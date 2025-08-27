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ЦОД Модульный modular data center Модульные центры обработки данных МЦОД Контейнерный ЦОД КЦОД

Центры обработки данных (ЦОД) являются основой цифровой экономики и экономики данных, обеспечивая бесперебойную работу ИТ-сервисов. Последние несколько лет наблюдается тренд на создание предприятиями собственных некапитальных модульных дата-центров с высоким уровнем заводской готовности.

СОБЫТИЯ

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27.08.2025 «Датарк» и ГК «Хост» построили модульный ЦОД для крупного металлургического предприятия

. Такой подход позволил оптимально разместить оборудование на площадке, упростить подключение инженерных систем и ускорить ввод объекта в эксплуатацию без ущерба для производственных процессов. Новый модульный ЦОД рассчитан на размещение 12 серверных стоек общей мощностью 84 кВт. Резервирование выполнено по схеме N+1 как в ИБП, так по линии силовой кабельной системы. В качестве источников б
04.03.2025 «Кит-системс» и GreenMDC построили модульный ЦОД для машиностроительного холдинга

зации от российского производителя. Она обеспечивает сбор и представление данных о состоянии инженерных систем, рассылку сообщений в Telegram и SMS-уведомлений. «В данном проекте мы сделали ставку на модульный ЦОД нашего давнего и проверенного партнера – компании GreenMDC, разработки которой прекрасно зарекомендовали себя в крупных российских предприятиях, к числу которых относится наш зака
09.01.2025 Sitronics Group поставила модульный ЦОД машиностроительному предприятию под ключ

s Group более 20 лет проектирует и строит центры обработки данных. Сейчас компания также производит модульные ЦОДы мощностью до 900 кВт, соответствующие международным стандартам надежности Upti
17.12.2024 OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC

разработчик технологий в области телекоммуникаций и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД), начинают сотрудничать для продвижения решений вендора. Портфель OCS пополнили современные модульные ЦОДы, которые быстро масштабируются от 2 до 200 стоек по мере увеличения потребности в вычислительных мощностях, а также просты в логистике: в разобранном виде их можно перевозить по

29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области

ером GreenMDC выступила ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Новый модульный ЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoorNGm установили в историческом центре Волгограда. При выборе оборудования заказчик ориентировался на решение, которое учитывает будущий переезд орг
29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

личных цифровых технологий именно потому, что им необходимо обрабатывать огромные массивы данных, и модульные ЦОДы лучше всего подходят для решения этих задач. Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Д
07.09.2023 Optimod – готовый модульный ЦОД на складе ДАТАРК

ого оборудования, волатильности курса рубля, компания ДАТАРК, разработчик и производитель модульных центров обработки данных в России, начала разработку складской программы и выпустила первый готовый модульный ЦОД «под ключ» – DATARK Optimod. Он уже доступен к покупке для любой компании. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК. Optimod позволяет оптимизировать временные рамки проекта, с
20.12.2022 Softline и GreenMDC создали модульный ЦОД для Волжского трубного завода

спецификой этих решений, мы благодаря тесному сотрудничеству с вендорами организовали для заказчика посещение площадок различных производителей. Это позволило ВТЗ принять взвешенное решение и выбрать модульный ЦОД производства GreenMDC. Для установки такого дата-центра требовалось минимум подготовительных мероприятий – завод просто выделил площадку. При этом МЦОД предусматривал возможность

22.08.2022 МТС построила свой первый модульный ЦОД за Уралом

МТС объявила об открытии нового центра обработки данных (ЦОД) в Новосибирске. Это первый модульный ЦОД МТС в восточной части России и тринадцатый в федеральной сети дата-центров компании. Корпоративные клиенты МТС в Сибири смогут использовать новые мощности для миграции ИТ-систем в
12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода

становка. Все работы были выполнены «под ключ»: от проектирования до сдачи в эксплуатацию полностью работоспособной инфраструктуры. На заводе реализовано современное эффективное комплексное решение – модульный ЦОД, спроектированный и реализованный с учетом потребностей конкретного заказчика. Оборудование было успешно введено в эксплуатацию и полностью подготовлено для установки и использова
13.12.2019 МТС построит модульный ЦОД в Приморье

нтра обработки данных за два года составит около 1,5 млрд.руб. ЦОД будет состоять из четырех модулей и вместит не менее 500 стандартных серверных стоек. Завершить строительство планируется в 2021 г. «Модульный ЦОД станет вторым на территории Приморского края. Актуальность его строительства продиктована потребностями и запросами дальневосточного бизнеса. Например, за год объем хранимых данны
29.01.2019 GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе

вписывается в комплекс производственных строений ДКС. Начальник отдела системного администрирования компании ДКС Денис Родионов отметил: «Благодаря этому проекту у компании ДКС появился корпоративный модульный ЦОД, оснащенный самыми современными системами: системами распределения и бесперебойного питания, охлаждения, АУГП/СКД, диспетчеризации и др. Немаловажной особенностью также является к
08.06.2018 МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД

ко #CloudМТС, а также услуг по обработке больших массивов данных при помощи BDaaS-инфраструктуры МТС (Big-Data-as-a-Service). Совокупные инвестиции МТС в новый дата-центр составят 2,5 млрд руб. Новый модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров возможностью масштабировать необходимые вычислительные мощности под конкретную задачу. «Развитие цифровых сервисов и органический рост инте
19.04.2018 «ЦИТ ВО» внедрил модульный ЦОД от GreenMDC

В феврале 2018 г. для органов исполнительной власти Волгоградской области был запущен в эксплуатацию модульный ЦОД, предсобранный на производстве. Надежная инженерная инфраструктура позволит органам исполнительной власти Волгоградской области расширить перечень услуг, предоставляемых государст
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода

альность информации, минимизировать затраты на обслуживание.Специалисты «Ланит-Сибирь» спроектировали системы модульного центра обработки данных DataStone+ производства российской компании «Утилекс». Модульный ЦОД DataStone+ обладает полной самодостаточной инфраструктурой и включает в себя: систему размещения оборудования (3 стойки 42U, которые объединены вместе с кондиционерами в единый ге
22.06.2017 Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку»

er Electric, модульный подход позволяет снизить совокупную стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) на $2–7 в пересчете на 1 Вт мощности ЦОДа. «Экономия электроэнергии идет за счет того, что модульные ЦОДы обычно более компактны, чем «классические». Объем воздуха, который нужно охлаждать, в них меньше, поэтому системы кондиционирования потребляют меньше электроэнергии», — поясняет

19.09.2016 «Миран-2» запустил в коммерческую эксплуатацию второй модульный ЦОД от GreenMDC

а также офисная часть, в которой располагается круглосуточная техническая поддержка и системы диспетчеризации. Подготовкой площадки к установке модуля занималась компания Sunline Engineering. «Первый модульный ЦОД компании GreemMDC, размещенный на площадке “Миран-2”, зарекомендовал себя как объект готовой инфраструктуры, позволяющий в короткие сроки увеличить емкость дата-центра, используя

19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE

асширения мощности основного дата-центра. Исполнителем проекта был выбран уже зарекомендовавший себя тандем — HPE и «Техносерв». Предложенное компаниями решение включало в себя продукт «Техносерва» — модульный ЦОД «ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру, спроектированную на оборудовании HPE под задачи «Аэрофлота». «Проект стал органичным продолжением плодотворного сотрудничества “Аэрофлота”, HPE и 
16.03.2015 ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения

консорциума, новый центр обработки данных является экономичным аналогом импортных продуктов, позволяющим в сжатые сроки создавать всю инфраструктуру модульного ЦОДа на базе отечественных разработок. Модульный ЦОД (МЦОД) создаётся на базе автономной инфраструктуры от «Утилекс» — быстровозводимого модуля NOTA 5x7kW с внутренними размерами 3*6,3*3 метра. В состав модуля входят фальшпол, АУГПТ
18.12.2013 «Энтайп»: Модульные контейнеры – новое слово в ЦОДостроении

исходит по мере роста потребностей. CNews: Как вы оцениваете динамику спроса российских компаний на модульные ЦОДы в 2013 г. по сравнению с периодом двухлетней давности? Андрей Горемульта: ИТ –
14.11.2013 Модульный ЦОД «Аэрофлота», созданный HP и «Техносервом», признан «Высокотехнологичным ЦОДом года»

Т-сервисов в круглосуточном режиме и минимизировать совокупную стоимость владения. В ходе проекта на территории собственного летного комплекса авиаперевозчика в Шереметьево за 6 месяцев был развернут модульный ЦОД. Решение включало в себя продукт «Техносерва» — модульный ЦОД «ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру, спроектированную на оборудовании HP под задачи «Аэрофлота». По информации «Те
15.10.2013 «Аэрофлот» выбрал модульный ЦОД от HP и «Техносерва»

а территории собственного летного комплекса в Шереметьево со сроком реализации 6 месяцев, предложенном компанией «Техносерв» в партнерстве с HP. Решение включало в себя продукт компании «Техносерв» — модульный ЦОД «ИТ-Экипаж» и ИТ-инфраструктуру, спроектированную на оборудовании HP под задачи «Аэрофлота». Проект был выполнен с привлечением лизинговой схемы, организованной подразделением фин
21.08.2013 «Техносерв» представил модульный ЦОД «ИТ Экипаж»

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, представила собственную разработку — модульный ЦОД «ИТ Экипаж». Разработка относится к новому направлению в деятельности «Техносерва» — ИТ-решениям высокой степени готовности, сообщили CNews в компании. В целом модульный ЦОД

19.10.2011 Дефицит коммерческих ЦОД к 2015 г. достигнет 22%

Компания «Астерос» представила результаты исследования рынка коммерческих центров обработки данных (КЦОД) в России. По оценке аналитиков Headwork Analytics, к 2015 г. емкость российского рынка коммерческих ЦОД увеличится в 2,5-3 раза, а в сегменте крупных предприятий спрос на услуги дата-цент

Публикаций - 93, упоминаний - 102

ЦОД Модульный и организации, системы, технологии, персоны:

GreenMDC - Грин ЭмДиСи 52 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15584 12
Schneider Electric 610 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1416 9
Крок - Croc 1956 8
Huawei 4503 7
Datark - Датарк 34 6
Utilex - Утилекс 48 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 5
Dell EMC 5169 5
Softline - Софтлайн 3682 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1454 5
Google LLC 12617 4
Ростелеком 10867 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 4
HP Inc. 5872 4
Oracle Corporation 7059 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Авантаж 70 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Broadcom - VMware 2594 3
Microsoft Corporation 25704 3
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
3data - 3дата 102 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 2
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 2
STULZ 26 2
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 30 2
SAP SE 5579 2
Cisco Systems 5352 2
Lenovo Group 2427 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Intel Corporation 12778 2
9514 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2986 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9475 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 541 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4886 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 908 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 5
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
Роснефть НК - нефтяная компания 557 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 4 2
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 2
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 13 2
Газпром ПАО 1482 2
Русагро Группа Компаний 371 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
Springer Nature Limited 7 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 37 1
JLL - Jones Lang LaSalle 17 1
Starship Technologies 18 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Daikin Industries 64 1
Kaspi Bank 31 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 10 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 1
Талина ГК - Атяшевский МПК - Атяшевский Мясоперерабатывающий комплекс - Мордовский бекон - Симбирский бекон - Торбеевский МПК - Саранский МПК - Даурский МК - Мордовский племенной центр - АгроАрдатов - Агроводоканал 9 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 1
Оз ГРК - Озерная горнорудная компания 1 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Visa International 1990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 378 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 3
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5573 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 361 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3412 2
Федеральное казначейство России 1938 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 134 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5602 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3834 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4931 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 436 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12748 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64315 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33204 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15967 52
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24183 31
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1605 31
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6599 27
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17985 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25269 24
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3017 23
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PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 541 11
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2470 11
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Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 569 9
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10590 7
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1045 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2865 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 104 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 7
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 545 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1949 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2446 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 7
МТС ЦОД 38 7
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 14 6
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 14 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1725 3
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 13 3
Utilex - Clever Breeze 8 3
Linux OS 11438 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 3
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 2
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 2
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 450 2
Datark - Datcheck 11 2
Datark - Optimod МЦОД 6 2
ICL DataCube МЦОД 4 2
Microsoft Windows 16808 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1552 2
Microsoft Azure 1517 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6198 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1778 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 2
НКТ - Р7-Офис 537 2
Schneider Electric EcoStruxure 70 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Trinity FlexApp СХД 8 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2374 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
3data DC Camping 1 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Schneider Electric Uniflair 20 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 247 1
Клименко Федор 26 10
Корнеев Сергей 84 7
Богданов Кирилл 112 6
Фосс Валентин 14 5
Малышев Георгий 14 5
Шарапов Денис 5 4
Воробьев Всеволод 21 4
Анисимов Игорь 15 4
Морозов Алексей 62 2
Тропин Евгений 9 2
Андронов Сергей 31 2
Пауков Сергей 18 2
Карпов Алексей 24 2
Переведенцев Александр 8 2
Заединов Руслан 47 2
Стеценко Вадим 13 2
Русаков Федор 5 2
Доброшенко Игорь 2 2
Прозоров Денис 11 1
Щербина Александр 7 1
Минин Александр 13 1
Тонких Александр 1 1
Дрозденко Александр 18 1
Губин Алексей 8 1
Белов Алексей 28 1
Богданов Андрей 46 1
Антипинский Андрей 6 1
Свинцов Андрей 55 1
Анисимов Константин 45 1
Меденцев Константин 106 1
Андреева Екатерина 54 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Бедердинов Дмитрий 3 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Урсу Юрий 5 1
Вирцер Евгений 43 1
Носов Сергей 17 1
Гавренков Сергей 12 1
Виноградов Сергей 15 1
Дмитриев Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164809 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47327 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19400 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54492 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8498 10
Россия - СФО - Новосибирск 4845 10
Европа 24910 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2827 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3553 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1783 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3156 8
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 6
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Азия - Азиатский регион 5891 4
Беларусь - Белоруссия 6255 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2341 4
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1183 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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