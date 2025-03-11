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Индексная книга (каталог) CNews*
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HVAC Климатическое оборудование, техника Климат-контроль Climate control


11.03.2025 «Exeed Центр Автодом Варшавка» представляет интеграцию технологий искусственного интеллекта Deepseek 1
22.11.2024 Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux 1
20.07.2023 Нейросеть «Авто.ру» для определения комплектации машины теперь доступна всем россиянам 1
02.06.2023 «Почта России» протестирует дронопорты-почтоматы 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 1
13.04.2021 Исследование: 75% россиян хотят установить систему «умный дом» в собственных квартирах 1
03.02.2021 При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты? 1
04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
11.06.2019 Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM 1
28.12.2016 velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с 1
11.07.2014 В Land Rover появится электронный «помощник-самоучка». ВИДЕО 1
12.11.2013 Робот-охранник получил 5 млн от «Сколково». ФОТО 1
18.07.2013 Инфотейнмент-система от Ford стала причиной судебного иска 1
15.05.2013 Nissan разрешил писать приложения для электромобиля 1
27.11.2012 Chevrolet оснастит свои автомобили функцией Apple Siri 1
13.09.2012 «Риттал» представила новую универсальную стойку TS IT в России 1
15.12.2011 «Астерос» и «Ситроникс» построили корпоративный дата-центр для «Башнефти» 1
30.03.2011 «АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС 1
04.02.2011 Автомобили научатся понимать жесты 1
17.11.2010 «Умная электроника» научилась управлять «умным» домом при помощи iPad 1
27.09.2010 Обзор за неделю: управлять "умным" домом можно на расстоянии 1
20.09.2010 Baldwin и Control4 создали «умный» дверной замок 1
09.06.2010 Герман Лопатин: Все началось с домашнего кинотеатра 1
21.05.2010 Greener Gadgets Design 2010: сделай свой мир чище 1
26.04.2010 CNews запускает раздел об "умном" доме 1
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 1
05.11.2008 Auto.CNews: все о хайтеке в автомобилях 1
01.11.2006 "Инфоком – 2006": ИТ-взгляд на нацпроекты 1
22.08.2006 Умные офисы: стандарты комфорта 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1
18.05.2006 В Москве состоится конференция по инфраструктуре ЦОД 1
02.02.2006 В России создана первая независимая сеть дата-центров 1
15.09.2004 Виктор Гутман: Системы «Умный дом» за $3-5 тыс. будут доступны уже скоро 1
31.03.2004 Nokia и Matsushita вошли в руководство UPnP Forum 1
23.05.2001 Golden Telecom: на рынке еще много места для роста 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

HVAC и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1650 4
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 4
Samsung Electronics 10301 2
МегаФон 9009 2
Cisco Systems 5127 2
Huawei 3967 2
Apple Inc 12170 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Крок - Croc 1778 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Crestron 100 2
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 28 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Lampertz 16 2
Ballu Industrial Group 44 2
Dell EMC 5037 1
Amazon Inc - Amazon.com 3020 1
Yandex - Яндекс 7475 1
Microsoft Corporation 24701 1
Xiaomi 1761 1
LG Electronics 3622 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Toshiba Corporation 2931 1
MIT Media Lab 23 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Canon 1401 1
Schneider Electric 575 1
Sony 6556 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
СЭМ НПО - Научно-производственное объединение 8 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Lenovo Motorola 3503 1
Stack Group - Стек Групп 160 1
Yahoo! 3698 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 3
Tata Motors - Jaguar Cars 123 3
Почта России ПАО 2123 2
BMW Group 450 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Volkswagen Audi Group 209 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 2
Chevrolet 39 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Hyundai Motor Company 390 1
Tesla Motors 401 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Volkswagen Group - VW 284 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Ford 413 1
UMA - United Music Agency 40 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company 234 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Меркури - Mercury 213 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Ford Motor 166 1
Моторинвест 13 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24352 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6075 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12548 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30003 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9690 7
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 561 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 5
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2597 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24658 5
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7674 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 538 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2199 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11261 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5681 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2258 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20807 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9470 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16225 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19786 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3045 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24358 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28007 3
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Apple iOS 7863 3
Apple iPad 3871 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1135 2
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Huawei Mate - серия смартфонов 363 1
Apple Siri - Голосовой помощник 400 1
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Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 493 1
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1008 1
Nissan Leaf - электромобиль 52 1
Microsoft Windows 98 443 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Nissan Qashqai 14 1
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Microchip SureFeed Automatic 1 1
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Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 5 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 7 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1675 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2517 1
США - Калифорния 4632 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 1
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5573 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 699 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2923 1
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Открытые системы ИД 175 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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