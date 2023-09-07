Optimod – готовый модульный ЦОД на складе ДАТАРК

Компания ДАТАРК завершила реализацию проекта по изготовлению на склад модульного центра обработки данных DATARK Optimod.

В условиях быстро меняющегося рынка – ухода вендоров, увеличения сроков поставки инженерного оборудования, волатильности курса рубля, компания ДАТАРК, разработчик и производитель модульных центров обработки данных в России, начала разработку складской программы и выпустила первый готовый модульный ЦОД «под ключ» – DATARK Optimod. Он уже доступен к покупке для любой компании. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

Optimod позволяет оптимизировать временные рамки проекта, существенно сокращая время реализации, минимизировать риски и защитить инвестиции заказчика.

DATARK Optimod

Технические характеристики соответствуют запросам рынка. DATARK Optimod рассчитан на восемь стоек глубиной 1200 мм с ИТ-нагрузкой 60 кВт, три ввода электроснабжения, ИБП со временем автономии до 30 минут, внутрирядными кондиционерами с резервированием N+1. Транспортный габарит оптимален для доставки МЦОД любым видом транспорта.

Конструктивная оболочка имеет пылевлагозащиту по стандарту IP66, вторую степень огнестойкости и сейсмостойкость 9 баллов по MSK-64, а также антикоррозионную защита на срок службы в 15 лет.

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Модульный ЦОД DATARK Optimod полностью готов к установке и может быть перемещен в короткие сроки на любую площадку с возможностью обслуживания сертифицированными инженерами компании ДАТАРК.

В случае быстрой реализации проекта ДАТАРК планирует развивать данное направление в будущем.