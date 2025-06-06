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Тикунов Владимир
УПОМИНАНИЯ
Тикунов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
|Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
|Utilex - NOTA ЦОД на парковке - NOTA Модульный ЦОД 2 1
|Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
|Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
|Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 12 1
|Utilex - Clever Breeze 8 1
|Жигалин Александр 1 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Ефимов Петр 39 1
|Варивода Владимир 14 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Тихомиров Леонид 11 1
|Волков Леонид 14 1
|Богданов Максим 35 1
|Поляков Александр 53 1
|Белевицкий Сергей 8 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Васильев Михаил 15 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Пильцов Сергей 6 1
|Гутара Константин 3 1
|Решетников Александр 1 1
|Джаарбеков Станислав 3 1
|Бродский Леонид 3 1
|Свиридов Игорь 5 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Романов Игорь 5 1
|Нитенко Владимир 1 1
|Оболенская Марианна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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