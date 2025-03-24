Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone

В Китае создан уникальный экран плотностью 127 000 ppi против примерно 300-500 у современных дисплеев (460 ppi у iPhone 16 Pro Max). Авторы называют созданные ими пиксели самыми маленькими в мире. В разработке использован материал, обнаруженный в России – перовскит.

Революция по-китайски

Исследователи из Чжэцзянского университета (Китай) создали пиксели размером около 90 нм, пишет Tom’s Hardware. По заверениям авторов, это самые крошечные пиксели в мире – благодаря им плотность дисплеев может увеличиться до 127 000 пикселей на дюйм (ppi).

Для сравнения, у смартфона Apple iPhone 16 Pro Max дисплей, считающийся одним из лучших в мире имеет плотность 460 ppi – в 276 раз более низкую.

Новые пиксели китайские ученые назвали nano-PeLED. Это потенциальная революция в производстве дисплеев, так как нынешние технологии не позволяют создавать пиксели размерами менее 10 мкм, а это в 111 раз больше, чем 90 нм.

Интернациональная технология

Над nano-PeLED работали физики, инженеры и эксперты по фотонике из Чжэцзянского университета в Китае. Посильную помощь им оказывали специалисты Кембриджского университета (Великобритания), а основу новой технологии составляет материал, открытый в России.

FreePik Дисплеи nano-PeLED потенциально могут улучшить качество картинки в десятки и даже сотни раз

Дисплеи nano-PeLED имеют в своей основе перовскит – минерал, титанат кальция. Он был обнаружен в 1839 г. в Уральских горах и назван в честь русского минералолога и экс-министра внутренних дел Российской империи Льва Перовского.

Перовскит – это сравнительно недорогой и простой в производстве кристаллический материал. Его часто используют при изготовлении солнечных панелей. В России перовскит, как сообщал CNews, тоже считают подходящим материалом для создания суперсовременных дисплеев.

Идеальный дисплей

Исследователи из Чжэцзянского университета подчеркивают, что новые микро- и наноперовскитные светодиоды (micro/nano-PeLEDs) могут стать «ультимативной технологией» (ultimate technology) в производстве мельчайших пикселей. У нано-PeLED есть ряд положительных аспектов, которые должны подтолкнуть к внедрению этой технологии. Например, создатели утверждают, что эти новые светодиоды более дешевы в производстве, чем светодиоды, основанные на других технологиях,

По словам разработчиков, в настоящее время самой передовой технологией для дисплеев являются микросветодиоды – microLED. Их чаще всего можно встретить в передовых шлемах дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).

Но авторы подчеркнули, что по сравнению с nano-PeLED эти microLED не такие уж микро – они в 111 раз крупнее. Новые nano-PeLED могли бы поднять AR и VR на новый уровень за счет гораздо более высокой плотности экрана и, следовательно, более высокого разрешения. А чем выше разрешение, тем выше итоговое качество изображения. Также новые nano-PeLED более эффективны в сравнении с micro-LED. Последние становятся менее яркими при физическом уменьшении их размеров, тогда как наносветодиоды на основе перовскита такого недостатка лишены.

Революция требует подготовки

Технология nano-PeLED хоть и потенциально революционна, но полностью переформатировать давно сформировавшийся рынок дисплеев в ближайшем будущем ей явно не под силу. Она далека одновременно и от завершения, и от коммерциализации – нынешние прототипы nano-PeLED могут излучать лишь один цвет, то есть работают в монохромном режиме.

Также ученым предстоит изучить долговечность nano-PeLED в реальны условиях. Помимо этого, существует другая аппаратная проблема – обычные фотолитографические процессы не подходят для прямого формирования рисунка на слоях перовскита, поскольку они могут повредить минерал, пишет Tom’s Hardware.

Создатели nano-PeLED в настоящее время сотрудничают с китайской компанией LinkZill, которая, в теории, может помочь им в вопросе коммерциализации созданной ими технологии и подготовке ее к использованию в массовом производстве дисплеев nano-PeLED.