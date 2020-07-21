Разделы

Rambler Group LiveJournal Живой Журнал ЖЖ блог-платформа

Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа

УПОМИНАНИЯ


21.07.2020 LiveJournal переходит в смартфоны

«Живой Журнал», входящий в Rambler Group, запускает новое мобильное приложение для iOS и расши
11.11.2015 В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки

Доступ к «Живому журналу» в Казахстане был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов республики об удалении противоправных материалов размещенных на ресурсе. Представители LiveJournal сообщили об удалении с блог-платформы материалов с
23.04.2014 Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру

юмором», в которых данное ведомство усмотрело пропаганду суицида. Схожая ситуация складывается и с Livejournal. Недавно Генпрокуратура признала экстремистской запись в одном из размещенных на

13.03.2014 Генпрокуратура заблокировала оппозиционные интернет-СМИ и ЖЖ Навального

естр блог известного оппозиционного деятеля Алексея Навального, который он ведет в «Живом журнале» (Livejournal). Заблокированным оказалось и зеркало блога Навального на сайте радиостанции «Эхо
03.02.2014 Генпрокуратура приступила к зачистке ЖЖ и демотиваторов

страница из националистического блога «Дневник славянина», размещенного на платформе Livejournal («Живой журнал», ЖЖ). На этой странице содержатся призывы к свержению существующей власти и ссы
19.09.2013 «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о новых назначениях и стратегических изменениях в LiveJournal

Объединенная компания «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о нескольких важных изменениях в LiveJournal Russia. Илья Дронов, до сегодняшнего дня занимавший пост руководителя LiveJour
09.08.2013 LiveJournal и SmartNews обновили топ ЖЖ

блогеры, чьи материалы заслуживают не меньшего внимания, чем материалы, находящиеся в дневном топе «Живого Журнала». Мы надеемся, что конкурс станет регулярным и с каждым разом в нем будет учас
28.03.2013 Rambler объединяется с ЖЖ

нал «Афиша», сайты Afisha.ru, Lenta.ru, Motor.ru, сервис контекстной рекламы «Бегун». «СУП Медиа» появилась позже - в 2006 году. В нее входят, в частности, интернет-издание «Газета.ру» и блогохостинг LiveJournal. Объединенную структуру "Рамблер-Афиша" и "СУП Медиа" возглавит Александр Мамут
30.10.2012 В ЖЖ стала доступна новая страница ленты друзей
10.10.2012 «Мегафон» породнился с ЖЖ

Мамута. Компания получила в управление кириллический сегмент популярного блог-сервиса Livejournal («Живой журнал», ЖЖ), годом позже Sup приобрел уже весь Livejournal. В 2008 г. Мамут отдал 50%

03.08.2012 В LiveJournal появилась возможность персонализировать рейтинг записей

У пользователей LiveJournal теперь есть возможность настроить рейтинг записей по своему усмотрению. Чтобы нас
17.07.2012 Российские власти требуют отключить домены Livejournal.com и Youtube.com

американским компаниям и одному регистратору доменных имен с Багамских островов о незаконном распространении на принадлежащих им доменах персональных данных россиян. В числе этих компаний – Youtube и Livejournal, владеющие, соответственно, крупнейшим видео-хостингом и популярной в России блог-платформой. Роскомнадзор требует от этих компаний прекратить делегирование соответствующих доменных
19.06.2012 LiveJournal запустил новую систему перепостов и ряд других нововведений

Компания SUP Media объявила о том, что 19 июня 2012 г. пользователям ее блог-сервиса LiveJournal стали доступны новые возможности. В LiveJournal запущен новый механизм пер
19.03.2012 Блог-сервис LiveJournal пережил сбой в работе

Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal недавно восстановил работу после сбоя, произошедшего сегодня, 19 марта. Об этом в своем микроблоге на сервисе Twitter сообщил руководитель LiveJournal в России Илья Дронов. П
22.02.2012 LiveJournal запустил новую систему расчета рейтингов по социальному капиталу

Пользователи блог-сервиса LiveJournal получили возможность оценить преимущества новой системы рейтингов по социальному

10.02.2012 LiveJournal восстановит все блоги, закрытые за накрутки рейтинга

Блог-сервис LiveJournal планирует восстановить блоги всех пользователей, которые были заблокированы за попытки накрутки рейтинга. Об этом говорится в сообщении на микроблоге Ильи Дронова, руководителя серв
20.01.2012 Вышло приложение LiveJournal для Nokia на базе Symbian и Meego

Блог-сервис LiveJournal.com представил официальное мобильное приложение для обладателей смартфонов Nokia

19.12.2011 Хакеры взломали блог Бориса Акунина в ЖЖ

Блог писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) на сервисе LiveJournal и его почтовый ящик на Gmail подверглись взлому. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на слова самого Чхартишвили. «Это мелкое хулиганство вполне в стиле оппонентов,

12.12.2011 LiveJournal запустил новый дизайн формы комментирования

Блог-сервис LiveJournal объявил о том, что бета-пользователи LiveJournal - участники сообщества lj
28.11.2011 LiveJournal снова находится под DDoS-атакой

Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal сегодня, 28 ноября, сообщил об очередной DDoS-атаке. «Специалистам LiveJournal
21.11.2011 ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век

постов в ЖЖ. Страница «Сервис недоступен» в последние месяцы стала одной из популярнейших страниц «Живого журнала» Внедрение этой технологии займет несколько месяцев, это произойдет одновремен
17.11.2011 ЖЖ сменил руководство

Компания Sup Media сообщила об уходе гендиректора сервиса Livejournal Russia ("Живой журнал") Светланы Иванниковой, занявшей эту должность в прошлом году. Причиной названо

28.10.2011 «Альфа-Банк» и LiveJournal запустили спецпроект «Деньги»

«Альфа-Банк» и LiveJournal объявили о запуске спецпроекта «Деньги». Цель спецпроекта состоит в том, чтобы ра
20.10.2011 Медведев решил вести страницу в Facebook

дписчиков, страница President.Dmitry.Medvedev в Facebook - почти 244 тыс., сообщество blog-medvedev.livejournal.com – около 18 тыс. Известно, что Дмитрий Медведев активно использует современные
22.08.2011 В Казахстане заблокировали LiveJournal и LiveInternet

Казахстанским пользователям закрыли доступ к разделу блогов популярных блог-сервисов LiveJournal и LiveInternet. Об этом сообщает сообщает издание Tengrinews.kz. «Доступ к сайту

01.08.2011 DDoS-атаки на LiveJournal прекратились

Компания SUP, владелец популярного блог-сервиса LiveJournal, сообщила о том, что DDoS-атаки на сервис, начавшиеся в прошлый понедельник, 25 июля, на данный момент прекратились. Однако, при пользовании LiveJournal могут возникать такие
27.07.2011 LiveJournal снова подвергается мощным DDoS-атакам

Компания SUP, владелец популярного блог-сервиса LiveJournal, сегодня, 27 июля, сообщила о том, что причиной недавнего сбоя у поставщиков связи дата-центра LiveJournal стала DDoS-атака, направленная на сервис. После сбоя 25 июля 2011 г
25.07.2011 «Живой журнал» переживает сбой в работе

Популярный в Рунете блог-сервис Livejournal переживает сбой в работе. Впервые сообщения о недоступности сайта Livejournal стали приходить от пользователей по всему миру около 10:00 по московскому времени. Представители
30.06.2011 Записи в ЖЖ можно будет сделать популярными за деньги

Сервис LiveJournal («Живой журнал») начал внедрение внутренней валюты - жетонов. Компания Sup, владеющая ЖЖ, предп
30.06.2011 LiveJournal разрешил благодарить авторов понравившихся постов

Популярный в Рунете блог-сервис LiveJournal объявил о том, что в очередном обновлении LiveJournal реализована возможность выразить благодарность автору понравившейся записи. Новая кнопка «+10 жетонов» позволит читателя
27.06.2011 Минобрнауки открыло свой блог в ЖЖ

ектов сферы деятельности Минобрнауки России», - говорится в сообщении. Блог открыт по адресу mon-ru.livejournal.com. В ведомстве считают, что блог - это удобный инструмент для сбора отзывов, по
10.06.2011 LiveJournal интегрировался с Google

аккаунтов известной поисковой системы Google, у которых еще нет дневника на популярном блог-сервисе LiveJournal.com, для авторизации в LiveJournal теперь могут использовать свой Google-а
10.06.2011 LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии

Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Me
16.05.2011 LiveJournal откроет представительство в Киеве

Сервис LiveJournal планирует открыть представительство в столице Украины - Киеве. Об этом компания с
13.05.2011 Пользователям Facebook и «ВКонтакте» разрешили писать в ЖЖ без регистрации

Twitter и системы OpenID в четверг получили возможность оставлять собственные записи в блогхостинге LiveJournal без регистрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Liv
22.04.2011 LiveJournal компенсировал ущерб от DDoS-атак владельцам платных аккаунтов

011 г. или в период с 30 марта по 12 апреля. Напомним, что первая из серии масштабных DDoS-атак на «Живой журнал» была зафиксирована 30 марта. Из-за нее сервис ЖЖ был недоступен на протяжении п
21.04.2011 ЖЖ сам назначит ботов и удалит их комментарии

В сервисе Livejournal («Живом журнале») начала работу «новая система защиты от спама». Как говорят в ко
20.04.2011 «Живой журнал» запустил новую систему борьбы со спамом

Компания SUP объявила о запуске новой системы борьбы со спамом в LiveJournal. Комментарии, содержащие ссылки на сторонние ресурсы и ранее по ряду критериев от
19.04.2011 «Билайн» сделал трафик с LiveJournal бесплатным для своих абонентов

Компания SUP (владелец LiveJournal.com) и группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявили о том, что предлагаю
08.04.2011 Оффлайн-акция в поддержку LiveJournal провалилась

собраться у офиса блогхостинга в Москве в пятницу. Первая из данной серии масштабных DDoS-атак на «Живой журнал» была зафиксирована в пятницу, 30 марта. Из-за нее сервис ЖЖ был недоступен на п

Публикаций - 567, упоминаний - 943

