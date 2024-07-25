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Рейман Леонид

СОБЫТИЯ


25.07.2024 Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему»

адолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным. «Ангстрем» Леонид Рейман пытается взыскать с «Ангстрема» 50 млн руб. В декабре 2023 г. Зеленоградский ра
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux

ий. У компании два учредителя: ООО «Альтернатива Капитал», который владеет долей в 99% (принадлежит Леониду Рейману), а 1% принадлежит бывшему генеральному директору MTT Group Аюне Майоровой. «
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»

ческими партнерами центра являются «1С», «Мой офис», Postgres Professional и др. В сентябре 2021 г. Леонид Рейман в интервью CNews рассказал об участии РОСА в реализации нацпрограммы «Цифровая

20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России

ельно раньше. Почему в СССР и России звонки по сотовому телефону стали возможно только в 1991 году? Леонид Рейман: Критическое отставание СССР советские профессионалы осознавали еще в середине

03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману

ельного времени, вплоть до 2019 г., он принадлежал структурам бывшего министра связи России Леонида Реймана. На момент публикации материала МТС не опровергал, но и не подтверждал информацию о в
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи

а своей задолженности с «Контрактфинансгрупп» только после погашения задолженности перед структурой Реймана. Банк «Зенит» с этим не согласился и подал апелляцию. Банк считает, что такое решение
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить

нгстрем» путем уступки прав требований от НПО «Ангстрем» (которая также принадлежит Рейману), лично Реймана и некой «РТКЛ-Финанс». Взлеты и падения «Ангстрема» Исторически АО «Ангстрем» было ос
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

отом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о признании завода банкротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ» 9 января

07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона

н, а оборудование завезено в Россию. В 2016 г. утверждалось о запуске производства на «Ангстрем-Т». Леонид Рейман, экс-министр связи и совладелец «Ангстрема» Однако завод не смог расплатиться п
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема»

ейчас, согласно данным базы «Контур-Фокус», единственным участником «Альтернатива Капитал» является Леонид Рейман. Структуры, связанные с Рейманом, является также совладельцами завода «Ангстрем
25.03.2014 СПО-интегратор Реймана и «АйТи» распался

оименного Linux-дистрибутива) Владимир Рубанов. Напомним, что «Роса» принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману, он же был контролирующим акционером Pingwin Software. В «АйТи» от комментари
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ

ил другой нынешний член совета директоров МТТ – Виталий Слизень. Главой министерства в то время был Леонид Рейман. Председателем совета директоров МТТ является Артур Акопьян, который вместе с Р
10.04.2013 Арестован топ-менеджер группы «Ангстрем»

е о растрате сотрудников ФСБ. В феврале 2012 г. в ГК «Ангстрем» в присутствии его акционера Леонида Реймана, вице-премьера Дмитрия Рогозина и тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова была
27.02.2013 Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов»

отовые операторы в Киргизии и Молдавии - Megacom и Eventis Mobile, но контроль над ними был утерян. Леонид Рейман стал официальным акционером основных из оставшихся активов питерской группы свя
16.01.2013 «Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи»

трече приняли участие Игорь Щеголев (был министром связи и массовых коммуникаций в 2008 -2012 гг.), Леонид Рейман (министр связи и информатизации в 1999-2004 гг. и министр информационных технол
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы»

а которые, в частности, было закуплено оборудование для нового производства у немецкой фабрики AMD. Леонид Рейман покупает Ангстрем-Т Правда, приобретателем оборудования стал не сам «Ангстрем-Т
04.09.2012 Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом

н пользователей по всему миру. Стоит отметить, что в 2011 г. «Дневник.ру» уже получил $1,7 млн инвестиций от другого инвестфонда – Prostor Capital, соинвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман. В августе 2012 г. Runa Capital совместно с Prostor Capital также инвестировали $3 млн в проект облачной телефонии Infratel. «Дневник.ру» - это не первый проект, в который мы инве
08.08.2012 Рейман и Runa Capital вложили $3 млн в «облачную» телефонию

т также получил средства от фонда Prostor Capital, соинвестором которого является экс-министр связи Леонид Рейман. Совокупно от двух фондов Infratel получила $3 млн, говорят в Runa. Офисы Infra
09.07.2012 Ветеран Мардер не захотел работать в молодой команде Минкомсвязи

амминистра связи России. Первый раз в отставку Мардер ушел в 1999 г. после того, как министром стал Леонид Рейман. Причем сразу после назначения нового министра Мардер в ряде регионов выдал доп
09.07.2012 Mandriva спасена - россияне дали денег

нтролирующий акционер компании — фонд NGI, сооснователем которого является экс-министр связи России Леонид Рейман. При этом «живыми деньгами» NGI оплатил лишь около четверти допэмиссии, а приме
30.04.2012 Русские нашли способ спасти Mandriva

того как контрольный пакет Mandriva был приобретен фондом NGI бывшего министра связи России Леонида Реймана, было ликвидировано подразделение компании Edge-IT. Вслед за этим значительная часть

20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора

структура создавалась для консолидации активов «питерской группы связистов», считавшейся близкой к Рейману. «МегаФоном» Солдатенков руководил с 2003 г. Время, которое Солдатенков провел в крес
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА

Бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман оказался собственником 95,95% доли в ООО «Группа Ангстрем». Как следует из выпи
16.02.2012 Рейман вложился в онлайн-видео и интернет-дневник

Фонд Prostor Capital, соинвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман, сообщил об инвестировании неназванной суммы в компанию «Далтон Медиа», занимаю
11.10.2011 Депутат Госдумы: Под видом "русской Windows" России могут подсунуть французскую Mandriva

граммной платформы (НПП), по которому компания Pingwin Software (принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману) согласилась разработать «русскую Windows» за 16 дней и 5 млн руб., передает

10.10.2011 Обстоятельствами конкурса на разработку «русской Windows» заинтересовались в Госдуме

граммной платформы (НПП), по которому компания Pingwin Software (принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману) согласилась разработать «русскую Windows» за 16 дней и 5 млн руб., передает

26.09.2011 Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская

иях в составе комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Глава государства исключил из комиссии бизнесмена Михаила Прохорова, экс-министра связи и своего бывшего советника Леонида Реймана, а также сенатора Николая Фёдорова. Одновременно в комиссию вошли председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директ
08.06.2011 Рейман объявил себя акционером «Ангстрема»

В начале 2011 г. бывший советник президента Дмитрия Медведева и экс-министр связи Леонид Рейман стал одним из акционеров научно-производственного объединения (НПО) «Ангстрем»,
19.05.2011 Россияне во главе с Рейманом возглавили Mandriva

российского фонда NGI: Артур Акопьян, Алексей Черников и бывший министр связи и советник президента Леонид Рейман. Председателем совета его члены избрали Реймана. У Леонида Реймана уже есть опы
03.11.2010 Рейман официально занялся свободным ПО

го цикла решений на основе свободного программного обеспечения (СПО). Учредителем компании является Леонид Рейман, до сентября 2010 г. занимавший пост советника президента России Дмитрия Медвед
03.11.2010 Бывший советник президента Леонид Рейман учредил центр разработки СПО

Бывший советник президента РФ Леонид Рейман, покинувший этот пост в сентябре, учредил российскую компанию РОСА - центр разр
20.09.2010 Фонд, близкий к Рейману, скупает Linux-активы

Как ранее писал CNews, куратором сделки выступил советник президента России и бывший министр связи Леонид Рейман, к настоящему времени уже покинувший свою должность в администрации президента.
10.09.2010 Рейман окончательно ушел из власти

одством страны, что создавало большие неудобства». Потерпев фактическое административное поражение, Леонид Рейман уходит в отставку Леонид Рейман почти девять лет возглавлял министерство
10.09.2010 Медведев освободил Реймана от должности советника президента по собственному желанию

ается на официальном сайте администрации президента РФ kremlin.ru. Напомним, что с 2004 по 2008 гг. Рейман занимал пост министра информационных технологий и связи РФ, а ранее, с 1999 по 2004 во
20.08.2010 Министр Щеголев возглавил совет директоров «Связьинвеста»

о момента в течение 10 лет с июня 2000 г. пост председателя занимал сегодняшний советник президента Леонид Рейман. Он покинул его на несколько месяцев в 2009 г., после того как ушел с должности
04.08.2010 Щеголев станет главным в «Связьинвесте». Рейман продержался 10 лет

о председателя совета директоров «Связьинвеста» занял находившийся тогда в должности министра связи Леонид Рейман. В начале 2009 г, после ухода Реймана с поста министра, СД на полгода остался б
06.07.2010 Рейман: в России создается новый поисковик при поддержке Минкомсвязи

России ведется работа по созданию нового поискового сервиса. Об этом заявил советник президента РФ Леонид Рейман на пресс-конференции во вторник. Разработкой нового поисковика занимаются частн
12.04.2010 Самые большие доходы в администрации президента у Леонида Реймана

доходам расположился экс-глава Министерства информационных технологий и связи, советник президента Леонид Рейман. В 2009 г. он заработал 93,026 млн руб. На втором месте по объему доходов в 200
25.09.2009 Реймана не подпустили к «дочкам» «Связьинвеста»

ости холдинга (ранее этот порог был выше 25%). За председателем совета директоров, которым является Леонид Рейман, также сохранилось право вести собрания акционеров и формировать их повестки. В
17.07.2009 Биопаспорта: «Восход» проиграл в тендере и отключает электропитание системы

ою заявку ни до, ни после вскрытия конвертов. Формального повода для отклонения ее заявки не было». Леонид Рейман 8 июля написал письмо президенту, в котором предлагал определить «Восход» единс

Публикаций - 1065, упоминаний - 1916

Рейман Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 193
Ростелеком 10948 145
МегаФон 10742 130
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 97
Питерская группа связистов 441 93
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 81
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 71
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 52
Microsoft Corporation 25775 49
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 44
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 43
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 38
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 38
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Восход ФГБУ НИИ 721 33
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 33
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 33
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 29
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 24
Intel Corporation 12811 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 22
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 21
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 21
Yandex - Яндекс 9216 19
АйТи 1519 19
Ангстрем-М 31 19
Google LLC 12688 19
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 19
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 69
Почта России ПАО 2370 52
Альфа-Групп 745 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 30
NGI Fund 36 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 23
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 23
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 23
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 19
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 18
Альтернатива Капитал 19 17
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 15
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 13
Ангстрем Инвест 15 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Контрактфинансгрупп МФО 14 13
РВК - Российская венчурная компания 571 12
Runa Capital 158 12
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 11
Runica Investments 11 10
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 10
Prostor Capital - Простор Капитал 29 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
ИНС - Институт национальной стратегии 31 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
First National Holdings 40 9
Газпром ПАО 1493 8
ПромСвязьКапитал 85 8
Сумма - Сумма Капитал 13 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Альфа-Банк 1979 7
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 572
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 200
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 171
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 105
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 101
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 58
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 51
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 49
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 48
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 47
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 35
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 28
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 26
Судебная власть - Judicial power 2500 26
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 17
Совет при президенте Российской Федерации 205 15
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 14
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 61
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 15
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 11
Единая Россия - Политическая партия 321 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
ЛДПР 116 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
Ассоциация менеджеров 107 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Компас-центр - Ассоциация детских компьютерных центров 2 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 242
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 207
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 173
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 149
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 125
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 66
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 62
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 56
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 56
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 54
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 37
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 31
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 30
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 30
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 26
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 25
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Linux OS 11533 62
Microsoft Windows 2000 8678 42
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Microsoft Windows 16882 21
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 21
Mandriva Linux 87 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 13
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 12
Apple iPhone 6 4861 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Реестр добросовестных экспортеров 213 10
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 10
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 8
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 8
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 8
Google Android 15243 7
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 6
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 6
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Windows XP 2431 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Путин Владимир 3454 124
Медведев Дмитрий 1665 120
Щеголев Игорь 699 100
Никифоров Николай 1138 43
Греф Герман 485 39
Киселев Александр 115 27
Милованцев Дмитрий 110 27
Фрадков Михаил 161 26
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 25
Шалманов Сергей 202 25
Малофеев Константин 118 24
Юрченко Евгений 133 23
Иванов Сергей 405 22
Нарышкин Сергей 51 22
Родионов Иван 73 21
Шадаев Максут 1210 20
Брюквин Юрий 300 20
Рожецкин Леонид 48 20
Слизень Виталий 244 19
Сердюков Анатолий 84 18
Ряузов Никита 18 18
Манасов Марлен 22 18
Фурсенко Андрей 128 17
Усманов Алишер 311 15
Макаров Валентин 251 15
Шаронов Андрей 60 15
Яшин Валерий 80 15
Зубков Виктор 49 15
Кудрин Алексей 125 14
Шувалов Игорь 86 14
Карпицкий Олег 84 14
Бутрин Михаил 18 14
Комиссаров Дмитрий 248 13
Дворкович Аркадий 216 13
Антонюк Борис 69 13
Кочетков Владислав 248 12
Ивантер Дмитрий 36 12
Лещенко Михаил 33 12
Маевский Леонид 57 11
Сурков Владислав 73 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 952
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 303
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 159
Европа 24964 87
Германия - Федеративная Республика 13221 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 66
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 62
Франция - Французская Республика 8177 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 49
Индия - Bharat 5869 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 38
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 32
Украина 7928 30
Финляндия - Финляндская Республика 3697 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Россия - СФО - Новосибирск 4876 28
Нидерланды 3746 28
Швеция - Королевство 3782 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 26
Азия - Азиатский регион 5920 22
Япония 13807 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 21
Европа Восточная 3138 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 20
Дания - Королевство 1337 19
Норвегия - Королевство 1858 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Великобритания - Лондон 2432 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Кипр - Республика 636 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 575
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 207
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 192
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 178
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 123
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 90
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 76
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 73
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 67
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 64
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 64
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 63
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 62
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 55
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 54
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 53
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 52
Приватизация - форма преобразования собственности 543 52
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 50
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 49
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 49
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 43
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 40
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 38
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 37
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 35
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 31
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 197
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 26
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 15
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Ведомости 1466 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
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РИА Новости 1033 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Известия ИД 770 5
Forbes - Форбс 1002 4
Российская газета 290 4
Rambler Group - Секрет фирмы 39 4
Bloomberg 1627 3
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CNews - ZOOM.CNews 1866 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Госрасходы - портал 70 3
Радио России - радиостанция 49 3
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Юность - радиостанция 52 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 3
Росбалт ИА 60 3
Время новостей 31 3
WikiLeaks 120 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Фонтанка 39 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 102
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
Рустелеком ТК 305 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
eMarketer 206 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 7
Gartner - Гартнер 3658 5
comScore 379 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Mobile Research Group 87 3
ABI Research 236 2
Forrester Research 834 2
S&P 500 565 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Microsoft Research 144 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Harris Interactive 81 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ITResearch 123 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Computer Economics 32 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 24
РАН - Российская академия наук 2122 17
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 5
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
СПбГУ - Математико-механический факультет 9 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 2
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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