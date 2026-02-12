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Индексная книга (каталог) CNews*
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DW Deutsche Welle* Немецкая волна*

* Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn) входит в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ
* медиакорпорация Deutsche Welle («Немецкая волна»), Федеративная Республика Германия входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

СОБЫТИЯ


12.02.2026 Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor 1
07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
04.03.2022 В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android 1
31.07.2020 Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено 1
26.02.2020 Google и «Яндекс» видят и индексируют чаты WhatsApp и Telegram с детским порно 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
28.02.2013 Немцы недовольны размером оплаты за общественное ТВ 3
23.11.2012 Количество случаев спутникового глушения утроилось за последний год 1
30.10.2012 «Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES 2
24.10.2012 «Радио Свобода» уходит из России, но обещает вернуться 1
07.08.2012 Русская редакция «Немецкой волны» отмечает 50-летие 2
02.04.2012 «Триколор ТВ» запустил телеканалы зарубежного производства и HDTV 1
07.03.2012 Евгений Касперский призвал разработать соглашение по борьбе с кибертерроризмом 1
01.03.2012 Арабский мир становится лидером спутникового глушения 1
22.02.2012 Европейский вещательный союз против спутникового глушения 1
12.10.2011 Власти Германии признались в слежке за людьми с помощью трояна 1
11.01.2011 Арабоязычные каналы лидируют в индустрии международного спутникового вещания 1
21.12.2010 «Немецкая волна» определила новые параметры вещания для заграницы на ближайшие годы 3
08.09.2010 Правообладатели не дают сделать «Стрим-ТВ» интерактивным 1
28.05.2010 МТС запускает в тестовую эксплуатацию сервис мобильного ТВ 1
27.04.2010 ТКТ включила семь новых телеканалов в базовый пакет «Твое TV» 1
19.04.2010 Русские блоги победили в трех номинациях конкурса The BOBs 1
08.02.2010 Иностранные телеканалы пустили в российские сети 1
19.10.2009 В Германии назревает скандал по поводу вакцинации против гриппа A (H1N1) 1
15.09.2009 В Германии построят 40 ветроэлектрических парков 1
02.09.2009 В Германии подросткам запретили посещать солярии 1
31.08.2009 Запрет ламп накаливания вызвал панику в Европе 1
03.08.2009 Осенью в Европе гриппом А(H1N1) могут заразиться более 1 млн. человек 1
26.06.2009 Дрезден исключен из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 1
13.04.2009 Microsoft наказали за рекламу Office 1
16.02.2009 Европа воткнет во все мобильники один зарядник 2
01.09.2008 Стартовал конкурс лучших блогов Best Of Blogs-2008 1
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио 1
01.08.2008 Олимпиада: Китай снимет интернет-цензуру для избранных 1
14.07.2008 Европарламент возложил на Galileo решение военно-политических задач 1
10.01.2008 Прецедент: скачивание из Сети стало преступлением 1
28.12.2007 Провайдеры Германии обязаны хранить данные о клиентах 1
16.11.2007 Блог на русском языке впервые признан лучшим в мире 2

Публикаций - 70, упоминаний - 83

DW и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 4
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
MIT Media Lab 25 2
Telegram Group 2940 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 2
IBM Almaden Research Center 25 2
Hispasat 18 1
SES Networks - SES Americom 23 1
УльтимаТек - UltimaTec. 53 1
Таджиктелеком 17 1
Neustar 20 1
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
X Corp - Twitter 2938 1
Apple Inc 13156 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Toshiba Corporation 2980 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
OneWeb - WorldVU 46 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Lenovo Motorola 3566 1
Yahoo! 3726 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
LEGO 260 2
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Barilla Group - Харрис СНГ 9 1
BMW Group 482 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Mobil - Мобил 52 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Резонанс НПП 407 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ILS - International Launch Services 61 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
Конституционный суд РФ 112 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Sunlight Foundation 4 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
MuseDoma - MDMA - Museum Domain Management Association - Ассоциация по Управлению Музейными Доменами 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ЛДПР 116 1
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WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
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