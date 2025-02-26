Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. SSA Social Security Administration Администрация социального обеспечения США SSN Social Security number Номер социального страхования граждан и резидентов США
Американское ведомство Social Security Administration (SSA), управляющее программой социального страхования
СОБЫТИЯ
Публикаций - 59, упоминаний - 62
U.S. SSA и организации, системы, технологии, персоны:
|ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
|Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|Bloomberg 1627 3
|BleepingComputer - Издание 458 2
|AP - Associated Press 2007 2
|InformationWeek 241 1
|BreachForums 12 1
|HIBP - Have I Been Pwned 2 1
|WikiLeaks 120 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|The Washington Post 350 1
|Ars Technica 450 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.