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Der Spiegel SPON Spiegel Online

Der Spiegel - SPON - Spiegel Online

СОБЫТИЯ


18.09.2026 Хакеры выкрали данные из правительственных сетей Берлина. Власти платить выкуп отказались 1
04.04.2025 Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 1
28.12.2024 Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики 2
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T 1
24.09.2024 Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось 1
02.02.2024 США дали 40 лет тюрьмы программисту за разоблачение ЦРУ, взламывавшего ПК и мобильники по всему миру 1
06.06.2022 Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам 2
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1
18.03.2020 На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО 1
17.10.2018 Умный агрегатор Toweco сможет определять достоверность отзывов о продукте при помощи искусственного интеллекта 1
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные 1
14.08.2016 Ученые собираются объявить о потенциально обитаемой соседке Земли 1
13.08.2015 Cisco призналась в массовой атаке на свое оборудование 1
09.07.2015 Таинственные хакеры взломали американские комплексы ПВО 1
20.01.2015 Spiegel: США готовятся к масштабной кибер-войне 1
29.12.2014 Найдена ахиллесова пята американских спецслужб 1
12.11.2014 Немецкая разведка будет шпионить за пользователями соцсетей 1
01.08.2014 Из-за нового антишпионского мобильника Ангела Меркель не может позвонить своим министрам 1
21.07.2014 Разработчик ПО для iPhone: Во всех iOS-устройствах постоянно запущены шпионские службы 1
19.05.2014 Глава Cisco попросил президента США не ставить "жучки" в роутеры 1
13.05.2014 АНБ США внедряет «жучки» в роутеры и серверы, пока они едут к покупателям 1
24.03.2014 Спецслужбы США научились шпионить через оборудование Huawei 1
15.01.2014 New York Times: АНБ заражает российские военные ПК, не подключенные к интернету 1
10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 1
21.10.2013 Министр обороны Шойгу: Хакер опасен как атомная бомба 1
09.09.2013 Разведка США читает данные пользователей на iPhone, Android и BlackBerry 1
11.01.2010 Германия: Google становится «гигантской монополией» 1
19.10.2009 В Германии назревает скандал по поводу вакцинации против гриппа A (H1N1) 1
02.09.2008 В Красном море обнаружен новый вид гигантского моллюска 1
25.08.2008 Ученые предупредили о возможности землетрясения в Нью-Йорке 1
22.08.2008 "Ледяной человек" Эци был пастухом 1
21.08.2008 Сороки узнают себя в зеркале 1
04.07.2008 Названы самые счастливые страны мира 1
03.07.2008 Установлена точная дата вторжения Цезаря в Британию 1
01.07.2008 В Дании найден бункер времен Второй мировой войны 1
23.06.2008 Мексиканские археологи обнаружили древний город 1
20.06.2008 Число жертв военных действий за последние 50 лет занижено в 3 раза 1
18.06.2008 В Республике Корея клонировали уникальную собаку 1
10.06.2008 В Иордании найден, возможно, самый древний христианский храм 1

Публикаций - 161, упоминаний - 168

Der Spiegel и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom 956 10
Cisco Systems 5378 7
Microsoft Corporation 25846 7
Siemens AG - Siemens Group 2675 5
Samsung Electronics 11125 5
Huawei 4703 5
Apple Inc 13255 5
Google LLC 12766 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5706 3
Dell EMC 5204 3
X Corp - Twitter 2942 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 2
Seagate - Maxtor 146 2
SAP SE 5625 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Meta Platforms - Facebook 4631 2
LG Electronics 3744 2
Intel Corporation 12861 2
ZTE Corporation 801 2
Seagate Technology 767 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5033 2
Yahoo! 3729 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
AOL Inc - America Online 1883 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Deutsche Telekom - T-Online 81 1
Flex - Flextronics 89 1
Siemens Mobile 66 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Exigen Services 38 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
Qisda BenQ-Siemens 51 1
Communitel 1 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Bertelsmann 195 2
Резонанс НПП 407 2
Volkswagen Group - VW 311 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 2
Volkswagen Audi Group 233 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 2
Hansa - Ханса 119 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Arthur Andersen 64 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 33 1
Hensoldt 2 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Egyptian Museum of Berlin - Египетский музей и собрание папирусов 1 1
First National Holdings 40 1
ThyssenKrupp AG - Atlas Elektronik 6 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Wasa Invest - Odem 1 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Ford 437 1
Bentley Motors 75 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 83 1
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 241 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 1
Toyota - Lexus 107 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Аэроплан 16 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5998 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 6
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 4
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 4
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 129 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 3
Судебная власть - Judicial power 2521 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 39 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 38 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 22 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
ООН УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 7 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3081 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 788 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17077 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14384 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8422 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10798 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10287 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27061 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7716 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13523 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8871 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14093 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18467 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1332 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10651 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5066 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5244 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9397 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9633 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3384 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 934 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 794 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5936 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5528 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7679 4
Google Android 15325 3
Linux OS 11622 3
Microsoft Windows 16975 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
Apple iOS 8629 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2547 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Microsoft Windows 9 67 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 1
Huawei Eudemon 1 1
Huawei FEEDTROUGH 1 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 21 1
Core Location 3 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 58 1
Toyota Corolla 7 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 45 1
BlackBerry Q10 - QWERTY-моноблок 10 1
Samsung SWAP 1 1
Lockheed Martin - MEADS - Medium Extended Air Defense System 8 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 30 1
TrueCrypt 19 1
Microsoft Entourage 29 1
HyTech СУБД 9 1
Intel Odem 6 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Microsoft Windows XP 2433 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 3
Glenna Dean - Гленна Дин 4 2
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 2
Schmidt Alexander - Шмидт Александр 3 2
Нечаев Сергей 3 2
Yunker John - Янкер Джон 3 2
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 2
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 2
Рейман Леонид 1066 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Гостев Александр 84 1
Шалманов Сергей 202 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Яшин Валерий 80 1
Бяхов Олег 59 1
Данилов Евгений 22 1
Степашин Сергей 31 1
Граванова Юлия 20 1
Engel Andreas - Энгел Андреас 1 1
Горохов Максим 17 1
Альперович Михаил 15 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
Альперович Дмитрий 10 1
Crockett Molly - Крокетт Молли 1 1
Davies Sir Peter Maxwell - Дэвис Питер Максвелл 1 1
Schwarz Ariane - Шварц Ариане 1 1
Tjhen Svenja Tan - Тьен Свеня Тан 1 1
Knutson Tom - Кнутсон Том 1 1
Calderón Felipe - Кальдерона Фелипе 3 1
Delisle Georg - Делисле Георг 1 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Wasari Mustafa - Вазари Мустафа 1 1
Студеникин Юрий 4 1
Leutheusser-Schnarrenberger Sabine - Лойтхойзер-Шнарренбергер Сабина 1 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Германия - Федеративная Республика 13281 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 24
Россия - РФ - Российская федерация 167751 19
Европа 25016 19
Земля - планета Солнечной системы 10896 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 14
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 791 13
Африка - Африканский регион 3647 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 10
Азия - Азиатский регион 5946 8
Япония 13843 7
Индия - Bharat 5898 7
Канада 5093 6
Украина 7947 6
Египет - Арабская Республика 1108 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 5
Израиль 2869 5
США - Нью-Йорк 3188 5
Германия - Берлин 738 5
Дания - Королевство 1339 4
Швеция - Королевство 3792 4
Франция - Французская Республика 8195 4
США - Калифорния 4839 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 4
Китай - Пекин - Beijing 1107 4
Израиль - Иерусалим 109 3
Африка - Сахара - пустыня 93 3
Южная Корея - Республика 7088 3
Финляндия - Финляндская Республика 3705 3
Америка - Американский регион 2208 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 3
Солнечная система - Solar system 2573 3
Турция - Турецкая республика 2638 3
Нидерланды 3765 3
Новая Зеландия 738 3
Греция - Греческая Республика 1018 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 20
Зоология - наука о животных 2902 15
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1554 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 12
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 437 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8304 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3064 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 7
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 793 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1329 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1018 6
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3885 6
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 612 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 733 5
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 532 5
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 846 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8943 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1151 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1902 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 4
Ботаника - Растения - Plantae 1175 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 566 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4024 4
Английский язык 7059 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1727 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7520 3
FT - Financial Times 1301 4
The Guardian - Британская газета 410 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 3
NYT - The New York Times 1103 3
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 2
The Washington Post 350 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
InformationWeek 241 1
heise online - heise security 122 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Die Welt 80 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 1
Bloomberg 1642 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1344 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
Медуза - Meduza 48 1
AP - Associated Press 2008 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Mash - telegram-канал 25 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Gartner - Dataquest 353 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 2
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 263 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Deutsche Ornithologen-Gesellschaft - Немецкое общество орнитологов - Орнитологическое общество Баварии 1 1
Museum fuer Naturkunde Berlin - Берлинский музей естествознания 1 1
CSHL - Cold Spring Harbor Laboratory - Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 8 1
UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 8 1
Aarhus University - Орхусский университет - Aarhus School of Business - Бизнес-школа Орхуса 10 1
University of Haifa - Хайфский университет 8 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Eotvos Lorand University - Университет имени Лоранда Этвёша 3 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
University of Freiburg - Фрайбургский университет - Университет Фрайбурга 7 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
McMaster - McMaster University - Макмастерский университет - Университет Макмастера 13 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 1
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg - Carl von Ossietzky University of Oldenburg - Ольденбургский университет имени Карла фон Осецкого 2 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
День молодёжи - 27 июня 1106 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CeBIT 614 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 1
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