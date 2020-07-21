Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа

LiveJournal переходит в смартфоны «Живой Журнал», входящий в Rambler Group, запускает новое мобильное приложение для iOS и расши

В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки Доступ к «Живому журналу» в Казахстане был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов республики об удалении противоправных материалов размещенных на ресурсе. Представители LiveJournal сообщили об удалении с блог-платформы материалов с

Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру юмором», в которых данное ведомство усмотрело пропаганду суицида. Схожая ситуация складывается и с Livejournal. Недавно Генпрокуратура признала экстремистской запись в одном из размещенных на

Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального естр блог известного оппозиционного деятеля Алексея Навального, который он ведет в «Живом журнале» (Livejournal). Заблокированным оказалось и зеркало блога Навального на сайте радиостанции «Эхо

Генпрокуратура приступила к зачистке ЖЖ и демотиваторов страница из националистического блога «Дневник славянина», размещенного на платформе Livejournal («Живой журнал», ЖЖ). На этой странице содержатся призывы к свержению существующей власти и ссы

«Афиша-Рамблер-SUP» объявила о новых назначениях и стратегических изменениях в LiveJournal Объединенная компания «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о нескольких важных изменениях в LiveJournal Russia. Илья Дронов, до сегодняшнего дня занимавший пост руководителя LiveJour

LiveJournal и SmartNews обновили топ ЖЖ блогеры, чьи материалы заслуживают не меньшего внимания, чем материалы, находящиеся в дневном топе «Живого Журнала». Мы надеемся, что конкурс станет регулярным и с каждым разом в нем будет учас

Rambler объединяется с ЖЖ нал «Афиша», сайты Afisha.ru, Lenta.ru, Motor.ru, сервис контекстной рекламы «Бегун». «СУП Медиа» появилась позже - в 2006 году. В нее входят, в частности, интернет-издание «Газета.ру» и блогохостинг LiveJournal. Объединенную структуру "Рамблер-Афиша" и "СУП Медиа" возглавит Александр Мамут

«Мегафон» породнился с ЖЖ Мамута. Компания получила в управление кириллический сегмент популярного блог-сервиса Livejournal («Живой журнал», ЖЖ), годом позже Sup приобрел уже весь Livejournal. В 2008 г. Мамут отдал 50%

В LiveJournal появилась возможность персонализировать рейтинг записей У пользователей LiveJournal теперь есть возможность настроить рейтинг записей по своему усмотрению. Чтобы нас

Российские власти требуют отключить домены Livejournal.com и Youtube.com американским компаниям и одному регистратору доменных имен с Багамских островов о незаконном распространении на принадлежащих им доменах персональных данных россиян. В числе этих компаний – Youtube и Livejournal, владеющие, соответственно, крупнейшим видео-хостингом и популярной в России блог-платформой. Роскомнадзор требует от этих компаний прекратить делегирование соответствующих доменных

LiveJournal запустил новую систему перепостов и ряд других нововведений Компания SUP Media объявила о том, что 19 июня 2012 г. пользователям ее блог-сервиса LiveJournal стали доступны новые возможности. В LiveJournal запущен новый механизм пер

Блог-сервис LiveJournal пережил сбой в работе Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal недавно восстановил работу после сбоя, произошедшего сегодня, 19 марта. Об этом в своем микроблоге на сервисе Twitter сообщил руководитель LiveJournal в России Илья Дронов. П

LiveJournal запустил новую систему расчета рейтингов по социальному капиталу Пользователи блог-сервиса LiveJournal получили возможность оценить преимущества новой системы рейтингов по социальному

LiveJournal восстановит все блоги, закрытые за накрутки рейтинга Блог-сервис LiveJournal планирует восстановить блоги всех пользователей, которые были заблокированы за попытки накрутки рейтинга. Об этом говорится в сообщении на микроблоге Ильи Дронова, руководителя серв

Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego Блог-сервис LiveJournal.com представил официальное мобильное приложение для обладателей смартфонов Nokia

Хакеры взломали блог Бориса Акунина в ЖЖ Блог писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) на сервисе LiveJournal и его почтовый ящик на Gmail подверглись взлому. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова самого Чхартишвили. «Это мелкое хулиганство вполне в стиле оппонентов,

LiveJournal запустил новый дизайн формы комментирования Блог-сервис LiveJournal объявил о том, что бета-пользователи LiveJournal - участники сообщества lj

LiveJournal снова находится под DDoS-атакой Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal сегодня, 28 ноября, сообщил об очередной DDoS-атаке. «Специалистам LiveJournal

ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век постов в ЖЖ. Страница «Сервис недоступен» в последние месяцы стала одной из популярнейших страниц «Живого журнала» Внедрение этой технологии займет несколько месяцев, это произойдет одновремен

ЖЖ сменил руководство Компания Sup Media сообщила об уходе гендиректора сервиса Livejournal Russia ("Живой журнал") Светланы Иванниковой, занявшей эту должность в прошлом году. Причиной названо

«Альфа-Банк» и LiveJournal запустили спецпроект «Деньги» «Альфа-Банк» и LiveJournal объявили о запуске спецпроекта «Деньги». Цель спецпроекта состоит в том, чтобы ра

Медведев решил вести страницу в Facebook дписчиков, страница President.Dmitry.Medvedev в Facebook - почти 244 тыс., сообщество blog-medvedev.livejournal.com – около 18 тыс. Известно, что Дмитрий Медведев активно использует современные

В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet Казахстанским пользователям закрыли доступ к разделу блогов популярных блог-сервисов LiveJournal и LiveInternet. Об этом сообщает сообщает издание Tengrinews.kz. «Доступ к сайту

DDoS-атаки на LiveJournal прекратились Компания SUP, владелец популярного блог-сервиса LiveJournal, сообщила о том, что DDoS-атаки на сервис, начавшиеся в прошлый понедельник, 25 июля, на данный момент прекратились. Однако, при пользовании LiveJournal могут возникать такие

LiveJournal снова подвергается мощным DDoS-атакам Компания SUP, владелец популярного блог-сервиса LiveJournal, сегодня, 27 июля, сообщила о том, что причиной недавнего сбоя у поставщиков связи дата-центра LiveJournal стала DDoS-атака, направленная на сервис. После сбоя 25 июля 2011 г

«Живой журнал» переживает сбой в работе Популярный в Рунете блог-сервис Livejournal переживает сбой в работе. Впервые сообщения о недоступности сайта Livejournal стали приходить от пользователей по всему миру около 10:00 по московскому времени. Представители

Записи в ЖЖ можно будет сделать популярными за деньги Сервис LiveJournal («Живой журнал») начал внедрение внутренней валюты - жетонов. Компания Sup, владеющая ЖЖ, предп

LiveJournal разрешил благодарить авторов понравившихся постов Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal объявил о том, что в очередном обновлении LiveJournal реализована возможность выразить благодарность автору понравившейся записи. Новая кнопка «+10 жетонов» позволит читателя

Минобрнауки открыло свой блог в ЖЖ ектов сферы деятельности Минобрнауки России», - говорится в сообщении. Блог открыт по адресу mon-ru.livejournal.com. В ведомстве считают, что блог - это удобный инструмент для сбора отзывов, по

LiveJournal интегрировался с Google аккаунтов известной поисковой системы Google, у которых еще нет дневника на популярном блог-сервисе LiveJournal.com, для авторизации в LiveJournal теперь могут использовать свой Google-а

LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Me

LiveJournal откроет представительство в Киеве Сервис LiveJournal планирует открыть представительство в столице Украины - Киеве. Об этом компания с

Пользователям Facebook и «ВКонтакте» разрешили писать в ЖЖ без регистрации Twitter и системы OpenID в четверг получили возможность оставлять собственные записи в блогхостинге LiveJournal без регистрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Liv

LiveJournal компенсировал ущерб от DDoS-атак владельцам платных аккаунтов 011 г. или в период с 30 марта по 12 апреля. Напомним, что первая из серии масштабных DDoS-атак на «Живой журнал» была зафиксирована 30 марта. Из-за нее сервис ЖЖ был недоступен на протяжении п

ЖЖ сам назначит ботов и удалит их комментарии В сервисе Livejournal («Живом журнале») начала работу «новая система защиты от спама». Как говорят в ко

«Живой журнал» запустил новую систему борьбы со спамом Компания SUP объявила о запуске новой системы борьбы со спамом в LiveJournal. Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы и ранее по ряду критериев от

«Билайн» сделал трафик с LiveJournal бесплатным для своих абонентов Компания SUP (владелец LiveJournal.com) и группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявили о том, что предлагаю