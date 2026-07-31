Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия Уральские горы Уральский хребет Большой Урал
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 40
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Перовский Лев 7 2
|Щербаков Антон 11 2
|Филимонов Сергей 46 1
|Березной Андрей 77 1
|Зенин Николай 8 1
|Степаненко Антон 16 1
|Заборский Юрий 1 1
|Скурихин Владимир 17 1
|Малышев Денис 13 1
|Гетманец Георгий 9 1
|Хворостова Екатерина 5 1
|Романов Игорь 6 1
|Шишмарев Сергей 36 1
|Спицин Андрей 4 1
|Махлин Сергей 12 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Соколова Алина 2 1
|Цаплин Никита 86 1
|Татаринов Виктор 1 1
|Тикунов Владимир 4 1
|Мухин Иван 1 1
|Демяненко Алексей 24 1
|Гостищев Павел 1 1
|Джур Инна 8 1
|Бариева Антонина 2 1
|Гудимов Павел 2 1
|Чупейкин Андрей 2 1
|Орловский Виктор 408 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Макаров Сергей 13 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Величко Валерий 16 1
|Телюков Олег 10 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Бурков Александр 3 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Tom’s Hardware 599 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2388 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
|Известия ИД 767 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.