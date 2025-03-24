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Перовскит минерал, титанат кальция эмпирическая формула: CaTiO3
Перовскит и организации, системы, технологии, персоны:
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