В России создадут единую цифровую платформу для помощи в строительстве и эксплуатации ЦОД

Правительство займется созданием цифровой платформы, которая, по его мнению, поможет развитию ЦОД. Дата-центров не хватает, а из тех, что имеются, не все соответствуют нуждам ИИ. Власти хотят создать по всей стране единую сеть ЦОД, работающую по общим стандартам.



Сервисы для развития сети ЦОД

В России планируют создать цифровую платформу, которая объединит набор сервисов для сопровождения полного жизненного цикла центров обработки данных (ЦОД), начиная со строительства, пишет «Интерфакс».

Разработать предложения по этому вопросу к марту 2026 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минцифры и Аналитическому центру при Правительстве. Их наработки обещают обсудить с бизнесом.

«Создание единой цифровой платформы позволит перейти от строительства точечных разрозненных ЦОД к системному формированию их сети», — прокомментировали представители аппарат вице-премьера.



Функционал будущей платформы

Предполагается, что создание платформы поможет сократить сроки строительства ЦОД и ввода их в эксплуатацию. Для этого на ней будут размещены сервисы для подбора земельного участка, заказа проверок по нему (например, на наличие обременений), получения информации о доступных льготах, о наличии линий связи, доступности электрических мощностей и другой инфраструктуры.

rawpixel.com / Freepik Новая цифровая платформа должна, по задумке властей, помочь бизнесу строить и вводить ЦОД в эксплуатацию

Возможно, на платформе появится также маркетплейс оборудования и услуг по проектированию и обслуживанию ЦОД.

Важной функцией будет агрегация информации о существующих ЦОД, арендных предложениях, о доступных в стране вычислительных мощностях и потребностях в них.

Площадка должна объединить интересы бизнеса и государства. Компаниям она даст удобные сервисы, упрощающие порядок строительства ЦОД, а государству — возможность оценивать ситуацию на рынке дата-центров и определять реальные потребности в новых мощностях, пояснил Григоренко.

Потребности ИИ

«Одна из наших приоритетных задач — это внедрение искусственного интеллекта. Но эта технология требует наличия инфраструктуры и достаточного количества центров обработки данных. Спрос на вычислительные мощности активно растет. Наша задача — упростить и ускорить создание ЦОДов», — приводит агентство слова Григоренко.

В октябре 2025 г. ТАСС сообщал, что Правительство разрабатывает программу развития ЦОД, число которых должно удвоиться к 2030 г. По планам властей, они будут размещаться по всей стране и работать по единым стандартам. Сейчас большинство из них находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

В мае 2025 г. CNews писал о дефиците свободных мощностей в дата-центрах столичного региона, несмотря даже на тот факт, что стоимость услуги colocation (аренда места для размещения оборудования в серверной стойке) в московских ЦОДах всего за год подскочила почти на 32%. Дата-центры, построенные и запущенные в 2023 г. уже полностью арендованы. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг еще более новых площадок, работа которых началась в 2024 г.

При этом значительная часть функционирующих столичных дата-центров не соответствует нынешнему спросу на большие мощности. Удовлетворить возросшие требования крупных клиентов могут лишь самые современные ЦОДы, сданные с начала 2025 г. Связано это с внедрением ИИ — ему для функционирования нужно много электричества, значительно больше, чем обычным серверам.

Более активному строительству новых объектов препятствуют дорогое строительство, большой срок окупаемости и дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки Центробанка.