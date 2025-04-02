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Адиабатическое охлаждение термодинамический процесс в макроскопической системе



02.04.2025 WildTeam проектирует центры обработки данных общей мощностью 350 МВт 1
26.04.2017 Александра Эрлих -

Энергоэффективно не значит дорого

 1
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии 1
31.10.2013 Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД 2
09.03.2006 Тонкопленочный холодильник достиг рекордной эффективности 1
09.03.2006 Тонкопленочный холодильник достиг рекордной эффективности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Адиабатическое охлаждение и организации, системы, технологии, персоны:

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