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Все категории 202865
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Беляков Борис

СОБЫТИЯ


19.10.2026 Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов 1
14.05.2024 Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера 1
11.05.2024 Максут Шадаев скорее всего сохранит пост главы Минцифры 1
03.02.2022 МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России 1
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
27.02.2013 ИТ-система ФМС без спроса сменила владельцев в сотнях российских компаний 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Беляков Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11067 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5095 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3395 1
МегаФон 10999 1
Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
Yandex - Яндекс 9412 1
Microsoft Corporation 25888 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 1
Apple Inc 13312 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 955 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
Telegram Group 3022 1
Ростелеком - РТЛабс 211 1
Google LLC 12824 1
Почта России ПАО 2401 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 86 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 414 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18351 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1782 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11981 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4621 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23265 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2869 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10311 1
Оповещение и уведомление - Notification 6181 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24139 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10422 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2674 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18431 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13182 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1004 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5030 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 280 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 424 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1111 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9660 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3272 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 993 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29952 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4536 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5454 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4574 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1070 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 201 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1060 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6423 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 126 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Мишустин Михаил 803 4
Путин Владимир 3481 3
Шадаев Максут 1237 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Григоренко Дмитрий 267 3
Жукова Алина 1 1
Ромачев Роман 1 1
Рейман Леонид 1066 1
Левин Леонид 134 1
Липов Андрей 68 1
Дуров Павел 329 1
Жаров Александр 182 1
Володин Вячеслав 108 1
Хинштейн Александр 148 1
Ким Дмитрий 73 1
Булгак Владимир 19 1
Кравцов Сергей 66 1
Медведев Дмитрий 1666 1
Черкесова Бэлла 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8703 1
Россия - ЮФО - Севастополь 621 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1439 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 808 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4110 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6645 1
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НКО - Некоммерческая организация 653 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16401 1
ТВ-Новости АНО 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1158 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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