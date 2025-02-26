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U.S. SSA Social Security Administration Администрация социального обеспечения США SSN Social Security number Номер социального страхования граждан и резидентов США

U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США

Американское ведомство Social Security Administration (SSA), управляющее программой социального страхования

СОБЫТИЯ


26.02.2025 Хакеры украли из кадровой компании в США данные банковских карт и страховок более 3,3 миллионов человек 1
21.01.2025 Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры 1
02.01.2025 Взломан крупнейший мировой производитель военной и аэрокосмической техники. Сотрудники попались на простейшую уловку хакеров 1
20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании 1
18.07.2024 Хакеры воруют данные российских компаний, испугав уроками по информационной безопасности от ФСБ 1
03.07.2024 Всего за $30 поступил в продажу мощный инструмент, вскрывающий персональные данные жителей США 1
08.04.2024 Хакер заявил о краже данных сотрудников Госдепа, ФБР и Внутренней безопасности США 1
19.03.2024 VSHUFFLE. Простое решение сложной задачи защиты персональных данных 1
06.07.2023 Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет 2
23.03.2023 «Российский хакер» взломал американских сенаторов на почве непреодолимых «патриотических чувств» 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
17.01.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала об активизации русскоговорящих скамеров 1
23.07.2018 InfoWatch: пять крупнейших штрафов за утечки медицинской информации 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 1
08.09.2017 Хакеры украли данные половины населения США 1
28.10.2016 Сергей Меднов, банк «Открытие» - Появление «убера» в банковской сфере маловероятно 1
09.09.2015 HP предложила новые решения для защиты корпоративных данных 1
24.06.2015 Число пострадавших от кибератаки на госорганы США возросло до 18 млн человек 1
02.12.2014 Хит-парад утечек 2013 1
04.11.2014 Что такое система межведомственного взаимодействия NIEM 1
13.09.2012 Инсайдеры продали персональные данные американских пациентов 1
09.08.2012 Убытки российских компаний от утечек данных превысили $1 млрд 1
03.08.2012 Скомпрометированы персональные данные более 100 тыс. американских налогоплательщиков 1
13.09.2011 Российская облачная ERP привлекла инвестиции от норвежцев 1
25.08.2011 В Сеть попали истории болезни 300 тыс. жителей Калифорнии 1
05.03.2011 В Сеть выложили личные данные 6 тыс. студентов 1
01.11.2010 Личные данные 40 тыс. студентов по ошибке выложили в Сеть 1
25.08.2009 Инсайдеры 2009: кризис диктует свои условия 1
12.08.2009 IBM расширяет аналитические возможности в помощь правительствам разных стран 2
24.06.2009 Утечка во Флориде: скомпрометированы банковские карты 56 тыс. человек 1
20.02.2009 Свобода доступа к госинформации: чем чреват закон? 1
17.11.2008 Приватные данные жителей штата Западная Вирджиния «утекли» в Сеть 1
05.11.2008 На сайте американского округа опубликованы персональные данные 1
15.10.2008 В штате Вайоминг потерян банковский архив на магнитной ленте 1
11.07.2008 Утечка в США: 20 тыс. граждан по ошибке признали мертвыми 2
30.05.2008 Инсайд 2008: Самые громкие и самые глупые утечки 1
17.10.2007 Свежая «студенческая» утечка в университете штата Айова 1
25.09.2007 Две «студенческие» утечки в Индиане и Теннесси 1

Публикаций - 59, упоминаний - 62

U.S. SSA и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1185 15
Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Perimetrix - Периметрикс 274 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 5
Experian 84 4
Google LLC 12690 4
HP Inc. 5883 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Yahoo! 3726 2
Anonymous - Хакерская группировка 79 2
Heartland Payment Systems 17 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Alawar - Алавар 63 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
AT&T South - BellSouth 234 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
JUNG 18 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 1
Baltimore Technologies 38 1
TriTech Software Systems 1 1
Wix.com 15 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Suncoast Credit Union - Suncoast Schools Federal Credit Union 1 1
ABN AMRO 100 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Банк24.ру - Уралконтактбанк 2 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
OneMain Financial - Springleaf Financial - CitiFinancial - American General Finance 3 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Jerico Pictures - NPD - National Public Data 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Альфа-Банк 1979 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Яндекс.Лавка 315 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 28
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Оповещение и уведомление - Notification 5945 10
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 2
IBM DB2 396 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
FreePik 1841 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Tesla Model X 32 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Microsoft Office 2003 158 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Porsche Panamera 9 1
Microsoft SSN - Microsoft Shared Solutions Network - Microsoft Solutions Sharing Network 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 1
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 1
Microsoft - FlexWiki 1 1
Microsoft Windows Installer 20 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Python - IronPython 6 1
Microsoft - WiX Toolset - Windows Installer XML Toolset 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Apple Pay 519 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Зенкин Денис 263 6
Ковалев Александр 165 4
Ульянов Владимир 162 4
IntelBroker 8 3
Мамыкин Владимир 44 2
Федотов Николай 32 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Преображенский Евгений 18 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 2
Дьяков Петр 12 1
Данилин Александр 17 1
Вураско Александр 48 1
Храмцовская Наталья 48 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Бяхов Олег 59 1
Доля Алексей 67 1
Церенов Церен 47 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Ромашкин Алексей 16 1
Рамендик Михаил 19 1
Антимонов Сергей 11 1
Шаин Андрей 6 1
Карачаров Олег 7 1
Гаспарян Арман 5 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Шульгин Дмитрий 7 1
Данилов Андрей 4 1
Кононыхин Дмитрий 1 1
Батаршин Эдуард 2 1
Монастырская Наталья 3 1
Сычев Евгений 2 1
Бабак Юрий 1 1
Терещенко Владимир 1 1
Курбасов Михаил 1 1
Knowles-Carter Beyoncé Giselle - Ноулз-Картер Бейонсе Жизель 19 1
Hines Demetrius - Хайнс Деметриус 1 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 5 1
Assange Julian - Ассандж Джулиан 7 1
McCain John - МакКейн Джон 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Канада 5082 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Джорджия 335 5
США - Джорджия - Атланта 265 5
США - Мэриленд 299 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
США - Нью-Йорк 3180 3
США - Калифорния 4829 3
США - Техас 1048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
США - Иллинойс 340 2
Китай - Сычуань 96 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Германия - Бавария 73 1
США - Огайо - Кливленд 46 1
Канада - Онтарио 85 1
США - Оклахома 89 1
США - Нью-Мексико 249 1
США - Айова 129 1
США - Теннесси 125 1
США - Вайоминг 68 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Западная Виргиния 45 1
США - Индианаполис 41 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
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