Григоренко Дмитрий


СОБЫТИЯ


21.08.2025 Дмитрий Григоренко: Цифровизация – драйвер развития российских городов

и. Современные технологии – это ключевой драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Вице-премьер подчеркнул, что инструментами комплексного территориального развития становятся искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые гос
29.07.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота

аве угла стоят не бюрократические процедуры, а реальные изменения и измеримые результаты», – сказал Дмитрий Григоренко. Все результаты оптимизации фиксируются на специальном дашборде, который в
18.07.2025 Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов

0% федеральных поручений региона контролируются с помощью «Дашборда губернатора». Внедрение данной системы проверил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ. В режиме онлайн «Дашборд губернатора» позволяет контролировать исполнение бюджета, реализацию национальных проектов, в том числе строительс
22.05.2025 В России появится новый Центр развития искусственного интеллекта при Правительстве

енился также куратор отрасли ИТ и телекоммуникаций. Вместо вице-премьера Дмитрия Чернышенко им стал Дмитрий Григоренко, который теперь отвечает за вопросы внедрения технологий ИИ. Однако в веде
20.05.2025 Дмитрий Григоренко: На портале госуслуг запущен новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников

в одном месте, что позволяет оперативно информировать пользователей о доступных способах защиты», – отметил заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Данный сервис создан в рамках планомерной работы Правительства по противодействию мошенничеству. Так, с начала 2025 г. был принят правительственный пакет мер, включающий 30

13.05.2025 Дмитрий Григоренко: Регулирование оборота банковских карт – это следующий этап в борьбе с мошенничеством

й системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем», – сказал заместитель Председателя Правительства России – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Правительство ведет системную работу по усилению защиты граждан в цифровой среде. Так, с начала года Правительство разработало законопроект, объединяющий пакет из 30 мер бор
24.04.2025 Дмитрий Григоренко: Цифровые проекты позволяют ФАС создавать равные условия для бизнеса и защищать интересы граждан

регулирования тарифов ЖКХ – ключевые направления цифровой трансформации Федеральной антимонопольной службы. Об этом заявил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания коллегии ведомства. Работа ФАС России охватывает все существующие товарные рынки, а также отрасли тарифного регулирования, госзакупок, контроля иностранных и
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства

че медной руды. С ходом строительства Баимского ГОКа ознакомился заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России, председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко во время своей рабочей поездки по объектам промышленного развития Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительства России. Комбинат возводят на т
16.04.2025 Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

ы — это означает, что мы уже живем в платформенной экономике, отметил на пленарной дискуссии конференции Data Fusion заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. «Платформа — это технология, которая убила в щелчок всех посредников, — объяснил он. — Это выгодно бизнесу, это удобно гражданину и, как следствие, удобно и государству. Это
10.04.2025 Дмитрий Григоренко: Госорганы получают право на «обезличенные» электронные подписи

качества оказания государственных услуг, когда каждый документ можно оформить быстро и безопасно», – сказал заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.
08.04.2025 Дмитрий Григоренко открыл международную ИТ-Олимпиаду для школьников

, ЮАР. Торжественную церемонию открытия ИТ-Олимпиады, которая прошла в Координационном центре Правительства России, открыл заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил, что воспитание будущих сильных ИТ-кадров – это одна из ключевых задач, которую уже решает Правительство. Об этом CNews сообщили представители представители аппар
07.04.2025 Дмитрий Григоренко поздравил Рунет с днем рождения

ной точкой отсчета развития российского сегмента интернета. Работников отрасли и всех пользователей с праздником поздравил заместитель председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. «Сегодня 84% населения страны старше 12 лет пользуются интернетом. Это 101,7 млн россиян, которые выходят в сеть ежедневно и 103,1 млн человек — ежемесячно. Важной задачей с
04.04.2025 Дмитрий Григоренко: цифровая трансформация – это не гонка технологий, а общая эволюция

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко посетил Республику Казахстан с рабочим визитом. В ходе поездки он встретил
03.04.2025 Дмитрий Григоренко: 28 российских регионов начали использовать «дашборд губернатора»

доставляет субъектам Российской Федерации информацию по ключевым направлениям деятельности каждого региона. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». На «дашборде губернатора» представлены актуальные показатели по ключевым направл
01.04.2025 Дмитрий Григоренко провел заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

яет государству видеть потребности отрасли и интегрировать их в планы цифровой трансформации. Также Дмитрий Григоренко отдельно отметил новое важное направление в работе «Цифровой экономики» –

21.03.2025 Дмитрий Григоренко: ориентир в цифровизации министерств – конечный результат для потребителя

трансформации на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. для 11 федеральных министерств и ведомств. В ходе их рассмотрения заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко обратил внимание на результаты, которые от их реализации получат граждане. В числе одобренных программы цифровизации Минкульта, Минприроды, Минпросвещения, Минспорта, ФМБА, Р
18.03.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство применяет проектный подход при реализации цифровых проектов

Заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко утвердил перечень приоритетных проектов цифровизации и ключевые показатели эффективности (КПЭ) для их реализации. В список вошли такие инициативы, как развитие единой биометр
18.03.2025 Дмитрий Григоренко: Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса

оды, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка», — отметил pаместитель gредседателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, Правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации
14.03.2025 Дмитрий Григоренко: цифровизация – самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко открыл стратегическую сессию для статс-секретарей федеральных органов исполнительной власти. В рамках мероприятия обсуждались дальнейшие шаги по цифровизации законотворческог
06.03.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой

рдных показателей исполнительской дисциплины в части подготовки законопроектов и нормативных актов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе совещания руководства Государственной Думы со статс-секретарями. В частности, 99% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок по итогам прошлого года.
03.03.2025 Дмитрий Григоренко: Росреестр – один из лидеров в применении искусственного интеллекта среди госорганов

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко посетил Росреестр и ознакомился с основными итогами работы ведомства в области цифровой трансформации государственных услуг и сервисов в сфере недвижимости за последние пять

03.03.2025 Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровизации ряда ведомств

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровой трансформации на 2025 и плановый период 2026-2027 гг. для 12 федеральных министерств и ведомств. В числе одобренных программы Минвостокразвития, Ми
26.02.2025 Дмитрий Григоренко: ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко презентовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в Национальном центре «Россия». Об этом CNews сообщили представители аппарата Правител
21.02.2025 Дмитрий Григоренко: В России введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты граждан от мошенников

даем гражданам широкий набор простых в применении и эффективных инструментов для самозащиты в интернете», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.
13.02.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству

ортал Госуслуги. В результате комплекс мер направлен на то, чтобы сформировать безопасную цифровую среду», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Среди ключевых мер законопроекта – запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи и цифровых платформ при

11.02.2025 Дмитрий Григоренко: в России стартует пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

й сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы – на бумаге или в электронном виде», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Вице-премьер также отметил, что пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 г. Это станет важным шагом в цифровизации коммунальной сферы и повышении кач
07.02.2025 Дмитрий Григоренко: одобрены первые программы цифровой трансформации ведомств на 2025 год

ме онлайн данных, и прозрачное выполнение основных функций, и скорость оказания госуслуг», – сказал Дмитрий Григоренко. Например, Фонд обязательного медицинского страхования планирует в 2025 г.
24.01.2025 Дмитрий Григоренко провел совещание в Минцифры по развитию перспективных цифровых проектов

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко провел совещание с руководством Минцифры России по вопросам реализации ключевых проектов цифровизации. Вице-премьер напомнил, что за последние годы в России был создан фундам
21.01.2025 Дмитрий Григоренко: российские регионы начали подключаться к федеральной цифровой системе госуправления

В 2025 г. все российские регионы подключатся к федеральной цифровой системе госуправления. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе презентации «дашборда губернатора» в Нижнем Новгороде. Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитич
20.01.2025 Дмитрий Григоренко: мы меняем подход к оценке эффективности работы госорганов в сфере ИТ

рический максимум» по кассовому исполнению бюджета на ИТ-расходы. Данный показатель составил 99,7%. Дмитрий Григоренко отметил, что в новом году помимо бюджетной дисциплины федеральным госорган
27.12.2024 Дмитрий Григоренко: У глав российских регионов появятся цифровые панели управления

для губернаторов, с помощью которого они могут повысить качество управленческих решений», – сказал Дмитрий Григоренко. Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической систем
27.12.2024 Дмитрий Григоренко: государственные информсистемы будут проходить обязательную оценку эффективности

информационные системы будут проходить обязательную оценку эффективности и достижения результатов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти. На сегодняшний день для проведения оценки отобраны 50 государственных информационных сист
24.12.2024 Дмитрий Григоренко: Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии доступен в трех регионах России

ние биометрии является добровольным и служит дополнением к уже существующим способам обслуживания», – сказал заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. В пилотировании сервиса участвуют более 20 центров «Мои документы». Они расположены как в крупных, так и в малых населенных пунктах Ленинградской и Липецкой областей, а такж
23.12.2024 Дмитрий Григоренко: Правительство усиливает цифровизацию законопроектной деятельности

Правительство реализует комплекс мер по внедрению цифровых технологий в законопроектную деятельность. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Вице-премьер подчеркнул, что в 2024 г. Государственной Думой было принято 564 федеральных закона, из

16.12.2024 Дмитрий Григоренко: В цифровой трансформации регионов акцент делаем на повышении эффективности госуправления

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко провел совещание с региональными руководителями цифровой трансформации. В ходе встречи были определены приоритетные направления работы, которые будут включены в региональные

16.12.2024 Дмитрий Григоренко: Правкомиссия поддержала новый механизм защиты сделок с недвижимостью в онлайне

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера, руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко поддержала законопроект, который предусматривает введение дополнительного инструмента защиты электронных сделок с недвижимостью. В частности, при регистрации прав собственнос
11.12.2024 Дмитрий Григоренко: Нижний Новгород внедрил оплату проезда в метро по биометрии

инбурге. До конца этого года планируем запуск в Самаре, в 2025 г. – в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, биометрия будет доступна во всех действующих российских метрополитенах», – сказал Дмитрий Григоренко. «Расширение применения биометрии на транспорте станет важным шагом на пути к формированию экосистемы бесшовных сервисов. Когда для простых повседневных операций – оплаты пок
09.12.2024 Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков реализации проектов по замещению зарубежного ПО

Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков проектов по замещению зарубежного программного обеспечения, которые реализуются на средства государственных грантов. Об этом шла
09.12.2024 Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

й экономики. Председателем Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. «В выполнении задач цифрового развития нам важна обратная связь от бизнеса. Это возможность договориться о конкретных решениях и совместно сформировать ожидаемые от цифровиз
05.12.2024 Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта

е человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии», – сказал заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации у оператора

