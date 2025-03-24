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Перовскит минерал, титанат кальция эмпирическая формула: CaTiO3


24.03.2025 Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone 1
16.01.2025 Физики СПбГУ открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора 1
07.11.2024 Физики СПбГУ изучили свечение перспективного перовскитного полупроводника 1
04.10.2024 Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС 1
04.09.2024 В НИЯУ МИФИ получен новый полупроводник для оптоэлектроники 2
28.08.2024 Золотая решетка и фотонный кристалл повысят эффективность солнечных элементов 2
05.08.2024 Увеличена эффективность полупрозрачных солнечных панелей для окон 1
12.07.2024 Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении 1
19.06.2024 В Университете МИСИС научат создавать технологии для «умного» города 1
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов 2
02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED 2
06.02.2023 Ученые представили промышленные прототипы солнечных фотомодулей для маломощной электроники 1
27.07.2020 Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме 1
04.02.2020 Российские ученые придумали, как продлить срок службы экранов гаджетов 1
13.06.2018 Дешевая технология повысит эффективность солнечных панелей до 30% 1
15.10.2012 Разгадана тайна исчезнувшего ксенона 1
12.05.2012 Строение Земли: японцы нашли "пропавший кремний" 1
30.10.2007 Химический состав мантии влияет на геологические процессы в недрах Земли 1
09.03.2007 Разработана модель движения литосферных плит 1
04.08.2006 Новый материал в 5 раз повысит плотность памяти FeRAM 1
04.08.2006 Новый материал в 5 раз повысит плотность памяти FeRAM 1
09.03.2006 Тонкопленочный холодильник достиг рекордной эффективности 2
09.03.2006 Тонкопленочный холодильник достиг рекордной эффективности 2

Публикаций - 23, упоминаний - 29

Перовскит и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2043 2
Fujitsu Laboratories 46 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
K2 - К2РУ - SourceCode 93 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Композит 94 2
НСПК - Национальная система платежных карт 822 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 4
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
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РАН ИСПМ - Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова 2 1
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