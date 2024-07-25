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Рейман Леонид
СОБЫТИЯ
|25.07.2024
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Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему»
адолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным. «Ангстрем» Леонид Рейман пытается взыскать с «Ангстрема» 50 млн руб. В декабре 2023 г. Зеленоградский ра
|23.05.2024
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Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux
ий. У компании два учредителя: ООО «Альтернатива Капитал», который владеет долей в 99% (принадлежит Леониду Рейману), а 1% принадлежит бывшему генеральному директору MTT Group Аюне Майоровой. «
|22.07.2022
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Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»
ческими партнерами центра являются «1С», «Мой офис», Postgres Professional и др. В сентябре 2021 г. Леонид Рейман в интервью CNews рассказал об участии РОСА в реализации нацпрограммы «Цифровая
|20.09.2021
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Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России
ельно раньше. Почему в СССР и России звонки по сотовому телефону стали возможно только в 1991 году? Леонид Рейман: Критическое отставание СССР советские профессионалы осознавали еще в середине
|03.03.2021
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МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману
ельного времени, вплоть до 2019 г., он принадлежал структурам бывшего министра связи России Леонида Реймана. На момент публикации материала МТС не опровергал, но и не подтверждал информацию о в
|21.02.2020
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Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи
а своей задолженности с «Контрактфинансгрупп» только после погашения задолженности перед структурой Реймана. Банк «Зенит» с этим не согласился и подал апелляцию. Банк считает, что такое решение
|06.02.2020
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Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить
нгстрем» путем уступки прав требований от НПО «Ангстрем» (которая также принадлежит Рейману), лично Реймана и некой «РТКЛ-Финанс». Взлеты и падения «Ангстрема» Исторически АО «Ангстрем» было ос
|28.10.2019
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«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально
отом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о признании завода банкротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ» 9 января
|07.10.2019
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Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона
н, а оборудование завезено в Россию. В 2016 г. утверждалось о запуске производства на «Ангстрем-Т». Леонид Рейман, экс-министр связи и совладелец «Ангстрема» Однако завод не смог расплатиться п
|20.08.2019
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Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема»
ейчас, согласно данным базы «Контур-Фокус», единственным участником «Альтернатива Капитал» является Леонид Рейман. Структуры, связанные с Рейманом, является также совладельцами завода «Ангстрем
|25.03.2014
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СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался
оименного Linux-дистрибутива) Владимир Рубанов. Напомним, что «Роса» принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману, он же был контролирующим акционером Pingwin Software. В «АйТи» от комментари
|26.04.2013
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ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ
ил другой нынешний член совета директоров МТТ – Виталий Слизень. Главой министерства в то время был Леонид Рейман. Председателем совета директоров МТТ является Артур Акопьян, который вместе с Р
|10.04.2013
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Арестован топ-менеджер группы «Ангстрем»
е о растрате сотрудников ФСБ. В феврале 2012 г. в ГК «Ангстрем» в присутствии его акционера Леонида Реймана, вице-премьера Дмитрия Рогозина и тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова была
|27.02.2013
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Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов»
отовые операторы в Киргизии и Молдавии - Megacom и Eventis Mobile, но контроль над ними был утерян. Леонид Рейман стал официальным акционером основных из оставшихся активов питерской группы свя
|16.01.2013
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«Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи»
трече приняли участие Игорь Щеголев (был министром связи и массовых коммуникаций в 2008 -2012 гг.), Леонид Рейман (министр связи и информатизации в 1999-2004 гг. и министр информационных технол
|29.10.2012
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Рейман скупает «Ангстремы»
а которые, в частности, было закуплено оборудование для нового производства у немецкой фабрики AMD. Леонид Рейман покупает Ангстрем-Т Правда, приобретателем оборудования стал не сам «Ангстрем-Т
|04.09.2012
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Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом
н пользователей по всему миру. Стоит отметить, что в 2011 г. «Дневник.ру» уже получил $1,7 млн инвестиций от другого инвестфонда – Prostor Capital, соинвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман. В августе 2012 г. Runa Capital совместно с Prostor Capital также инвестировали $3 млн в проект облачной телефонии Infratel. «Дневник.ру» - это не первый проект, в который мы инве
|08.08.2012
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Рейман и Runa Capital вложили $3 млн в «облачную» телефонию
т также получил средства от фонда Prostor Capital, соинвестором которого является экс-министр связи Леонид Рейман. Совокупно от двух фондов Infratel получила $3 млн, говорят в Runa. Офисы Infra
|09.07.2012
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Ветеран Мардер не захотел работать в молодой команде Минкомсвязи
амминистра связи России. Первый раз в отставку Мардер ушел в 1999 г. после того, как министром стал Леонид Рейман. Причем сразу после назначения нового министра Мардер в ряде регионов выдал доп
|09.07.2012
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Mandriva спасена - россияне дали денег
нтролирующий акционер компании — фонд NGI, сооснователем которого является экс-министр связи России Леонид Рейман. При этом «живыми деньгами» NGI оплатил лишь около четверти допэмиссии, а приме
|30.04.2012
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Русские нашли способ спасти Mandriva
того как контрольный пакет Mandriva был приобретен фондом NGI бывшего министра связи России Леонида Реймана, было ликвидировано подразделение компании Edge-IT. Вслед за этим значительная часть
|20.04.2012
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В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора
структура создавалась для консолидации активов «питерской группы связистов», считавшейся близкой к Рейману. «МегаФоном» Солдатенков руководил с 2003 г. Время, которое Солдатенков провел в крес
|12.03.2012
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Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА
Бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман оказался собственником 95,95% доли в ООО «Группа Ангстрем». Как следует из выпи
|16.02.2012
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Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник
Фонд Prostor Capital, соинвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман, сообщил об инвестировании неназванной суммы в компанию «Далтон Медиа», занимаю
|11.10.2011
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Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva
граммной платформы (НПП), по которому компания Pingwin Software (принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману) согласилась разработать «русскую Windows» за 16 дней и 5 млн руб., передает
|10.10.2011
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Обстоятельствами конкурса на разработку «русской Windows» заинтересовались в Госдуме
граммной платформы (НПП), по которому компания Pingwin Software (принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману) согласилась разработать «русскую Windows» за 16 дней и 5 млн руб., передает
|26.09.2011
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Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская
иях в составе комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Глава государства исключил из комиссии бизнесмена Михаила Прохорова, экс-министра связи и своего бывшего советника Леонида Реймана, а также сенатора Николая Фёдорова. Одновременно в комиссию вошли председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директ
|08.06.2011
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Рейман объявил себя акционером «Ангстрема»
В начале 2011 г. бывший советник президента Дмитрия Медведева и экс-министр связи Леонид Рейман стал одним из акционеров научно-производственного объединения (НПО) «Ангстрем»,
|19.05.2011
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Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva
российского фонда NGI: Артур Акопьян, Алексей Черников и бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман. Председателем совета его члены избрали Реймана. У Леонида Реймана уже есть опы
|03.11.2010
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Рейман официально занялся свободным ПО
го цикла решений на основе свободного программного обеспечения (СПО). Учредителем компании является Леонид Рейман, до сентября 2010 г. занимавший пост советника президента России Дмитрия Медвед
|03.11.2010
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Бывший советник президента Леонид Рейман учредил центр разработки СПО
Бывший советник президента РФ Леонид Рейман, покинувший этот пост в сентябре, учредил российскую компанию РОСА - центр разр
|20.09.2010
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Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы
Как ранее писал CNews, куратором сделки выступил советник президента России и бывший министр связи Леонид Рейман, к настоящему времени уже покинувший свою должность в администрации президента.
|10.09.2010
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Рейман окончательно ушел из власти
одством страны, что создавало большие неудобства». Потерпев фактическое административное поражение, Леонид Рейман уходит в отставку Леонид Рейман почти девять лет возглавлял министерство
|10.09.2010
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Медведев освободил Реймана от должности советника президента по собственному желанию
ается на официальном сайте администрации президента РФ kremlin.ru. Напомним, что с 2004 по 2008 гг. Рейман занимал пост министра информационных технологий и связи РФ, а ранее, с 1999 по 2004 во
|20.08.2010
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Министр Щеголев возглавил совет директоров «Связьинвеста»
о момента в течение 10 лет с июня 2000 г. пост председателя занимал сегодняшний советник президента Леонид Рейман. Он покинул его на несколько месяцев в 2009 г., после того как ушел с должности
|04.08.2010
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Щеголев станет главным в «Связьинвесте». Рейман продержался 10 лет
о председателя совета директоров «Связьинвеста» занял находившийся тогда в должности министра связи Леонид Рейман. В начале 2009 г, после ухода Реймана с поста министра, СД на полгода остался б
|06.07.2010
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Рейман: в России создается новый поисковик при поддержке Минкомсвязи
России ведется работа по созданию нового поискового сервиса. Об этом заявил советник президента РФ Леонид Рейман на пресс-конференции во вторник. Разработкой нового поисковика занимаются частн
|12.04.2010
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Самые большие доходы в администрации президента у Леонида Реймана
доходам расположился экс-глава Министерства информационных технологий и связи, советник президента Леонид Рейман. В 2009 г. он заработал 93,026 млн руб. На втором месте по объему доходов в 200
|25.09.2009
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Реймана не подпустили к «дочкам» «Связьинвеста»
ости холдинга (ранее этот порог был выше 25%). За председателем совета директоров, которым является Леонид Рейман, также сохранилось право вести собрания акционеров и формировать их повестки. В
|17.07.2009
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Биопаспорта: «Восход» проиграл в тендере и отключает электропитание системы
ою заявку ни до, ни после вскрытия конвертов. Формального повода для отклонения ее заявки не было». Леонид Рейман 8 июля написал письмо президенту, в котором предлагал определить «Восход» единс
Рейман Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 124
|Медведев Дмитрий 1665 120
|Щеголев Игорь 699 100
|Никифоров Николай 1138 43
|Греф Герман 485 39
|Киселев Александр 115 27
|Милованцев Дмитрий 110 27
|Фрадков Михаил 161 26
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 25
|Шалманов Сергей 202 25
|Малофеев Константин 118 24
|Юрченко Евгений 133 23
|Иванов Сергей 405 22
|Нарышкин Сергей 51 22
|Родионов Иван 73 21
|Шадаев Максут 1210 20
|Брюквин Юрий 300 20
|Рожецкин Леонид 48 20
|Слизень Виталий 244 19
|Сердюков Анатолий 84 18
|Ряузов Никита 18 18
|Манасов Марлен 22 18
|Фурсенко Андрей 128 17
|Усманов Алишер 311 15
|Макаров Валентин 251 15
|Шаронов Андрей 60 15
|Яшин Валерий 80 15
|Зубков Виктор 49 15
|Кудрин Алексей 125 14
|Шувалов Игорь 86 14
|Карпицкий Олег 84 14
|Бутрин Михаил 18 14
|Комиссаров Дмитрий 248 13
|Дворкович Аркадий 216 13
|Антонюк Борис 69 13
|Кочетков Владислав 248 12
|Ивантер Дмитрий 36 12
|Лещенко Михаил 33 12
|Маевский Леонид 57 11
|Сурков Владислав 73 11
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