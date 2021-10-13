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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рейман Леонид
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 407, упоминаний - 917
Рейман Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 19
|Путин Владимир 1820 14
|Щеголев Игорь 676 12
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Дворкович Аркадий 169 10
|Юрченко Евгений 75 9
|Приданцев Сергей 82 7
|Шадаев Максут 384 7
|Нарышкин Сергей 32 6
|Носков Константин 201 6
|Волож Аркадий 181 5
|Усманов Алишер 241 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Боксер Андрей 4 4
|Сердюков Анатолий 54 4
|Рожецкин Леонид 17 4
|Брюквин Юрий 196 4
|Волин Алексей 113 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Жаров Александр 165 3
|Булгак Владимир 9 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Акимов Максим 167 2
|Лугов Андрей 32 2
|Яровая Ирина 63 2
|Калугин Сергей 162 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Свердлов Денис 163 2
|Дуров Павел 216 2
|Маевский Игорь 23 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Слизень Виталий 140 2
|Новиков Евгений 39 2
|Рымар Максим 36 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755186, в очереди разбора - 658876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755186, в очереди разбора - 658876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru