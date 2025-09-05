«Датарк» провел испытания модульного ЦОД с нагрузкой на стойку втрое выше средней

Российский производитель модульных ЦОД «Датарк» провел приемо-сдаточные испытания, в ходе которых нагрузка на одну стойку составила 30 кВт. Это почти в три раза превышает среднюю отраслевую планку, отметили в компании. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Испытания прошли на производственной площадке «Датарк». Проверка систем завершилась без замечаний.

«В ходе тестов нагрузка на стойку составляла 30 кВт, что заметно превышает распространенный диапазон: в большинстве коммерческих решений нагрузка на стойку составляет от 4 до 12 кВт, а инсталляции с показателями выше 20 кВт остаются единичными случаями», — сказал Михаил Шумай, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Датарк».

По словам представителя компании, для реализации запроса заказчика были разработаны специальные инженерные решения. В частности, применена система жидкостного охлаждения по схеме «чиллер–фанкойл» на базе этиленгликоля с температурным графиком 10/15, переработана внутренняя архитектура модулей и оптимизировано распределение воздушных потоков. Модульный ЦОД выполнен в двухсекционном исполнении с роликовыми опорами для мобильного перемещения и оснащен автономным питанием на не менее чем пять минут. Более 80% компонентов системы произведены российскими компаниями.

Спрос на стойки с высокой плотностью энергопотребления продолжает расти. По оценкам аналитиков «Датарк», уже сегодня большинство новых проектов находятся в диапазоне нагрузок в 8–10 кВт, а на крупных площадках применяются конфигурации более 27 кВт. В этом контексте достигнутый компанией результат демонстрирует готовность к работе с высоконагруженными стойками и стойкам c вычислительным оборудованием для искусственного интеллекта.