Tesla Model X


СОБЫТИЯ

10.12.2025 Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США 1
27.11.2025 «Авито Авто»: средняя стоимость электромобилей с пробегом снизилась на 22% за год 2
09.01.2025 США начали расследование аварий из-за сбоев беспилотного ПО Tesla, которые компания скрывала от властей 1
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто 1
26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй 1
06.07.2023 Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет 1
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 1
17.05.2023 Tesla «убивает» аккумуляторы своих электромобилей на расстоянии. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
17.03.2022 Россия начинает строить собственные электромобили с отечественными аккумуляторами 1
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 1
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему 1
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 1
06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 2
18.06.2018 Режиссер «Карточного домика» едва не сгорел заживо в своей Tesla. Видео 1
31.05.2018 «Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены 1
03.10.2014 Новая «Tesla D» сможет преодолевать 90% пути на автопилоте. ФОТО 1
01.08.2014 Panasonic поможет Tesla обрушить цены на электромобили 1
16.07.2014 Tesla анонсировала бюджетный электромобиль Model 3 1
10.06.2014 Tesla сделает Supercharger стандартом для зарядки электромобилей 1
19.12.2013 GM померяется силами с Tesla в сегменте «народных» электромобилей 1
05.11.2013 Tesla заключила мега-контракт с Panasonic 2
02.04.2013 Mercedes выпустил серийный электромобиль 1

X Corp - Twitter 2907 3
Apple Inc 12628 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 3
Samsung SDI 84 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Microsoft Corporation 25237 1
Корус Консалтинг ГК 1335 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 247 1
IT Vison 15 1
МКД 72 1
IT Vision 23 1
Tencent Keen Security Lab 4 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 30 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 35 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 88 1
Tesla Motors 428 22
Связной ГК 1384 4
Moscow Tesla Club 4 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 3
Tesla Gigafactory 5 2
Hyundai Motor Company 419 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
LG Chem 27 1
Chevrolet 41 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Автодом - АВТОDOM 32 1
Volvo Penta 6 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 11 1
Rivian 2 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Stellantis - Maserati 14 1
Rosenbauer 2 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
UPS 210 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 75 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
Метиз завод 26 1
Hyndai 16 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
Kinetik 20 1
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 465 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 616 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 13
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 10
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13005 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2367 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 3
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 2
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5918 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3525 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 93 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7698 1
Видеокамера - Camcorder 2327 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 1
Управляемость - Manageability 1955 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 154 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 1
Tesla Model S 77 16
Tesla Model 3 50 15
Nissan Leaf - электромобиль 55 6
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 5
Porsche Taycan 9 3
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 3
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 3
Tesla Model Y 13 3
Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi innovative Electric Vehicle 4 2
Kia e-Niro 2 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 2
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 2
Renault Duster - кроссовер 6 1
InFocus Kangaroo 5 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Renault Twizy - электромобиль 1 1
Nissan NV200 - малотоннажный грузовой автомобиль 2 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Smart Fortwo 3 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 1
Volkswagen ID. series 10 1
BMW 3 Series 3 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 1
Chevrolet Bolt 4 1
Porsche Panamera 9 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 4 1
FreePik 1435 1
Chevrolet Spark 5 1
Stellantis - Maserati GranTurismo 7 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën e-Space Tourer 1 1
KIA Soul 7 1
Ford Mustang 16 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
Tesla FSDC - Full Self-Driving Computer - Процессор для беспилотных авто 2 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 405 9
Малис Александр 158 2
Иванова Дагмара 44 2
Киркина Александра 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Hines Demetrius - Хайнс Деметриус 1 1
Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 5 1
Уткина Анна 1 1
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
Свердлов Денис 201 1
Еремчук Алексей 1 1
Квашук Владимир 2 1
Nash William - Нэш Уильям 1 1
McCormack Mary - Маккормак Мэри 1 1
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 1
Morris Michael - Моррис Майкл 4 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 6 1
Клявин Олег 1 1
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 1
Щуровский Денис 8 1
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Nassi Ben - Насси Бен 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 18
Россия - РФ - Российская федерация 156876 11
США - Калифорния 4775 9
Европа 24637 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 7
Япония 13548 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 3
Южная Корея - Республика 6858 2
Израиль 2784 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
США - Колумбия - Вашингтон 1449 2
США - Техас 1012 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Норвегия - Королевство 1831 2
США - Джорджия 329 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
США - Нью-Мексико 247 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
США - Калифорния - Менло-Парк 30 1
США - Вашингтон штат 128 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Украина 7793 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
США - Вашингтон - Сиэтл 403 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 450 1
США - Юта 196 1
Великобритания - Банбери 6 1
США - Калифорния - Фримонт 16 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 1
Россия - УФО - Свердловская область 1737 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 13
Литий - Lithium - химический элемент 605 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 1
Аренда 2584 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
The Guardian - Британская газета 384 3
The Register - The Register Hardware 1696 3
NYT - The New York Times 1086 2
Wired - Издание 270 2
CNews - Auto.CNews 51 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Техноблог 62 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
The Verge - Издание 592 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Crunchbase 74 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
Автостат 44 4
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
СПбПУ Политехник НТИ 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
