная по своим атакам на сайты множества крупных компаний и организаций 22 сентября, опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила о том, что вместе с «другими группами кибе

Хакеры из Anonymous запускают новую программу для атак на сайты Известная хакерская группа Anonymous объявила о том, что уже завтра, 17 сентября, запустит в Сети свою новую разработку для проведения массовых DDoS-атак, которая должна заменить нынешнее приложение Low Orbit Ion Cannon,

Хакеры из Anonymous отчитались о взломе Facebook, Skype, Apple и Microsoft Подразделение известной хакерской группы Anonymous из Шри-Ланки объявило, что за последние дни провело успешные атаки на сервера ряда крупных ИТ-компаний: Apple, Facebook, Microsoft, Symantec и некоторых других. По словам представител

Группа Anonymous опровергла планы по уничтожению Facebook Хакеры из группы Anonymous в своем официальном Twitter-блоге, который считается основным каналом для общения Anonymous с общественностью, опровергли новость о подготовке ими операции по уничтожению социа

Facebook обещают уничтожить 5 ноября. ВИДЕО В Сети появилось новое видео, авторами которого якобы являются хакеры из группы Anonymous, известной по множеству громких атак в течение последних месяцев. Авторы видеоролика от имени Anonymous объявили о планах по уничтожению Facebook, крупнейшей в мире социальной

Группа Anonymous взломала сайт Министерства обороны Сирии Хакеры из группы Anonymous недавно взломали сайт Министерства обороны Сирии в качестве акции против местной власти. На веб-ресурсе Министерства обороны Сирии хакеры разместили собственное заявление, в котором о

Группа Anonymous взломала сайт поставщика киберзащиты для властей США Хакеры из известной группы Anonymous объявили о том, что взломали сайт компании Mantech International, военного подрядчика правительства США, и опубликовали в свободном доступе его корреспонденцию. В качестве доказательс

Хакеры из Anonymous украли архив секретных документов у НАТО Известная хакерская группировка Anonymous недавно объявила о том, что ей удалось взломать сервера НАТО и получить доступ к огромному архиву секретных данных. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте хакеров-активисто

ФБР произвело массовые аресты хакеров В ночь с 19 на 20 июля 2011 г. ФБР произвело аресты 14 человек, подозреваемых в причастности к атакам на сайт популярной платежной системы PayPal в составе хакерской группы Anonymous. Еще двух человек в США арестовали по обвинениям в отдельных случаях кибератак. Об этом говорится в сообщении Департамента юстиции США и ФБР. Подозреваемые хакеры были арестованы в шт

Взломщики Пентагона, Госдепартамента США и Amazon создают свою соцсеть Группа хакеров Anonymous, известная по своим атакам на сайты множества крупных компаний и правительственных

Хакеры из группы Anonymous похитили email-адреса и пароли 90 тыс. военных Известная хакерская группа Anonymous сообщила об очередном взломе, приведшем к крупной утечке данных. Хакеры взломали сервера компании Booz Allen Hamilton, подрядчика Министерства обороны США, похитив более чем 90 тыс. а

Хакеры из группы Anonymous похитили данные пользователей Apple Известная хакерская группа Anonymous сообщила о том, что взломала сервера компании Apple и получила доступ к логинам и паролям пользователей одного из сайтов этого производителя электронных устройств. Ранее представители

Группа хакеров Anonymous объявила войну американскому городу Известная группа хакеров-активистов Anonymous вчера, 27 июня, объявила войну властям американского города Орландо, штат Флорида. Как говорится в сообщении хакеров, в рамках своей «Операции «Орландо» каждый день они планируют выво

Хакеры из группы Anonymous взломали сайт HBGary Federal Группа хакеров-активистов Anonymous, ответственная за атаки на сайты компаний-«врагов» WikiLeaks, взломала базу данных сайта компании компьютерной безопасности HBGary Federal, которая работала вместе с ФБР над установле

В Британии начались аресты хакеров из группы Anonymous Британская полиция вчера, 27 января, арестовала пятерых человек в рамках своего совместного с американскими властями расследования кибератак, которые проводились хакерской группой Anonymous против веб-сайтов компаний-«врагов» WikiLeaks. Как сообщает Reuters, в ходе нескольких рейдов британские полицейские задержали трех подросков и двух взрослых мужчин по подозрению в уч

Арестовали нескольких хакеров их группы Anonymous Власти арестовали сразу нескольких хакеров, которых подозревают в причастности к кибератакам против ряда интернет-ресурсов в составе известной группы Anonymous. Так, полиция Нидерландов арестовала по этому делу сразу нескольких человек, включая двух тинэйджеров 16 и 19 лет, сообщает ReadWriteWeb. Обоих подозревают в участии в акции Operation