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Der Spiegel SPON Spiegel Online

Der Spiegel - SPON - Spiegel Online


06.06.2022 Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам 1

20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1

29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1

13.08.2015 Cisco призналась в массовой атаке на свое оборудование 1

09.07.2015 Таинственные хакеры взломали американские комплексы ПВО 1

20.01.2015 Spiegel: США готовятся к масштабной кибер-войне 1

12.11.2014 Немецкая разведка будет шпионить за пользователями соцсетей 1

01.08.2014 Из-за нового антишпионского мобильника Ангела Меркель не может позвонить своим министрам 1

21.07.2014 Разработчик ПО для iPhone: Во всех iOS-устройствах постоянно запущены шпионские службы 1

19.05.2014 Глава Cisco попросил президента США не ставить "жучки" в роутеры 1

15.01.2014 New York Times: АНБ заражает российские военные ПК, не подключенные к интернету 1

10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 1

09.09.2013 Разведка США читает данные пользователей на iPhone, Android и BlackBerry 1

19.10.2009 В Германии назревает скандал по поводу вакцинации против гриппа A (H1N1) 1

02.09.2008 В Красном море обнаружен новый вид гигантского моллюска 1

25.08.2008 Ученые предупредили о возможности землетрясения в Нью-Йорке 1

22.08.2008 "Ледяной человек" Эци был пастухом 1

21.08.2008 Сороки узнают себя в зеркале 1

04.07.2008 Названы самые счастливые страны мира 1

03.07.2008 Установлена точная дата вторжения Цезаря в Британию 1

01.07.2008 В Дании найден бункер времен Второй мировой войны 1

23.06.2008 Мексиканские археологи обнаружили древний город 1

20.06.2008 Число жертв военных действий за последние 50 лет занижено в 3 раза 1

18.06.2008 В Республике Корея клонировали уникальную собаку 1

10.06.2008 В Иордании найден, возможно, самый древний христианский храм 1

10.06.2008 Генетический тест выявит потомков древнего жителя Аляски 1

09.06.2008 В Мехико найдены следы ацтекских жертвоприношений 1

07.06.2008 Найдены жилища древних обитателей Антарктиды 1

06.06.2008 Затерянная пирамида фараона Менкаухора найдена вновь 1

06.06.2008 Изучено влияние диеты на способность контролировать эмоции 1

06.06.2008 "Глупые" мухи живут дольше: исследование 1

05.06.2008 Ученые прогнозируют активный сезон ураганов 1

27.05.2008 Данные о вреде мобильников для здоровья, возможно, сфабрикованы 1

26.05.2008 Deutsche Telekom обвиняют в слежке 1

20.05.2008 Глобальное потепление уменьшит число ураганов над Атлантикой 1

20.05.2008 Расширен Красный список птиц, находящихся под угрозой вымирания 1

16.05.2008 В Дании найдены останки древнего попугая 1

14.05.2008 Разработана "стэлс"-краска 1

14.05.2008 В Роне найден бюст Юлия Цезаря 1

13.05.2008 Разработан новый метод лечения арахнофобии 1


Публикаций - 128, упоминаний - 128

Der Spiegel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Deutsche Telekom 801 10
Cisco Systems 4914 7
Microsoft Corporation 23868 6
Huawei 3598 5
Siemens AG - Siemens Group 2505 5
Samsung Electronics 9874 4
Apple Inc 11211 4
X Corp - Twitter 2477 3
Dell EMC 4946 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 404 2
Yahoo! 3556 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1404 2
Western Digital Corporation - WDC 526 2
ZTE Corporation 729 2
Google LLC 11109 2
Seagate Technology 717 2
Seagate - Maxtor 141 2
Siemens AG - Сименс Россия 154 2
Цифра ГК 2221 2
AOL Inc 1590 2
LG Electronics 3518 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
SAP SE 4898 2
Meta Platforms - Facebook 4296 2
Intel Corporation 11750 2
Patriot Memory 74 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 1
Dell Technologies - Dell Computer 825 1
Telegram Group 1223 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 14 1
Zoho Corporation 17 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 62 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 24 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 13 1
IBM Deutschland GmbH - IBM Germany - IBM Deutschland Informationssysteme GmbH 3 1
Polymedia - Полимедиа 94 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 174 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 2
Bertelsmann 174 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 5 1
eBay Inc 1571 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 45 1
Резонанс НПП 1 1
Борец Производственная Компания - Borets 31 1
Hansa - Ханса 102 1
Arthur Andersen 61 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 53 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 59 1
Аэроплан 11 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
Volkswagen Audi Group 195 1
Volkswagen Group - VW 255 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 66 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Ford 399 1
Toyota - Lexus 63 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
IPOC 123 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 31 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 8 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 5
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 29 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 19 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 0 1
Прокуратура Германии 6 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 36 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 3 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 3 1
ООН УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 1 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 371 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 0 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 19 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 1
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Kitty Hawk Flyer 24 1
Toyota Camry 8 1
Toweco - Умный агрегатор 2 1
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 1
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Janssen Wiel - Янссен Вил 1 1
Альперович Михаил 15 1
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Calderón Felipe - Кальдерона Фелипе 3 1
Delisle Georg - Делисле Георг 1 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Wasari Mustafa - Вазари Мустафа 1 1
Бобылева Дарья 1 1
Kahneman Daniel - Канеман Дэниэл 1 1
Pearson Parker - Пирсон Паркер 2 1
Zimbardo Philip - Зимбардо Филип 1 1
Banaji Mahzarin - Банажи Мазарин 1 1
Carandini Andrea - Карандини Андреа 1 1
Vinsson Samuel - Винссон Самюэл 1 1
Higuera Philip - Хигуэра Филип 1 1
Waterhouse David - Уотерхаус Дэвид 1 1
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Египет - Арабская Республика 758 5
Германия - Берлин 592 5
Израиль 1722 5
США - Калифорния 3459 4
Китай - Пекин - Beijing 907 4
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Швеция - Королевство 2191 4
США - Нью-Йорк 2790 4
Греция - Греческая Республика 670 3
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Турция - Турецкая республика 799 3
Америка 2007 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 237 3
Нидерланды 2226 3
Солнечная система - Solar system 2263 3
США - Колорадо 383 3
Израиль - Иерусалим 93 3
Южная Корея - Республика 4473 3
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Зоология - наука о животных 2051 14
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