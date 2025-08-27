«Датарк» и ГК «Хост» построили модульный ЦОД для крупного металлургического предприятия . Такой подход позволил оптимально разместить оборудование на площадке, упростить подключение инженерных систем и ускорить ввод объекта в эксплуатацию без ущерба для производственных процессов. Новый модульный ЦОД рассчитан на размещение 12 серверных стоек общей мощностью 84 кВт. Резервирование выполнено по схеме N+1 как в ИБП, так по линии силовой кабельной системы. В качестве источников б

«Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга зации от российского производителя. Она обеспечивает сбор и представление данных о состоянии инженерных систем, рассылку сообщений в Telegram и SMS-уведомлений. «В данном проекте мы сделали ставку на модульный ЦОД нашего давнего и проверенного партнера – компании GreenMDC, разработки которой прекрасно зарекомендовали себя в крупных российских предприятиях, к числу которых относится наш зака

Sitronics Group поставила модульный ЦОД машиностроительному предприятию под ключ s Group более 20 лет проектирует и строит центры обработки данных. Сейчас компания также производит модульные ЦОДы мощностью до 900 кВт, соответствующие международным стандартам надежности Upti

OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC разработчик технологий в области телекоммуникаций и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД), начинают сотрудничать для продвижения решений вендора. Портфель OCS пополнили современные модульные ЦОДы, которые быстро масштабируются от 2 до 200 стоек по мере увеличения потребности в вычислительных мощностях, а также просты в логистике: в разобранном виде их можно перевозить по

GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области ером GreenMDC выступила ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Новый модульный ЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoorNGm установили в историческом центре Волгограда. При выборе оборудования заказчик ориентировался на решение, которое учитывает будущий переезд орг

Всеволод Воробьев - Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам личных цифровых технологий именно потому, что им необходимо обрабатывать огромные массивы данных, и модульные ЦОДы лучше всего подходят для решения этих задач. Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Д

Optimod – готовый модульный ЦОД на складе ДАТАРК ого оборудования, волатильности курса рубля, компания ДАТАРК, разработчик и производитель модульных центров обработки данных в России, начала разработку складской программы и выпустила первый готовый модульный ЦОД «под ключ» – DATARK Optimod. Он уже доступен к покупке для любой компании. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК. Optimod позволяет оптимизировать временные рамки проекта, с

Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода спецификой этих решений, мы благодаря тесному сотрудничеству с вендорами организовали для заказчика посещение площадок различных производителей. Это позволило ВТЗ принять взвешенное решение и выбрать модульный ЦОД производства GreenMDC. Для установки такого дата-центра требовалось минимум подготовительных мероприятий – завод просто выделил площадку. При этом МЦОД предусматривал возможность

МТС построила свой первый модульный ЦОД за Уралом МТС объявила об открытии нового центра обработки данных (ЦОД) в Новосибирске. Это первый модульный ЦОД МТС в восточной части России и тринадцатый в федеральной сети дата-центров компании. Корпоративные клиенты МТС в Сибири смогут использовать новые мощности для миграции ИТ-систем в

Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода становка. Все работы были выполнены «под ключ»: от проектирования до сдачи в эксплуатацию полностью работоспособной инфраструктуры. На заводе реализовано современное эффективное комплексное решение – модульный ЦОД, спроектированный и реализованный с учетом потребностей конкретного заказчика. Оборудование было успешно введено в эксплуатацию и полностью подготовлено для установки и использова

МТС построит модульный ЦОД в Приморье нтра обработки данных за два года составит около 1,5 млрд.руб. ЦОД будет состоять из четырех модулей и вместит не менее 500 стандартных серверных стоек. Завершить строительство планируется в 2021 г. «Модульный ЦОД станет вторым на территории Приморского края. Актуальность его строительства продиктована потребностями и запросами дальневосточного бизнеса. Например, за год объем хранимых данны

GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе вписывается в комплекс производственных строений ДКС. Начальник отдела системного администрирования компании ДКС Денис Родионов отметил: «Благодаря этому проекту у компании ДКС появился корпоративный модульный ЦОД, оснащенный самыми современными системами: системами распределения и бесперебойного питания, охлаждения, АУГП/СКД, диспетчеризации и др. Немаловажной особенностью также является к

МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД ко #CloudМТС, а также услуг по обработке больших массивов данных при помощи BDaaS-инфраструктуры МТС (Big-Data-as-a-Service). Совокупные инвестиции МТС в новый дата-центр составят 2,5 млрд руб. Новый модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров возможностью масштабировать необходимые вычислительные мощности под конкретную задачу. «Развитие цифровых сервисов и органический рост инте

«ЦИТ ВО» внедрил модульный ЦОД от GreenMDC В феврале 2018 г. для органов исполнительной власти Волгоградской области был запущен в эксплуатацию модульный ЦОД, предсобранный на производстве. Надежная инженерная инфраструктура позволит органам исполнительной власти Волгоградской области расширить перечень услуг, предоставляемых государст

«Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода альность информации, минимизировать затраты на обслуживание.Специалисты «Ланит-Сибирь» спроектировали системы модульного центра обработки данных DataStone+ производства российской компании «Утилекс». Модульный ЦОД DataStone+ обладает полной самодостаточной инфраструктурой и включает в себя: систему размещения оборудования (3 стойки 42U, которые объединены вместе с кондиционерами в единый ге

Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку» er Electric, модульный подход позволяет снизить совокупную стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) на $2–7 в пересчете на 1 Вт мощности ЦОДа. «Экономия электроэнергии идет за счет того, что модульные ЦОДы обычно более компактны, чем «классические». Объем воздуха, который нужно охлаждать, в них меньше, поэтому системы кондиционирования потребляют меньше электроэнергии», — поясняет

«Миран-2» запустил в коммерческую эксплуатацию второй модульный ЦОД от GreenMDC а также офисная часть, в которой располагается круглосуточная техническая поддержка и системы диспетчеризации. Подготовкой площадки к установке модуля занималась компания Sunline Engineering. «Первый модульный ЦОД компании GreemMDC, размещенный на площадке “Миран-2”, зарекомендовал себя как объект готовой инфраструктуры, позволяющий в короткие сроки увеличить емкость дата-центра, используя

«Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE асширения мощности основного дата-центра. Исполнителем проекта был выбран уже зарекомендовавший себя тандем — HPE и «Техносерв». Предложенное компаниями решение включало в себя продукт «Техносерва» — модульный ЦОД «ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру, спроектированную на оборудовании HPE под задачи «Аэрофлота». «Проект стал органичным продолжением плодотворного сотрудничества “Аэрофлота”, HPE и

ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения консорциума, новый центр обработки данных является экономичным аналогом импортных продуктов, позволяющим в сжатые сроки создавать всю инфраструктуру модульного ЦОДа на базе отечественных разработок. Модульный ЦОД (МЦОД) создаётся на базе автономной инфраструктуры от «Утилекс» — быстровозводимого модуля NOTA 5x7kW с внутренними размерами 3*6,3*3 метра. В состав модуля входят фальшпол, АУГПТ

«Энтайп»: Модульные контейнеры – новое слово в ЦОДостроении исходит по мере роста потребностей. CNews: Как вы оцениваете динамику спроса российских компаний на модульные ЦОДы в 2013 г. по сравнению с периодом двухлетней давности? Андрей Горемульта: ИТ –

Модульный ЦОД «Аэрофлота», созданный HP и «Техносервом», признан «Высокотехнологичным ЦОДом года» Т-сервисов в круглосуточном режиме и минимизировать совокупную стоимость владения. В ходе проекта на территории собственного летного комплекса авиаперевозчика в Шереметьево за 6 месяцев был развернут модульный ЦОД. Решение включало в себя продукт «Техносерва» — модульный ЦОД «ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру, спроектированную на оборудовании HP под задачи «Аэрофлота». По информации «Те

«Аэрофлот» выбрал модульный ЦОД от HP и «Техносерва» а территории собственного летного комплекса в Шереметьево со сроком реализации 6 месяцев, предложенном компанией «Техносерв» в партнерстве с HP. Решение включало в себя продукт компании «Техносерв» — модульный ЦОД «ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру, спроектированную на оборудовании HP под задачи «Аэрофлота». Проект был выполнен с привлечением лизинговой схемы, организованной подразделением фин