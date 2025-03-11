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HVAC Климатическое оборудование, техника Климат-контроль Climate control
HVAC и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1051 1
|Павлов Андрей 40 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Кузьмин Дмитрий 7 1
|Гаврилов Виктор 7 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Карпов Алексей 24 1
|Мартынюк Александр 13 1
|Солонин Виталий 89 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Гутман Виктор 17 1
|Гайдаш Дмитрий 15 1
|Борисова Полина 13 1
|Харас Борис 9 1
|Шмелев Евгений 5 1
|Романов Игорь 5 1
|Чернович Михаил 3 1
|Быков Виктор 4 1
|Ушков Валерий 3 1
|Григорьев Илья 2 1
|Грачёв Юрий 2 1
|Тикунов Владимир 3 1
|Ряшин Николай 8 1
|Флейшман Светлана 4 1
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