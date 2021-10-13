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Рейман Леонид


13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 4
23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 13
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 5
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 3
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 4
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 3
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода 7
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 1
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 3
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 8
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 11
21.01.2020 Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи 3
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 3
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов 1
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 6
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 5
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона 19
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 12
30.07.2019 «Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора 1
18.07.2019 Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи 2
04.07.2019 «Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда 1
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами 1

Публикаций - 407, упоминаний - 917

Рейман Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 91
Питерская группа связистов 113 46
Ростелеком Связьинвест 692 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 29
Ангстрем-Т 95 25
Синтерра - Synterra 562 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 20
AMD - Advanced Micro Devices 1660 14
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 13
Microsoft Corporation 10997 13
АйТи 748 11
АФК Система ПАО 990 10
Ангстрем-М 21 10
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Микрон - Micron 365 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
IBM 3524 7
Восход ФГБУ НИИ 365 7
МегаФон ПетерСтар 144 5
РТИ 122 5
Mandriva - Mandrake 105 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Verysell - Верисел 90 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Рустелеком ТК 196 4
Скай Линк - Skylink 496 4
Yandex - Яндекс 4098 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 72 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
Банк Зенит 131 8
Альфа-Групп 318 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Контрактфинансгрупп МФО 12 7
Альтернатива Капитал 7 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 6
Ангстрем Инвест 9 6
Почта России ПАО 1570 5
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 5
Runica Investments 10 5
Runa Capital 153 5
Открытие ФК 538 4
Prostor Capital 28 4
ПромСвязьКапитал 61 4
IPOC 27 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Waarde Capital 7 3
Газфонд НПФ 4 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Лидер УК 15 3
Leta Capital 42 3
Газпром ПАО 518 3
КапиталЪ ИФД 10 3
Альфа-Банк 1122 2
Alternativa Capital 2 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
БФГ-кредит 3 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Synterra Cyprus 11 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Коал Трейдинг 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 38
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 26
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 14
Президент Российской Федерации 1439 13
Арбитражный суд города Москвы 339 12
Правительство РФ 2198 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Администрация Президента РФ 267 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Счётная палата РФ 459 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Росинфокоминвест 39 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 4
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
FTTH - Fiber To The Home 95 1
ИТ-аудит 75 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 32 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Linux OS 4236 4
Microsoft Windows 10 6602 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
ICQ 493 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
RoboETF 3 2
Microsoft Windows 849 2
Яндекс.Новости 29 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
MTT Telecom API 6 1
SafeData ЦОД 1 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
МТТ YouMagic 33 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
Yota LTE-сеть 2 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 1
Aladdin eToken Management System 71 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Google Android 10750 1
Никифоров Николай 1126 19
Путин Владимир 1820 14
Щеголев Игорь 676 12
Медведев Дмитрий 1433 11
Дворкович Аркадий 169 10
Юрченко Евгений 75 9
Приданцев Сергей 82 7
Шадаев Максут 384 7
Нарышкин Сергей 32 6
Носков Константин 201 6
Волож Аркадий 181 5
Усманов Алишер 241 5
Мишустин Михаил 302 5
Боксер Андрей 4 4
Сердюков Анатолий 54 4
Рожецкин Леонид 17 4
Брюквин Юрий 196 4
Волин Алексей 113 3
Осеевский Михаил 221 3
Мамонов Михаил 24 3
Духовницкий Олег 91 3
Шмулевич Марк 79 3
Жаров Александр 165 3
Булгак Владимир 9 3
Белоусов Сергей 217 2
Акимов Максим 167 2
Лугов Андрей 32 2
Яровая Ирина 63 2
Калугин Сергей 162 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Онищенко Владислав 41 2
Евтушенков Владимир 130 2
Свердлов Денис 163 2
Дуров Павел 216 2
Маевский Игорь 23 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Кисляков Евгений 83 2
Слизень Виталий 140 2
Новиков Евгений 39 2
Рымар Максим 36 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 15
Индия - Республика 2156 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Франция - Французская Республика 2109 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Нидерланды 969 8
Грузия 687 6
Таджикистан - Республика 433 6
Казахстан - Республика 2618 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Специальный административный район Гонконг 546 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 4
Россия - Республика Крым 625 4
Украина 3344 4
Армения - Республика 684 3
Восточная Европа 1667 3
Россия - Севастополь 419 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 3
Южная Осетия - Республика 81 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Молдавия - Республика Молдова 427 3
Абхазия - Республика 103 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 2
Швеция - Королевство 747 2
Финляндия - Финляндская Республика 811 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
Африка 1480 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Конституция США 18 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Пиратство - Авторское право 200 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
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