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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тикунов Владимир


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Умные» климатические комплексы для электроники систем накопительного кольца импортозаместили для СКИФ. 1
21.11.2012 Maykor займется поставкой и обслуживанием инфраструктурных решений «Утилекс» 1
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тикунов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Utilex - Утилекс 47 3
АйТи 1384 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
ФОРС - Центр разработки 652 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
МегаФон 9312 1
Softline - Софтлайн 2995 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Leta IT-company 133 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Информзащита 791 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
Merlion - Мерлион 844 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Актион МЦФЭР 56 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 94 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Сервис Плюс 184 1
Телеком Сервис 4 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
МегаФон - Мобиком 225 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Газпром ПАО 1369 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 275 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11433 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5960 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2672 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 822 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20869 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7688 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30637 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2581 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6538 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2234 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1314 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16373 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3358 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1181 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1332 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 65 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 1
Стандартизация - Standardization 2178 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1313 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9688 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3687 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31992 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1474 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2632 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 1
Пропускная способность - Bandwidth 1780 1
Utilex - NOTA ЦОД на парковке - NOTA Модульный ЦОД 2 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 12 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Жигалин Александр 1 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Ефимов Петр 39 1
Варивода Владимир 14 1
Алексеев Игорь 3 1
Тихомиров Леонид 11 1
Волков Леонид 14 1
Богданов Максим 35 1
Поляков Александр 53 1
Белевицкий Сергей 8 1
Разуваев Владимир 18 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Васильев Михаил 15 1
Алмазов Андрей 2 1
Пильцов Сергей 6 1
Гутара Константин 3 1
Решетников Александр 1 1
Джаарбеков Станислав 3 1
Бродский Леонид 3 1
Свиридов Игорь 5 1
Филимонов Сергей 46 1
Романов Игорь 5 1
Нитенко Владимир 1 1
Оболенская Марианна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149451 3
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2756 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 375 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1731 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 961 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1161 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2571 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 175 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14166 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5602 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4779 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9158 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11269 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6012 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49320 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Образование в России 2371 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5118 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52725 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3011 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 393 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16743 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6176 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 658 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5953 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7043 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5731 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1949 1
Металлы - Медь - Copper 812 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 431 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3309 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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