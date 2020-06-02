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Anonymous Хакерская группировка

Anonymous - Хакерская группировка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.06.2020 Anonymous разгромили сайты полиции США

Ура, движуха! Активисты Anonymous - точнее, владельцы аккаунтов в Twitter, претендующих на статус «голоса» этого движения, - объявили о том, что подключаются к протестам против полицейского произвола, связанным с гибе
12.03.2014 «Анонимусы»: Военные США и Украины обсуждают атаку на аэродром в Мелитополе

Группировка, называющая себя «Украинскими анонимусами» (Anonymous Ukraine), заявила о взломе почты американского военного чиновника, находящегося сей
27.11.2013 Anonymous случайно уронили сайты Microsoft

Группа хакеров Anonymous взяла на себя ответственность за сбой в работе веб-сайтов Microsoft с доменом .com, случившийся в конце прошлой недели. Причем эти сайты не были целью хакеров и пострадали по ошибке,

03.10.2013 Хакеры атаковали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Центробанк РФ

Кибергруппировка «Кавказские анонимусы» (Anonymous Caucasus) атаковала сайты нескольких крупнейших российских банков. О предстоящей DD
18.07.2012 Anonymous взломали сервера «Газпрома» и «Роснефти»

Известная хакерская группа Anonymous объявила о проведении успешных кибератак на серверы пяти крупных мировых нефтегазовых компаний в рамках протестов против осуществления бурения и добычи нефти в Арктике. Среди целей ха
16.07.2012 Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации"

акон "Об информации", который, как считают в интернет-сообществе, ограничит свободу слова в глобальной сети. Автор ролика, опубликованного на русском языке, выдает себя за члена хакерской группировки Anonymous ("Анонимы"). Информацию о появлении видео распространил портал supreme2.ru. Вот текст послания: "Приветствуем вас, продажные чиновники. Уже не в первый раз мы, Анонимы, обращаемся к в
23.09.2011 ФБР арестовывает хакеров из LulzSec и Anonymous

ФБР вчера, 22 сентября, арестовало двух предполагаемых членов хакерских группировок LulzSec и Anonymous в Сан-Франциско и Фениксе, а также предъявило обвинения третьему подозреваемому в Огайо. Об этом сообщает FoxNews.com со ссылкой на информацию Министерства юстиции США. Также ордеры н
22.09.2011 Кибервойна с банками и полицией начнется в субботу. ВИДЕО

Группа хакеров-активистов Anonymous, известная по своим атакам на сайты множества крупных компаний и организаций 22 сентября, опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила о том, что вместе с «другими группами кибе
16.09.2011 Хакеры из Anonymous запускают новую программу для атак на сайты

Известная хакерская группа Anonymous объявила о том, что уже завтра, 17 сентября, запустит в Сети свою новую разработку для проведения массовых DDoS-атак, которая должна заменить нынешнее приложение Low Orbit Ion Cannon,
01.09.2011 Хакеры из Anonymous отчитались о взломе Facebook, Skype, Apple и Microsoft

Подразделение известной хакерской группы Anonymous из Шри-Ланки объявило, что за последние дни провело успешные атаки на сервера ряда крупных ИТ-компаний: Apple, Facebook, Microsoft, Symantec и некоторых других. По словам представител
10.08.2011 Группа Anonymous опровергла планы по уничтожению Facebook

Хакеры из группы Anonymous в своем официальном Twitter-блоге, который считается основным каналом для общения Anonymous с общественностью, опровергли новость о подготовке ими операции по уничтожению социа
09.08.2011 Facebook обещают уничтожить 5 ноября. ВИДЕО

В Сети появилось новое видео, авторами которого якобы являются хакеры из группы Anonymous, известной по множеству громких атак в течение последних месяцев. Авторы видеоролика от имени Anonymous объявили о планах по уничтожению Facebook, крупнейшей в мире социальной

08.08.2011 Группа Anonymous взломала сайт Министерства обороны Сирии

Хакеры из группы Anonymous недавно взломали сайт Министерства обороны Сирии в качестве акции против местной власти. На веб-ресурсе Министерства обороны Сирии хакеры разместили собственное заявление, в котором о
01.08.2011 Группа Anonymous взломала сайт поставщика киберзащиты для властей США

Хакеры из известной группы Anonymous объявили о том, что взломали сайт компании Mantech International, военного подрядчика правительства США, и опубликовали в свободном доступе его корреспонденцию. В качестве доказательс
22.07.2011 Хакеры из Anonymous украли архив секретных документов у НАТО

Известная хакерская группировка Anonymous недавно объявила о том, что ей удалось взломать сервера НАТО и получить доступ к огромному архиву секретных данных. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте хакеров-активисто
20.07.2011 ФБР произвело массовые аресты хакеров

В ночь с 19 на 20 июля 2011 г. ФБР произвело аресты 14 человек, подозреваемых в причастности к атакам на сайт популярной платежной системы PayPal в составе хакерской группы Anonymous. Еще двух человек в США арестовали по обвинениям в отдельных случаях кибератак. Об этом говорится в сообщении Департамента юстиции США и ФБР. Подозреваемые хакеры были арестованы в шт
20.07.2011 Взломщики Пентагона, Госдепартамента США и Amazon создают свою соцсеть

Группа хакеров Anonymous, известная по своим атакам на сайты множества крупных компаний и правительственных

15.07.2011 Хакеры из группы Anonymous похитили email-адреса и пароли 90 тыс. военных

Известная хакерская группа Anonymous сообщила об очередном взломе, приведшем к крупной утечке данных. Хакеры взломали сервера компании Booz Allen Hamilton, подрядчика Министерства обороны США, похитив более чем 90 тыс. а
06.07.2011 Хакеры из группы Anonymous похитили данные пользователей Apple

Известная хакерская группа Anonymous сообщила о том, что взломала сервера компании Apple и получила доступ к логинам и паролям пользователей одного из сайтов этого производителя электронных устройств. Ранее представители
28.06.2011 Группа хакеров Anonymous объявила войну американскому городу

Известная группа хакеров-активистов Anonymous вчера, 27 июня, объявила войну властям американского города Орландо, штат Флорида. Как говорится в сообщении хакеров, в рамках своей «Операции «Орландо» каждый день они планируют выво
08.02.2011 Хакеры из группы Anonymous взломали сайт HBGary Federal

Группа хакеров-активистов Anonymous, ответственная за атаки на сайты компаний-«врагов» WikiLeaks, взломала базу данных сайта компании компьютерной безопасности HBGary Federal, которая работала вместе с ФБР над установле
28.01.2011 В Британии начались аресты хакеров из группы Anonymous

Британская полиция вчера, 27 января, арестовала пятерых человек в рамках своего совместного с американскими властями расследования кибератак, которые проводились хакерской группой Anonymous против веб-сайтов компаний-«врагов» WikiLeaks. Как сообщает Reuters, в ходе нескольких рейдов британские полицейские задержали трех подросков и двух взрослых мужчин по подозрению в уч
15.12.2010 Арестовали нескольких хакеров их группы Anonymous

Власти арестовали сразу нескольких хакеров, которых подозревают в причастности к кибератакам против ряда интернет-ресурсов в составе известной группы Anonymous. Так, полиция Нидерландов арестовала по этому делу сразу нескольких человек, включая двух тинэйджеров 16 и 19 лет, сообщает ReadWriteWeb. Обоих подозревают в участии в акции Operation
30.05.2005 IBM Anonymous Resolution: решение для анонимизации секретов

Корпорация IBM представила программный продукт DB2 Anonymous Resolution, который позволяет организациям совместно использовать и сравнивать данные с соблюдением анонимности и без раскрытия секретных персональных сведений. В DB2 Anonymous

Публикаций - 79, упоминаний - 86

Anonymous и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2938 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
PayPal 671 12
Apple Inc 13156 11
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Google LLC 12690 7
Booz Allen Hamilton 36 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Sony 6739 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
KillNet - Хакерская группировка 17 4
Microsoft Corporation 25775 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 4
Anonymous Caucasus - Кавказские анонимусы - Хакерская группировка 6 3
IT Army of Ukraine - Хакерская группировка 8 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Conti - Хакерская группировка 44 2
Ростелеком 10948 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
ESET - ESET Software 1161 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Lookout 36 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Daniel’s Hosting 1 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Rapid7 29 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
Visa International 1993 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Bank of America - Банк Америки 271 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Газпром ПАО 1493 4
Коловрат 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Альфа-Банк 1979 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Lockheed Martin 777 2
Почта России ПАО 2370 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Ontarget - Онтаргет 2 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
Велес Капитал 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Barilla Group - Харрис СНГ 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Boeing 1031 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
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Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Правительство штата Аризона США 3 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
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UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
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РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
IBM DB2 396 2
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
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WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
Apple Developer 9 1
Linux Slackware 30 1
Lua - язык программирования 77 1
Zcash - криптовалюта 12 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Rapid7 Nexpose 5 1
Ковалев Александр 165 4
Залевский Игорь 7 2
Assad Bashar - Асад Башар 12 2
Sunde Peter - Зунде Петер 26 2
Путин Владимир 3454 2
Мельникова Анастасия 440 2
Врублевский Павел 105 2
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Наместников Юрий 40 2
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Сергеев Михаил 115 1
Семенов Анатолий 35 1
Пригожин Евгений 7 1
Мелехин Иван 24 1
Севастьянова Наталья 2 1
Тихонов Илья 2 1
Симоненко Светлана 2 1
Тюрин Алексей 17 1
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Floyd George - Флойд Джордж 9 1
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Кувшинов Денис 27 1
Лукьянов Роман 7 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Cummings Dominic - Каммингс Доминик 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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