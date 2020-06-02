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Anonymous Хакерская группировка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.06.2020
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Anonymous разгромили сайты полиции США
Ура, движуха! Активисты Anonymous - точнее, владельцы аккаунтов в Twitter, претендующих на статус «голоса» этого движения, - объявили о том, что подключаются к протестам против полицейского произвола, связанным с гибе
|12.03.2014
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«Анонимусы»: Военные США и Украины обсуждают атаку на аэродром в Мелитополе
Группировка, называющая себя «Украинскими анонимусами» (Anonymous Ukraine), заявила о взломе почты американского военного чиновника, находящегося сей
|27.11.2013
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Anonymous случайно уронили сайты Microsoft
Группа хакеров Anonymous взяла на себя ответственность за сбой в работе веб-сайтов Microsoft с доменом .com, случившийся в конце прошлой недели. Причем эти сайты не были целью хакеров и пострадали по ошибке,
|03.10.2013
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Хакеры атаковали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Центробанк РФ
Кибергруппировка «Кавказские анонимусы» (Anonymous Caucasus) атаковала сайты нескольких крупнейших российских банков. О предстоящей DD
|18.07.2012
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Anonymous взломали сервера «Газпрома» и «Роснефти»
Известная хакерская группа Anonymous объявила о проведении успешных кибератак на серверы пяти крупных мировых нефтегазовых компаний в рамках протестов против осуществления бурения и добычи нефти в Арктике. Среди целей ха
|16.07.2012
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Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации"
акон "Об информации", который, как считают в интернет-сообществе, ограничит свободу слова в глобальной сети. Автор ролика, опубликованного на русском языке, выдает себя за члена хакерской группировки Anonymous ("Анонимы"). Информацию о появлении видео распространил портал supreme2.ru. Вот текст послания: "Приветствуем вас, продажные чиновники. Уже не в первый раз мы, Анонимы, обращаемся к в
|23.09.2011
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ФБР арестовывает хакеров из LulzSec и Anonymous
ФБР вчера, 22 сентября, арестовало двух предполагаемых членов хакерских группировок LulzSec и Anonymous в Сан-Франциско и Фениксе, а также предъявило обвинения третьему подозреваемому в Огайо. Об этом сообщает FoxNews.com со ссылкой на информацию Министерства юстиции США. Также ордеры н
|22.09.2011
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Кибервойна с банками и полицией начнется в субботу. ВИДЕО
Группа хакеров-активистов Anonymous, известная по своим атакам на сайты множества крупных компаний и организаций 22 сентября, опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила о том, что вместе с «другими группами кибе
|16.09.2011
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Хакеры из Anonymous запускают новую программу для атак на сайты
Известная хакерская группа Anonymous объявила о том, что уже завтра, 17 сентября, запустит в Сети свою новую разработку для проведения массовых DDoS-атак, которая должна заменить нынешнее приложение Low Orbit Ion Cannon,
|01.09.2011
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Хакеры из Anonymous отчитались о взломе Facebook, Skype, Apple и Microsoft
Подразделение известной хакерской группы Anonymous из Шри-Ланки объявило, что за последние дни провело успешные атаки на сервера ряда крупных ИТ-компаний: Apple, Facebook, Microsoft, Symantec и некоторых других. По словам представител
|10.08.2011
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Группа Anonymous опровергла планы по уничтожению Facebook
Хакеры из группы Anonymous в своем официальном Twitter-блоге, который считается основным каналом для общения Anonymous с общественностью, опровергли новость о подготовке ими операции по уничтожению социа
|09.08.2011
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Facebook обещают уничтожить 5 ноября. ВИДЕО
В Сети появилось новое видео, авторами которого якобы являются хакеры из группы Anonymous, известной по множеству громких атак в течение последних месяцев. Авторы видеоролика от имени Anonymous объявили о планах по уничтожению Facebook, крупнейшей в мире социальной
|08.08.2011
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Группа Anonymous взломала сайт Министерства обороны Сирии
Хакеры из группы Anonymous недавно взломали сайт Министерства обороны Сирии в качестве акции против местной власти. На веб-ресурсе Министерства обороны Сирии хакеры разместили собственное заявление, в котором о
|01.08.2011
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Группа Anonymous взломала сайт поставщика киберзащиты для властей США
Хакеры из известной группы Anonymous объявили о том, что взломали сайт компании Mantech International, военного подрядчика правительства США, и опубликовали в свободном доступе его корреспонденцию. В качестве доказательс
|22.07.2011
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Хакеры из Anonymous украли архив секретных документов у НАТО
Известная хакерская группировка Anonymous недавно объявила о том, что ей удалось взломать сервера НАТО и получить доступ к огромному архиву секретных данных. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте хакеров-активисто
|20.07.2011
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ФБР произвело массовые аресты хакеров
В ночь с 19 на 20 июля 2011 г. ФБР произвело аресты 14 человек, подозреваемых в причастности к атакам на сайт популярной платежной системы PayPal в составе хакерской группы Anonymous. Еще двух человек в США арестовали по обвинениям в отдельных случаях кибератак. Об этом говорится в сообщении Департамента юстиции США и ФБР. Подозреваемые хакеры были арестованы в шт
|20.07.2011
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Взломщики Пентагона, Госдепартамента США и Amazon создают свою соцсеть
Группа хакеров Anonymous, известная по своим атакам на сайты множества крупных компаний и правительственных
|15.07.2011
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Хакеры из группы Anonymous похитили email-адреса и пароли 90 тыс. военных
Известная хакерская группа Anonymous сообщила об очередном взломе, приведшем к крупной утечке данных. Хакеры взломали сервера компании Booz Allen Hamilton, подрядчика Министерства обороны США, похитив более чем 90 тыс. а
|06.07.2011
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Хакеры из группы Anonymous похитили данные пользователей Apple
Известная хакерская группа Anonymous сообщила о том, что взломала сервера компании Apple и получила доступ к логинам и паролям пользователей одного из сайтов этого производителя электронных устройств. Ранее представители
|28.06.2011
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Группа хакеров Anonymous объявила войну американскому городу
Известная группа хакеров-активистов Anonymous вчера, 27 июня, объявила войну властям американского города Орландо, штат Флорида. Как говорится в сообщении хакеров, в рамках своей «Операции «Орландо» каждый день они планируют выво
|08.02.2011
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Хакеры из группы Anonymous взломали сайт HBGary Federal
Группа хакеров-активистов Anonymous, ответственная за атаки на сайты компаний-«врагов» WikiLeaks, взломала базу данных сайта компании компьютерной безопасности HBGary Federal, которая работала вместе с ФБР над установле
|28.01.2011
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В Британии начались аресты хакеров из группы Anonymous
Британская полиция вчера, 27 января, арестовала пятерых человек в рамках своего совместного с американскими властями расследования кибератак, которые проводились хакерской группой Anonymous против веб-сайтов компаний-«врагов» WikiLeaks. Как сообщает Reuters, в ходе нескольких рейдов британские полицейские задержали трех подросков и двух взрослых мужчин по подозрению в уч
|15.12.2010
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Арестовали нескольких хакеров их группы Anonymous
Власти арестовали сразу нескольких хакеров, которых подозревают в причастности к кибератакам против ряда интернет-ресурсов в составе известной группы Anonymous. Так, полиция Нидерландов арестовала по этому делу сразу нескольких человек, включая двух тинэйджеров 16 и 19 лет, сообщает ReadWriteWeb. Обоих подозревают в участии в акции Operation
|30.05.2005
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IBM Anonymous Resolution: решение для анонимизации секретов
Корпорация IBM представила программный продукт DB2 Anonymous Resolution, который позволяет организациям совместно использовать и сравнивать данные с соблюдением анонимности и без раскрытия секретных персональных сведений. В DB2 Anonymous
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