Datark Датарк

Datark - Датарк

Компания ДАТАРК - один из участников рынка модульных центров обработки данных

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 2 319 309 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 2 319 309 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 206 429 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.12.2025 Российская система мониторинга Datcheck получила ИИ-модули для прогнозирования сбоев 1
02.12.2025 «Датарк» поможет Якутии ускорить цифровизацию региона и повысить компетенции инженеров 1
30.10.2025 Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему 1
22.10.2025 Стойка «Датарк» с KVM-консолью первой в стране включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России 1
14.10.2025 «Датарк» и Auxo запустили модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали» 1
08.10.2025 «Датарк» вступил в Ассоциацию участников отрасли ЦОД 1
03.10.2025 «Датарк» и Technopeak объединяют усилия для развития рынка модульных ИT-решений в ОАЭ 1
05.09.2025 «Датарк» провел испытания модульного ЦОД с нагрузкой на стойку втрое выше средней 1
27.08.2025 «Датарк» и ГК «Хост» построили модульный ЦОД для крупного металлургического предприятия 1
19.08.2025 Модульные ЦОД «Датарк» позволили значительно сократить запуск ИТ-инфраструктуры МПК «Атяшевский» 1
31.07.2025 Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году 1
30.06.2025 «Датарк» обновил Datcheck: новый интерфейс и функционал 2
30.06.2025 Система мониторинга Datcheck получит резидентство технокластера «Сколково» 1
30.06.2025 Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения 2
18.03.2025 В России запустили тест-драйв системы мониторинга и управления ЦОД 1
27.02.2025 Компания «Датарк» выходит на международный рынок 3
11.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
07.09.2023 Optimod – готовый модульный ЦОД на складе ДАТАРК 2
24.05.2023 «Датарк» и Envicool завершили совместный проект 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 2
03.02.2023 Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK 1
30.09.2022 Инженеры OCS и Datark разработали доступный модульный центр обработки данных 1
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров 2

Публикаций - 25, упоминаний - 32

Datark и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 4
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 2
UDV group - ЮДВ групп 32 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
CyberArk 19 1
Хост ГК 39 1
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел - Noventiq Belarus 9 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
К2Тех 236 1
Envicool 8 1
Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 1
Комрунет 2 1
NoTherm - Нотерм 4 1
ИНГРОСС Лтд - Engross 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 98 1
Netwell - Нетвелл 56 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 1
InnoSTage - Инностейдж 192 1
Парус электро - Связь инжиниринг 25 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 130 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 38 1
Инпро Технолоджис 11 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
3data - 3дата 95 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
Талина ГК - Атяшевский МПК - Атяшевский Мясоперерабатывающий комплекс - Мордовский бекон - Симбирский бекон - Торбеевский МПК - Саранский МПК - Даурский МК - Мордовский племенной центр - АгроАрдатов - Агроводоканал 9 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 85 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 3
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 521 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 125 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 342 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 228 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 1
Стандартизация - Standardization 2240 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 68 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Datark - Datcheck 11 9
Datark - Optimod МЦОД 4 4
UDV group - UDV ITM 11 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 34 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 28 1
Linux OS 10896 1
Microsoft Windows 16327 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 1
Ковчег - система резервного копирования 45 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
Соловьев Павел 26 6
Воробьев Всеволод 19 2
Могилева Ксения 3 2
Тропин Евгений 9 2
Виноградов Сергей 14 2
Шумай Михаил 4 1
Михайличенко Максим 3 1
Алексанкина Дарья 12 1
Отчик Антон 1 1
Егорченков Роман 5 1
Павлов Андрей 41 1
Клименко Федор 24 1
Никитин Сергей 95 1
Сидоров Олег 5 1
Сорокин Олег 6 1
Антипинский Андрей 5 1
Губин Алексей 8 1
Прозоров Денис 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Узбекистан - Республика 1869 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Казахстан - Республика 5792 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Ближний Восток 3030 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Экономический эффект 1219 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
N+1 - Издание 181 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

