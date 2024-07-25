Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему» адолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным. «Ангстрем» Леонид Рейман пытается взыскать с «Ангстрема» 50 млн руб. В декабре 2023 г. Зеленоградский ра

Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux ий. У компании два учредителя: ООО «Альтернатива Капитал», который владеет долей в 99% (принадлежит Леониду Рейману), а 1% принадлежит бывшему генеральному директору MTT Group Аюне Майоровой. «

Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» ческими партнерами центра являются «1С», «Мой офис», Postgres Professional и др. В сентябре 2021 г. Леонид Рейман в интервью CNews рассказал об участии РОСА в реализации нацпрограммы «Цифровая

Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России ельно раньше. Почему в СССР и России звонки по сотовому телефону стали возможно только в 1991 году? Леонид Рейман: Критическое отставание СССР советские профессионалы осознавали еще в середине

МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману ельного времени, вплоть до 2019 г., он принадлежал структурам бывшего министра связи России Леонида Реймана. На момент публикации материала МТС не опровергал, но и не подтверждал информацию о в

Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи а своей задолженности с «Контрактфинансгрупп» только после погашения задолженности перед структурой Реймана. Банк «Зенит» с этим не согласился и подал апелляцию. Банк считает, что такое решение

Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить нгстрем» путем уступки прав требований от НПО «Ангстрем» (которая также принадлежит Рейману), лично Реймана и некой «РТКЛ-Финанс». Взлеты и падения «Ангстрема» Исторически АО «Ангстрем» было ос

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально отом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о признании завода банкротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ» 9 января

Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона н, а оборудование завезено в Россию. В 2016 г. утверждалось о запуске производства на «Ангстрем-Т». Леонид Рейман, экс-министр связи и совладелец «Ангстрема» Однако завод не смог расплатиться п

Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» ейчас, согласно данным базы «Контур-Фокус», единственным участником «Альтернатива Капитал» является Леонид Рейман. Структуры, связанные с Рейманом, является также совладельцами завода «Ангстрем

СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался оименного Linux-дистрибутива) Владимир Рубанов. Напомним, что «Роса» принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману, он же был контролирующим акционером Pingwin Software. В «АйТи» от комментари

ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ ил другой нынешний член совета директоров МТТ – Виталий Слизень. Главой министерства в то время был Леонид Рейман. Председателем совета директоров МТТ является Артур Акопьян, который вместе с Р

Арестован топ-менеджер группы «Ангстрем» е о растрате сотрудников ФСБ. В феврале 2012 г. в ГК «Ангстрем» в присутствии его акционера Леонида Реймана, вице-премьера Дмитрия Рогозина и тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова была

Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов» отовые операторы в Киргизии и Молдавии - Megacom и Eventis Mobile, но контроль над ними был утерян. Леонид Рейман стал официальным акционером основных из оставшихся активов питерской группы свя

«Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи» трече приняли участие Игорь Щеголев (был министром связи и массовых коммуникаций в 2008 -2012 гг.), Леонид Рейман (министр связи и информатизации в 1999-2004 гг. и министр информационных технол

Рейман скупает «Ангстремы» а которые, в частности, было закуплено оборудование для нового производства у немецкой фабрики AMD. Леонид Рейман покупает Ангстрем-Т Правда, приобретателем оборудования стал не сам «Ангстрем-Т

Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом н пользователей по всему миру. Стоит отметить, что в 2011 г. «Дневник.ру» уже получил $1,7 млн инвестиций от другого инвестфонда – Prostor Capital, соинвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман. В августе 2012 г. Runa Capital совместно с Prostor Capital также инвестировали $3 млн в проект облачной телефонии Infratel. «Дневник.ру» - это не первый проект, в который мы инве

Рейман и Runa Capital вложили $3 млн в «облачную» телефонию т также получил средства от фонда Prostor Capital, соинвестором которого является экс-министр связи Леонид Рейман. Совокупно от двух фондов Infratel получила $3 млн, говорят в Runa. Офисы Infra

Ветеран Мардер не захотел работать в молодой команде Минкомсвязи амминистра связи России. Первый раз в отставку Мардер ушел в 1999 г. после того, как министром стал Леонид Рейман. Причем сразу после назначения нового министра Мардер в ряде регионов выдал доп

Mandriva спасена - россияне дали денег нтролирующий акционер компании — фонд NGI, сооснователем которого является экс-министр связи России Леонид Рейман. При этом «живыми деньгами» NGI оплатил лишь около четверти допэмиссии, а приме

Русские нашли способ спасти Mandriva того как контрольный пакет Mandriva был приобретен фондом NGI бывшего министра связи России Леонида Реймана, было ликвидировано подразделение компании Edge-IT. Вслед за этим значительная часть

В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора структура создавалась для консолидации активов «питерской группы связистов», считавшейся близкой к Рейману. «МегаФоном» Солдатенков руководил с 2003 г. Время, которое Солдатенков провел в крес

Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА Бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман оказался собственником 95,95% доли в ООО «Группа Ангстрем». Как следует из выпи

Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник Фонд Prostor Capital, соинвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман, сообщил об инвестировании неназванной суммы в компанию «Далтон Медиа», занимаю

Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva граммной платформы (НПП), по которому компания Pingwin Software (принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману) согласилась разработать «русскую Windows» за 16 дней и 5 млн руб., передает

Обстоятельствами конкурса на разработку «русской Windows» заинтересовались в Госдуме граммной платформы (НПП), по которому компания Pingwin Software (принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману) согласилась разработать «русскую Windows» за 16 дней и 5 млн руб., передает

Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская иях в составе комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Глава государства исключил из комиссии бизнесмена Михаила Прохорова, экс-министра связи и своего бывшего советника Леонида Реймана, а также сенатора Николая Фёдорова. Одновременно в комиссию вошли председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директ

Рейман объявил себя акционером «Ангстрема» В начале 2011 г. бывший советник президента Дмитрия Медведева и экс-министр связи Леонид Рейман стал одним из акционеров научно-производственного объединения (НПО) «Ангстрем»,

Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva российского фонда NGI: Артур Акопьян, Алексей Черников и бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман. Председателем совета его члены избрали Реймана. У Леонида Реймана уже есть опы

Рейман официально занялся свободным ПО го цикла решений на основе свободного программного обеспечения (СПО). Учредителем компании является Леонид Рейман, до сентября 2010 г. занимавший пост советника президента России Дмитрия Медвед

Бывший советник президента Леонид Рейман учредил центр разработки СПО Бывший советник президента РФ Леонид Рейман, покинувший этот пост в сентябре, учредил российскую компанию РОСА - центр разр

Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы Как ранее писал CNews, куратором сделки выступил советник президента России и бывший министр связи Леонид Рейман, к настоящему времени уже покинувший свою должность в администрации президента.

Рейман окончательно ушел из власти одством страны, что создавало большие неудобства». Потерпев фактическое административное поражение, Леонид Рейман уходит в отставку Леонид Рейман почти девять лет возглавлял министерство

Медведев освободил Реймана от должности советника президента по собственному желанию ается на официальном сайте администрации президента РФ kremlin.ru. Напомним, что с 2004 по 2008 гг. Рейман занимал пост министра информационных технологий и связи РФ, а ранее, с 1999 по 2004 во

Министр Щеголев возглавил совет директоров «Связьинвеста» о момента в течение 10 лет с июня 2000 г. пост председателя занимал сегодняшний советник президента Леонид Рейман. Он покинул его на несколько месяцев в 2009 г., после того как ушел с должности

Щеголев станет главным в «Связьинвесте». Рейман продержался 10 лет о председателя совета директоров «Связьинвеста» занял находившийся тогда в должности министра связи Леонид Рейман. В начале 2009 г, после ухода Реймана с поста министра, СД на полгода остался б

Рейман: в России создается новый поисковик при поддержке Минкомсвязи России ведется работа по созданию нового поискового сервиса. Об этом заявил советник президента РФ Леонид Рейман на пресс-конференции во вторник. Разработкой нового поисковика занимаются частн

Самые большие доходы в администрации президента у Леонида Реймана доходам расположился экс-глава Министерства информационных технологий и связи, советник президента Леонид Рейман. В 2009 г. он заработал 93,026 млн руб. На втором месте по объему доходов в 200

Реймана не подпустили к «дочкам» «Связьинвеста» ости холдинга (ранее этот порог был выше 25%). За председателем совета директоров, которым является Леонид Рейман, также сохранилось право вести собрания акционеров и формировать их повестки. В