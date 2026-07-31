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Россия Уральские горы Уральский хребет Большой Урал

СОБЫТИЯ


31.07.2026 «Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане 1
24.03.2025 Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone 1
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье 1
19.05.2023 МТС прокачала сеть в предгорье самых высоких вершин Южного Урала 1
02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED 1
20.02.2023 Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страны 1
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
05.06.2017 «Ростелеком» и Свердловская область договорились о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности 1
09.11.2016 «Мегафон»: Челябинский бизнес лидирует в MNP портациях на Урале 1
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
19.01.2015 «Уралтрансбанк» с помощью ActiveCloud запускает продажи облачных бизнес-сервисов в УРФО 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
08.12.2014 «Билайн» включил 4G в Тюмени 1
16.09.2013 AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Ямал-402» 1
15.10.2012 «Мотив» выходит на рынок сотовой связи ЯНАО 1
06.06.2012 Вся Россия в одном доме 1
10.10.2011 Гостиница «Большой Урал» увеличила скорость обслуживания клиентов с помощью «БИТ:Отель 8» 2
06.04.2011 «МегаФон» с начала года увеличил количество базовых станций 3G на Урале на 15% 1
31.03.2011 В «МегаФоне» назначены новые руководители двух филиалов 1
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 1
12.11.2008 В Антарктиде обнаружены невозможно высокие горы 1
04.03.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4" в печати 1
22.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4". Демоверсия 1
19.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4": Видео и скриншоты 1
07.02.2008 "Полный привод 2: УАЗ 4X4" в разработке 1
27.04.2007 "Уральский призыв" стартовал 2
17.04.2007 "Уральский призыв" начинается 2
01.03.2007 "Уральский призыв" в разработке 2
05.06.2006 Центр не пускает регионы в космос 1
05.06.2006 Центр не пускает регионы в космос 1
01.03.2006 "Мегафон-Урал" подвел итоги 1
28.11.2005 6 декабря откроется ярмарка "ИнтерОргтехника. Связь – 2005" 1
21.11.2005 6 декабря откроется ярмарка "ИнтерОргтехника. Связь – 2005" 1
24.10.2005 6 декабря откроется ярмарка "ИнтерОргтехника. Связь – 2005" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

9583 8
1C - Avalon Style Entertainment 50 7
МегаФон 10714 7
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 5
Ростелеком 10935 4
ИВС Сети 12 3
Интерсист - Интерсист-Сервис 8 3
Уральский компьютерный дом - УКД 3 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
МегаФон - Мобиком 230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 2
Nvidia Corp 3995 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Hughes 114 1
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 15 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 67 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 1
Defender 159 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 1
RuVDS - МТ Финанс 106 1
К2Тех - K2Tech 353 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
Samsung Electronics 11050 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
Huawei 4667 1
Lenovo Group 2445 1
LG Electronics 3734 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 1
Intel Corporation 12805 1
Softline - Софтлайн 3738 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5882 1
Fortnite 95 1
Acer Group - Acer Inc 2773 1
TP-Link - ТП-Линк 230 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 7
ПРП - Пермрегионпроект 7 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Цифроград 171 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
Газпром ПАО 1492 2
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 1
Гранд Макет Россия - Национальный шоу-музей 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1298 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1901 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 241 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29666 9
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 195 7
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 11 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 648 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
ИнтерОргтехника 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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