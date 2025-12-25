Chevrolet Spark

Разделы

25.12.2025 «Авито Подработка» и «Авито Авто»: спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 г. вырос почти в 1,5 раза 1
12.08.2014 Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль 1
16.07.2014 Tesla анонсировала бюджетный электромобиль Model 3 1
24.09.2013 Запас хода электромобилей Tesla вырастет до 644 км 2
01.02.2013 Honda интегрирует Accord с Apple Siri 1
27.11.2012 Chevrolet оснастит свои автомобили функцией Apple Siri 1

Apple Inc 12653 2
Microsoft Corporation 25264 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 4
Tesla Motors 429 3
Volkswagen Audi Group 226 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Chevrolet 41 2
Ford 424 2
BMW Group 467 2
Mitsubishi Motors 24 1
Tesla Gigafactory 5 1
Honda - Acura 19 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 115 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7679 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 78 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 44 1
Podcasts - Подкастинг 296 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Tesla Model 3 50 3
Tesla Model S 77 3
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 79 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 2
Apple Siri - Голосовой помощник 418 2
Nissan DAYZ Roox 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
BMW 3 Series 3 1
Apple iOS 8270 1
Honda Accord 16 1
Tesla Model X 29 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 410 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 4
Россия - РФ - Российская федерация 157404 3
Япония 13556 3
США - Калифорния 4776 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 1
Канада 4986 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Литий - Lithium - химический элемент 606 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
CNews - Auto.CNews 51 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

