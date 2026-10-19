Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляков Борис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Беляков Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 11067 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5095 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3395 1
|МегаФон 10999 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
|Yandex - Яндекс 9412 1
|Microsoft Corporation 25888 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 1
|Apple Inc 13312 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 955 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
|Telegram Group 3022 1
|Ростелеком - РТЛабс 211 1
|Google LLC 12824 1
|Почта России ПАО 2401 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 131 1
|Мишустин Михаил 803 4
|Путин Владимир 3481 3
|Шадаев Максут 1237 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Григоренко Дмитрий 267 3
|Жукова Алина 1 1
|Ромачев Роман 1 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Левин Леонид 134 1
|Липов Андрей 68 1
|Дуров Павел 329 1
|Жаров Александр 182 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Булгак Владимир 19 1
|Кравцов Сергей 66 1
|Медведев Дмитрий 1666 1
|Черкесова Бэлла 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.