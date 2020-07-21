Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.07.2020
|
LiveJournal переходит в смартфоны
«Живой Журнал», входящий в Rambler Group, запускает новое мобильное приложение для iOS и расши
|11.11.2015
|
В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки
Доступ к «Живому журналу» в Казахстане был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов республики об удалении противоправных материалов размещенных на ресурсе. Представители LiveJournal сообщили об удалении с блог-платформы материалов с
|23.04.2014
|
Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру
юмором», в которых данное ведомство усмотрело пропаганду суицида. Схожая ситуация складывается и с Livejournal. Недавно Генпрокуратура признала экстремистской запись в одном из размещенных на
|13.03.2014
|
Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального
естр блог известного оппозиционного деятеля Алексея Навального, который он ведет в «Живом журнале» (Livejournal). Заблокированным оказалось и зеркало блога Навального на сайте радиостанции «Эхо
|03.02.2014
|
Генпрокуратура приступила к зачистке ЖЖ и демотиваторов
страница из националистического блога «Дневник славянина», размещенного на платформе Livejournal («Живой журнал», ЖЖ). На этой странице содержатся призывы к свержению существующей власти и ссы
|19.09.2013
|
«Афиша-Рамблер-SUP» объявила о новых назначениях и стратегических изменениях в LiveJournal
Объединенная компания «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о нескольких важных изменениях в LiveJournal Russia. Илья Дронов, до сегодняшнего дня занимавший пост руководителя LiveJour
|09.08.2013
|
LiveJournal и SmartNews обновили топ ЖЖ
блогеры, чьи материалы заслуживают не меньшего внимания, чем материалы, находящиеся в дневном топе «Живого Журнала». Мы надеемся, что конкурс станет регулярным и с каждым разом в нем будет учас
|28.03.2013
|
Rambler объединяется с ЖЖ
нал «Афиша», сайты Afisha.ru, Lenta.ru, Motor.ru, сервис контекстной рекламы «Бегун». «СУП Медиа» появилась позже - в 2006 году. В нее входят, в частности, интернет-издание «Газета.ру» и блогохостинг LiveJournal. Объединенную структуру "Рамблер-Афиша" и "СУП Медиа" возглавит Александр Мамут
|30.10.2012
|В ЖЖ стала доступна новая страница ленты друзей
|10.10.2012
|
«Мегафон» породнился с ЖЖ
Мамута. Компания получила в управление кириллический сегмент популярного блог-сервиса Livejournal («Живой журнал», ЖЖ), годом позже Sup приобрел уже весь Livejournal. В 2008 г. Мамут отдал 50%
|03.08.2012
|
В LiveJournal появилась возможность персонализировать рейтинг записей
У пользователей LiveJournal теперь есть возможность настроить рейтинг записей по своему усмотрению. Чтобы нас
|17.07.2012
|
Российские власти требуют отключить домены Livejournal.com и Youtube.com
американским компаниям и одному регистратору доменных имен с Багамских островов о незаконном распространении на принадлежащих им доменах персональных данных россиян. В числе этих компаний – Youtube и Livejournal, владеющие, соответственно, крупнейшим видео-хостингом и популярной в России блог-платформой. Роскомнадзор требует от этих компаний прекратить делегирование соответствующих доменных
|19.06.2012
|
LiveJournal запустил новую систему перепостов и ряд других нововведений
Компания SUP Media объявила о том, что 19 июня 2012 г. пользователям ее блог-сервиса LiveJournal стали доступны новые возможности. В LiveJournal запущен новый механизм пер
|19.03.2012
|
Блог-сервис LiveJournal пережил сбой в работе
Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal недавно восстановил работу после сбоя, произошедшего сегодня, 19 марта. Об этом в своем микроблоге на сервисе Twitter сообщил руководитель LiveJournal в России Илья Дронов. П
|22.02.2012
|
LiveJournal запустил новую систему расчета рейтингов по социальному капиталу
Пользователи блог-сервиса LiveJournal получили возможность оценить преимущества новой системы рейтингов по социальному
|10.02.2012
|
LiveJournal восстановит все блоги, закрытые за накрутки рейтинга
Блог-сервис LiveJournal планирует восстановить блоги всех пользователей, которые были заблокированы за попытки накрутки рейтинга. Об этом говорится в сообщении на микроблоге Ильи Дронова, руководителя серв
|20.01.2012
|
Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego
Блог-сервис LiveJournal.com представил официальное мобильное приложение для обладателей смартфонов Nokia
|19.12.2011
|
Хакеры взломали блог Бориса Акунина в ЖЖ
Блог писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) на сервисе LiveJournal и его почтовый ящик на Gmail подверглись взлому. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова самого Чхартишвили. «Это мелкое хулиганство вполне в стиле оппонентов,
|12.12.2011
|
LiveJournal запустил новый дизайн формы комментирования
Блог-сервис LiveJournal объявил о том, что бета-пользователи LiveJournal - участники сообщества lj
|28.11.2011
|
LiveJournal снова находится под DDoS-атакой
Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal сегодня, 28 ноября, сообщил об очередной DDoS-атаке. «Специалистам LiveJournal
|21.11.2011
|
ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век
постов в ЖЖ. Страница «Сервис недоступен» в последние месяцы стала одной из популярнейших страниц «Живого журнала» Внедрение этой технологии займет несколько месяцев, это произойдет одновремен
|17.11.2011
|
ЖЖ сменил руководство
Компания Sup Media сообщила об уходе гендиректора сервиса Livejournal Russia ("Живой журнал") Светланы Иванниковой, занявшей эту должность в прошлом году. Причиной названо
|28.10.2011
|
«Альфа-Банк» и LiveJournal запустили спецпроект «Деньги»
«Альфа-Банк» и LiveJournal объявили о запуске спецпроекта «Деньги». Цель спецпроекта состоит в том, чтобы ра
|20.10.2011
|
Медведев решил вести страницу в Facebook
дписчиков, страница President.Dmitry.Medvedev в Facebook - почти 244 тыс., сообщество blog-medvedev.livejournal.com – около 18 тыс. Известно, что Дмитрий Медведев активно использует современные
|22.08.2011
|
В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet
Казахстанским пользователям закрыли доступ к разделу блогов популярных блог-сервисов LiveJournal и LiveInternet. Об этом сообщает сообщает издание Tengrinews.kz. «Доступ к сайту
|01.08.2011
|
DDoS-атаки на LiveJournal прекратились
Компания SUP, владелец популярного блог-сервиса LiveJournal, сообщила о том, что DDoS-атаки на сервис, начавшиеся в прошлый понедельник, 25 июля, на данный момент прекратились. Однако, при пользовании LiveJournal могут возникать такие
|27.07.2011
|
LiveJournal снова подвергается мощным DDoS-атакам
Компания SUP, владелец популярного блог-сервиса LiveJournal, сегодня, 27 июля, сообщила о том, что причиной недавнего сбоя у поставщиков связи дата-центра LiveJournal стала DDoS-атака, направленная на сервис. После сбоя 25 июля 2011 г
|25.07.2011
|
«Живой журнал» переживает сбой в работе
Популярный в Рунете блог-сервис Livejournal переживает сбой в работе. Впервые сообщения о недоступности сайта Livejournal стали приходить от пользователей по всему миру около 10:00 по московскому времени. Представители
|30.06.2011
|
Записи в ЖЖ можно будет сделать популярными за деньги
Сервис LiveJournal («Живой журнал») начал внедрение внутренней валюты - жетонов. Компания Sup, владеющая ЖЖ, предп
|30.06.2011
|
LiveJournal разрешил благодарить авторов понравившихся постов
Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal объявил о том, что в очередном обновлении LiveJournal реализована возможность выразить благодарность автору понравившейся записи. Новая кнопка «+10 жетонов» позволит читателя
|27.06.2011
|
Минобрнауки открыло свой блог в ЖЖ
ектов сферы деятельности Минобрнауки России», - говорится в сообщении. Блог открыт по адресу mon-ru.livejournal.com. В ведомстве считают, что блог - это удобный инструмент для сбора отзывов, по
|10.06.2011
|
LiveJournal интегрировался с Google
аккаунтов известной поисковой системы Google, у которых еще нет дневника на популярном блог-сервисе LiveJournal.com, для авторизации в LiveJournal теперь могут использовать свой Google-а
|10.06.2011
|
LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Me
|16.05.2011
|
LiveJournal откроет представительство в Киеве
Сервис LiveJournal планирует открыть представительство в столице Украины - Киеве. Об этом компания с
|13.05.2011
|
Пользователям Facebook и «ВКонтакте» разрешили писать в ЖЖ без регистрации
Twitter и системы OpenID в четверг получили возможность оставлять собственные записи в блогхостинге LiveJournal без регистрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Liv
|22.04.2011
|
LiveJournal компенсировал ущерб от DDoS-атак владельцам платных аккаунтов
011 г. или в период с 30 марта по 12 апреля. Напомним, что первая из серии масштабных DDoS-атак на «Живой журнал» была зафиксирована 30 марта. Из-за нее сервис ЖЖ был недоступен на протяжении п
|21.04.2011
|
ЖЖ сам назначит ботов и удалит их комментарии
В сервисе Livejournal («Живом журнале») начала работу «новая система защиты от спама». Как говорят в ко
|20.04.2011
|
«Живой журнал» запустил новую систему борьбы со спамом
Компания SUP объявила о запуске новой системы борьбы со спамом в LiveJournal. Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы и ранее по ряду критериев от
|19.04.2011
|
«Билайн» сделал трафик с LiveJournal бесплатным для своих абонентов
Компания SUP (владелец LiveJournal.com) и группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявили о том, что предлагаю
|08.04.2011
|
Оффлайн-акция в поддержку LiveJournal провалилась
собраться у офиса блогхостинга в Москве в пятницу. Первая из данной серии масштабных DDoS-атак на «Живой журнал» была зафиксирована в пятницу, 30 марта. Из-за нее сервис ЖЖ был недоступен на п
